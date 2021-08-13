Исследователи алгоритмов Instagram закрыли проект после обвинений Facebook в нарушении условий сбора данных Статьи редакции
Они решили не ждать, пока компания подаст на них в суд.
- Исследователи из немецкого AlgorithmWatch решили закрыть свой проект по изучению алгоритмов Instagram, сообщил The Verge.
- Исследователи разработали плагин для браузера, который позволял пользователям самим собирать свои данные из Instagram, чтобы они могли понять, как соцсеть выбирает контент для показа.
- Например, проект публиковал исследования о том, что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнаженным телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше, чем у скриншотов с текстом.
- AlgorithmWatch сообщили, что Facebook попросила о встрече в мае — и заявила на ней, что действия проекта нарушают условия обслуживания соцсети по сбору данных. Также Facebook заявила, что проект собирал данные без согласия пользователей.
- Исследователи объяснили, что собирали данные только от тех пользователей, которые давали им доступ к своей ленте. AlgorithmWatch решили закрыть проект, чтобы не столкнуться с иском от компании. В Facebook угрозы подать в суд опровергли.
Алгоритм Инстаграма, как и ФБ, создан для того, что бы пихать тебе в ленту максимум рекламы, всё остальное - корпоративные отмазки. Только хронологическая лента по умолчанию является юзер френдли интерфейсом. Но они делают столько бабок на рынках развивающихся стран, что им плевать на наши запросы.
Был когда то слух что гугл «заказывает» убийтсво тех кто разглашает топ секреты компании которые могут обрушить экономику компании
Ну так что такое человеческая жизнь если тут речь о миллиардах долларов
что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнаженным телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше
Больше порно в нашей жизни.
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