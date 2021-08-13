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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» подключил кэшбек в баллах «Плюса» при покупках через Yandex Pay на сторонних сайтах Статьи редакции

Акция продлится несколько месяцев.

  • В акции участвуют более десяти тысяч сайтов, например, интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и другие, рассказали vc.ru в компании.

  • За покупки на сторонних сайтах через Yandex Pay в месяц можно вернуть до 3000 баллов. Баллы начисляются всем, но потратить их могут только подписчики «Плюса» — на заказы в «Лавке» и «Еде», поездки в «Драйве» и «Такси» и другие сервисы «Яндекса».
  • Компания обсуждала акцию напрямую с партнерами и с агрегаторами, через которые сайты тоже могут подключить себе Yandex Pay.

  • «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в марте 2021 года. Он позволяет платить банковской картой, не вводя её данные, если человек сохранил карту в аккаунте на «Яндексе». Количество пользователей Yandex Pay в компании не раскрывают.

  • Подписка «Плюс» стоит 199 рублей в месяц, а «Плюс Мульти» для четырёх человек — 299 рублей в месяц.
Кэшбек отображается при покупке «Яндекс»

#новость #яндекс

710 просмотров
14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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Иван Шеметов

19

А наценка в 10 процентов будет включена в оплату? 

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Болезненный Валера

Иван
2

опередил

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Alexey Ivanov

Иван
2

Почему 10? Наценка будет индивидуально определяться алгоритмом. Может и 20% пройдет..

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Телевизионный торшер

Иван
0

Вам на битву экстрасенсов надо)) 

Ответить

fdooch

–7

бооольше шуток про наценку
это ведь так смешно и свежо

Ответить

Болезненный Валера

fdooch
3

ну ты и душнила

Ответить

fdooch

Болезненный
0

просроченные шутки шутишь ты, а душнила я? :)

хотя чему я удивляюсь, тема про яндекс же и всё, что не против него, то в минус :)

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Болезненный

fdooch
1

Так ведь никто не любит монополию, ты бы еще про mail писал

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Cold Rimspace

fdooch
0

Достаточно того, что это актуально

Ответить

Алексей Кузьмичев

3

Я, который копит баллы:

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Igor Chimbur

1

Сейчас бы пользоваться Яндекс пэй вместо Google/Apple ради каких-то эфемерных баллов.

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

0

А че, есть и яндекс pay? 

Ответить

Канищев Максим

0

Блокировка счета в yandex.pay будет идти сразу после пополнения?

Ответить

Uwxan

–1

Платёжные системы: 
СКИДКА 10% ЕСЛИ ОПЛАТИШЬ С ПОМОЩЬЮ НАС

ЯндексPay:
вернём 50р баллами на твой счет плюса

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