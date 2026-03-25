Ася Карпова
Сервисы

Разработчик корейского мессенджера KakaoTalk рассказал, что планирует улучшить локализацию на русском языке

Компания фиксирует рост числа пользователей из-за рубежа.

Источник: Google Play
Источник: Google Play
  • Южнокорейский мессенджер KakaoTalk собирается «улучшить сервис через языковую функцию», которая в том числе будет включать русский язык. Об этом представители компании рассказали Telegram-каналу «Коммерсанта» «Сети и сигналы».
  • Они также подтвердили рост числа иностранных пользователей, в том числе из России, но не поделились статистикой. Компания планирует «развивать мессенджер за пределами Южной Кореи».
  • В конце марта 2026 года, на фоне ухудшения работы Telegram, KakaoTalk поднялся на второе место в разделе «Соцсети» российского App Store и на 14-е в общем топе.
  • KakaoTalk доступен из России, зарегистрироваться на российский номер телефона тоже можно. При этом названия некоторых функций переведены на русский язык, но основной интерфейс на корейском. В приложении доступны переписки, звонки и ведение каналов.
Ася Карпова
Сервисы
