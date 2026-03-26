Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

WhatsApp* добавил функцию генерации ответов на сообщения на основе переписки пользователя

Также появилось ИИ-редактирование фотографий и возможность использовать два аккаунта на одном iOS-устройстве.

Источник: WhatsApp*
Источник: WhatsApp*
  • WhatsApp* представила несколько новых функций, среди которых инструмент Writing Help. ИИ-помощник генерирует черновики ответов на сообщения с учётом стиля пользователя и истории переписок, пишет TechCrunch. В компании утверждают, что при использовании этой функции чаты остаются приватными.
  • Ещё одно нововведение — возможность находить и удалять крупные файлы прямо в чатах, чтобы освободить место на устройстве, но не удалять переписку полностью. Также добавили функцию переноса чатов с iOS на Android.
  • Пользователи iPhone теперь смогут использовать два аккаунта WhatsApp* на одном устройстве — раньше такая возможность была доступна только на Android.
  • Кроме того, появилась функция редактирования фотографий с помощью Meta* AI непосредственно в чате перед отправкой.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

5
2
35 комментариев