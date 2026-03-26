T2 на некоторых тарифах приравнял звонки в роуминге к звонкам по России — но звонить можно только на российские номера

При звонках на другие номера будет взиматься плата как при обычном роуминге. Источник: T2Оператор разрешил использовать для звонков в роуминге минуты из стандартного пакета, который есть у абонента, сообщила компания. Докупать пакет с минутами для роуминга не нужно.Услуга доступна в более чем 50 странах, их список можно посмотреть на сайте. Тарифы, для которых действуют предложение — Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн».Звонить можно на любые российские номера. Для звонков на номера других стран действуют стандартные тарифы T2 для международного роуминга.В T2 объяснили ТАСС, что экономическое обоснование такой меры — оптимизация расчётов по договорам о международном роуминге и интерконнекте (плата за завершение вызова на своей сети).