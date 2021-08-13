В акции участвуют более десяти тысяч сайтов, например, интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и другие, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в марте 2021 года. Он позволяет платить банковской картой, не вводя её данные, если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе». Количество пользователей Yandex Pay в компании не раскрывают.