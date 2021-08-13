Репетиторы в Китае стали уходить в тень и поднимать цены после ограничений для сервисов со школьными курсами Статьи редакции
В Китае допобразование остаётся популярным из-за большого спроса на хорошие результаты при поступлении — а альтернативой сервисам стали частные репетиторы.
- 24 июля власти Китая запретили компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу. Компании, которые преподают школьную программу Китая, обязаны зарегистрироваться как некоммерческие организации.
- Но ужесточив правила работы для компаний, власти оставили лазейку для частных репетиторов, пишет Bloomberg. Издание предполагает, что правила, которые должны были уравновесить доступ к образованию, могут его только нарушить — теперь репетитора могут позволить себе не все.
- На фоне ограничений резко выросли цены на занятия у репетиторов, а сами они уходят в тень. Например, в Шанхае некоторые преподаватели берут до 3000 юаней в час (34 тысячи рублей). Учитель пекинской школы Джек Ван рассказал изданию, что берёт 500 юаней (5,6 тысячи рублей) за занятия на дому, а в месяц зарабатывает около 7000 юаней (79,5 тысячи рублей). Это примерно столько же, сколько ему платят и в школе.
- Он рассказал, что общается с учениками с помощью псевдонимов, а деньги от них получает на учётную запись друга в WeChat — так ему удаётся избежать внимания властей.
- В Китае допобразование популярно из-за «гаокао» — экзамена, который школьники сдают для поступления в университет. Высокий балл помогает попасть в лучшие учебные заведения, а значит, даёт шанс подняться по социальной лестнице. Поэтому родители в Китае тратят сотни тысяч юаней, чтобы обеспечить ребёнку хорошее будущее, отмечает издание.
- По мнению китайских родителей, пока существует высокий спрос на хорошие результаты при поступлении в среднюю школу и университет, у них нет другого выбора — а значит, родители будут искать альтернативы образовательным платформам.
Чтобы вольнодумцев было поменьше.
О каком вольоодумии идёт речь? Чтобы подумать нужно время и уникальный опыт. Ботаны же обычно очень зашоренные и у них кругозор редко выходит за пределы школьной программы.
Скорее наоборот компартии нужны иноваторы, а детей делают биороботами.
Патриотический шмель
Детвору жалко( Вспоминаю свою каргу химозу, которая воспитала ненависть у половины класса к химии. Спасбо ей огромное!
Чтобы были равные возможности....
Патриотический шмель
Имеющее результатом снижение уровня образования и более образванных кадров в целом? Ну... Удачи им с такой уравниловкой. Можно ещё спротивные секции запретить. А то чо это - одни здоровые и сильные, а другие больные и слабые.
Мне кажется дрессировка на экзамены не имеет особого отношения к уровню образования
Патриотический
Косвенно всё же имеет. Человек, уверенный в себе и своих знаниях воспринимает всё последующее гораздо проще. Он "продуктивней" в их получении. Чем получивший меньший объём или благодаря плохому учителю получавший это через силу.
В этом есть логика, особенно, когда учитель дополнительно преподает тому же школьнику, что и на работе. Ведь, можно намеренно плохо учить и/или занижать оценки, чтобы мотивировать учеников заниматься с тобой дополнительно.
Когда я учился в вузе, то одна препод по высшей математике так делала. Она не брала взяток, но все знали, что дополнительные занятия с ней за $35/час с каждого (таких набралось человек 3-5) резко повышают вероятность хорошо сдать сессию.
Патриотический шмель
Совсем уже свинство и дичь какая-то - намеренно плохо преподавать. Азиаты народ простой, быстро такому у-шу покажут. Да и потом с такой репутацией кто к ней обратится? Кмк в среде образования быть таким говном - себе дороже. А быть учителем, к котором мечтают попасть - можно и чутка повысить цену за уроки. Но не настолько, чтоб снова стали о тебе говорить как о мудаке)
Будь я ребёнком из бедной китайской семьи, я бы обрадовался, что более состоятельные семьи перестанут готовить своих детей к университету с пелёнок. Я смогу бороться за место в университете на базе общих школьных знаний.
Если бы я был представителем среднего класса, то бы был зол, что меня заставляют бороться с теми, кто раньше не был претендентом на место в университет. Будь я правящим политиком, то был бы рад, что теперь идеологию можно продвигать вообще везде. Будь я репетитором, то был бы зол и понятно почему)).
Дело лишь в том, чью сторону я займу.
Сама система поступления в университеты по условному ЕГЭ – параша. У каждого разные возможности. Например человек хочет поступить в университет Х на факультет Y, он ему нравится. Зачем тут экзамен? Пусть идет учится. Если не понравится – уйдет.
