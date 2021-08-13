«Яндекс» подключил кэшбек в баллах «Плюса» при покупках через Yandex Pay на сторонних сайтах Статьи редакции
Акция продлится несколько месяцев.
В акции участвуют более десяти тысяч сайтов, например, интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и другие, рассказали vc.ru в компании.
- За покупки на сторонних сайтах через Yandex Pay в месяц можно вернуть до 3000 баллов. Баллы начисляются всем, но потратить их могут только подписчики «Плюса» — на заказы в «Лавке» и «Еде», поездки в «Драйве» и «Такси» и другие сервисы «Яндекса».
- Компания обсуждала акцию напрямую с партнерами и с агрегаторами, через которые сайты тоже могут подключить себе Yandex Pay.
«Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в марте 2021 года. Он позволяет платить банковской картой, не вводя её данные, если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе». Количество пользователей Yandex Pay в компании не раскрывают.
- Подписка «Плюс» стоит 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» для четырёх человек — 299 рублей в месяц.
А наценка в 10 процентов будет включена в оплату?
Почему 10? Наценка будет индивидуально определяться алгоритмом. Может и 20% пройдет..
бооольше шуток про наценку
это ведь так смешно и свежо
Болезненный Валера
ну ты и душнила
просроченные шутки шутишь ты, а душнила я? :)
хотя чему я удивляюсь, тема про яндекс же и всё, что не против него, то в минус :)
Сейчас бы пользоваться Яндекс пэй вместо Google/Apple ради каких-то эфемерных баллов.
Платёжные системы:
СКИДКА 10% ЕСЛИ ОПЛАТИШЬ С ПОМОЩЬЮ НАС
ЯндексPay:
вернём 50р баллами на твой счет плюса
В третьем квартале компания ожидает «самую большую выручку за всю историю», но бронирований будет меньше из-за дельта-штамма Covid-19.
Измеритель хочет получить детальные данные о посещениях сайтов конкретными пользователями: включая время, место и заголовки страниц.
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Акция продлится несколько месяцев.
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