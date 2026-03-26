Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

T2 на некоторых тарифах приравнял звонки в роуминге к звонкам по России — но звонить можно только на российские номера

При звонках на другие номера будет взиматься плата как при обычном роуминге.

Источник: T2
Источник: T2
  • Оператор разрешил использовать для звонков в роуминге минуты из стандартного пакета, который есть у абонента, сообщила компания. Докупать пакет с минутами для роуминга не нужно.
  • Услуга доступна в более чем 50 странах, их список можно посмотреть на сайте. Тарифы, для которых действуют предложение — Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн».
  • Звонить можно на любые российские номера. Для звонков на номера других стран действуют стандартные тарифы T2 для международного роуминга.
  • В T2 объяснили ТАСС, что экономическое обоснование такой меры — оптимизация расчётов по договорам о международном роуминге и интерконнекте (плата за завершение вызова на своей сети).

#новости #t2

5
3
2
1
22 комментария