Да, будет проблема, что в МГУ поступит очень много людей, придется нанять новых преподавателей и упадет качество образования. Но я не знаю что хуже – это или поступление по поганому ЕГЭ
ЕГЭ так то неплох, вот только достаточно бессмысленный, т.к. встроен в дичь под названием советское образование: навалено всего и много, длиной в 11 классов. Если бы знания были модульными (обязательная база + акцентные предметы, которые нравятся), то тогда бы это как-то работало, показывая уровень усвоения по своему профилю. А так тупо задрачиваешь тонну бессмысленных потоков инфы, которые сразу забываются.
Патриотический
Организует ум, тренерует память, приучает к самой методология получения знаний. Вы когда по работе последний раз использовали интеграл (если вообще хоть раз использовали). Нужно вам по работе знать столицу Алжира? Так можно быстро прийти к выводу, что вообще нифига из школьной программы не нужно.
Например человек хочет поступить в университет Х на факультет Y, он ему нравится. Зачем тут экзамен? Пусть идет учится.
Это очень крутая идея, но фактор ограничения мест все равно зарешает. Есть ведь платное — 100к в год, 10 тыс. в месяц. Работая в макдаке можно оплатить себе учебу. Недавно смотрел видео про японца, который хотел выучить русский, приехал в Россию, работал в макдаке и сам оплатил себе учебу. Профит.
Сам недавно смотрел программы для второго высшего, вполне адекватные ценники (пока).
Кстати, недавно стал статью, что в США в 80х можно было все лето валить лес, и на эти деньги потом 9 месяцев учиться в вузе до следующего лета, чтобы снова валить лес. Правда, общаги были с дырками в стенах и тараканами, но можно было, не имея ничего, за пять лет такой жизни получить образование, не потеряв свободы.
А сейчас это, увы, невозможно. Да, все общаги оборудованы крутыми бассейнами и там модные тусовки, но кроме богатых родителей или долга в $200к по завершению, альтернатив нет
Высшее образование с каждым годом все больше и больше утрачивает смысл. Питонщик/фронт/джавист делают по 300+ после 5 лет работы (некоторые и быстрее), и при этом этому не учат нигде. А после пяти лет на филологическом - ты пойдёшь орать "свободная касса".
Патриотический
Врачи перестали быть нужны? Юристы? Архитекторы?
А филологи и не были нужны никогда -так, для корочки. Как и толпы как собак нерезаннх историков.
Врачи, юристы и архитекторы это отдельные ниши. Я прошу вас не жонглировать контекстом, я написал именно, что высшее образование "все больше и больше утрачивает смысл", а не то, что оно его полностью утратило.
Патриотиче
Вообще-то это всего лишь мода же на вышку стала. Утрачивает смысл то, что кол-во учебных мест выросло за 25 лет боюсь, что в 3 раза. Будто в 3 раза выростал спрос на профессии эти все. Я к тому что вряд ли это можно назвать утратой смысла. Там и не было его никакого. Ну, кроме стрижки денег с родителей, свято верящих, что их чадо на что-то способно будет кроме как сидеть за кассой.
Патриотический шмель
А на заводы кто пойдёт гайку крутить? Эту цель ограничения мест никто не афиширует, но она как бы на поверхности.
Фантастический инструмент
Будь ты ребенком репититором работающем в парламенте ты чью сторону занял бы?
"Будь я ребёнком из бедной китайской семьи, я бы обрадовался, что более состоятельные семьи перестанут готовить своих детей к университету с пелёнок" - статья ровно об обратном. Если могут себе позволить готовить ребенка, будут готовить. Раньше через компании, теперь через репетиторов. Просто услуги последних стали намного дороже.
Китай все больше идет по пути СССР, пытаясь регулировать все и вся. Ушли от заветов Ден Сяо Пина, который как раз пытался избежать советских ошибок. Замедление роста экономики уже идет который год.
Посмотрим. Возможно, только за сообщение вида "поделитесь контактом хорошего репетитора" будут минусить соц рейтинг. Да и, используя анализ данных, можно выявить репетиторов и клиентов, просто по поведению, запущенным программам, регулярным платежам.
В отличии от совка, все же, методы контроля куда эффективнее...
деньги от учеников получает на учётную запись друга в WeChat
Ух, конспирация зашкаливает.
С китайской коррупцией это не проблема, будет юани башлять местному парткому и все.
Учитель пекинской школы Джек Ван рассказал изданию, что берёт 500 юаней (5,6 тысячи рублей) за занятия на дому, а в месяц зарабатывает около 7000 юаней (79,5 тысячи рублей). Это примерно столько же, сколько ему платят и в школе.
Думал, в Китае выше зарплаты.
Тут все в порядке с цифрами и порядком?
34 тыс ₽ в час, да? Ок.
А Джек Ван работает за 5,4к₽? Почему разница в порядок? Ну ок. 80к в месяц заработывает? То есть в месяц 14 часов работает? У него 1-2 ученика?
Комментарий удален
Комментарий удален
Чтобы уравновшивать доступ к образованию надо свои бесплатные сервисы выпускать, а не предпринимателей насиловать.
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