Эффективное взаимодействие с разработчиками при тестировании. Бесплатный виджет сбора и управления багами на сайтах

Находить баги — занятие, мягко говоря, не самое увлекательное. Но ещё более скучно — докапываться до сути и пытаться воспроизвести найденную кем-то проблему. Мы создали bugbox.io, чтобы решить эту проблему.