Разработчик корейского мессенджера KakaoTalk рассказал, что планирует улучшить локализацию на русском языке

Компания фиксирует рост числа пользователей из-за рубежа.Источник: Google PlayЮжнокорейский мессенджер KakaoTalk собирается «улучшить сервис через языковую функцию», которая в том числе будет включать русский язык. Об этом представители компании рассказали Telegram-каналу «Коммерсанта» «Сети и сигналы».Они также подтвердили рост числа иностранных пользователей, в том числе из России, но не поделились статистикой. Компания планирует «развивать мессенджер за пределами Южной Кореи».В конце марта 2026 года, на фоне ухудшения работы Telegram, KakaoTalk поднялся на второе место в разделе «Соцсети» российского App Store и на 14-е в общем топе.KakaoTalk доступен из России, зарегистрироваться на российский номер телефона тоже можно. При этом названия некоторых функций переведены на русский язык, но основной интерфейс на корейском. В приложении доступны переписки, звонки и ведение каналов.Ася КарповаСервисы22 мар