WhatsApp* добавил функцию генерации ответов на сообщения на основе переписки пользователя

Также появилось ИИ-редактирование фотографий и возможность использовать два аккаунта на одном iOS-устройстве.Источник: WhatsApp*WhatsApp* представила несколько новых функций, среди которых инструмент Writing Help. ИИ-помощник генерирует черновики ответов на сообщения с учётом стиля пользователя и истории переписок, пишет TechCrunch. В компании утверждают, что при использовании этой функции чаты остаются приватными.Ещё одно нововведение — возможность находить и удалять крупные файлы прямо в чатах, чтобы освободить место на устройстве, но не удалять переписку полностью. Также добавили функцию переноса чатов с iOS на Android.Пользователи iPhone теперь смогут использовать два аккаунта WhatsApp* на одном устройстве — раньше такая возможность была доступна только на Android.Кроме того, появилась функция редактирования фотографий с помощью Meta* AI непосредственно в чате перед отправкой.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp