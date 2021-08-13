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Евгения Евсеева

Исследователи алгоритмов Instagram закрыли проект после обвинений Facebook в нарушении условий сбора данных Статьи редакции

Они решили не ждать, пока компания подаст на них в суд.

  • Исследователи из немецкого AlgorithmWatch решили закрыть свой проект по изучению алгоритмов Instagram, сообщил The Verge.
  • Исследователи разработали плагин для браузера, который позволял пользователям самим собирать свои данные из Instagram, чтобы они могли понять, как соцсеть выбирает контент для показа.
  • Например, проект публиковал исследования о том, что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнаженным телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше, чем у скриншотов с текстом.
  • AlgorithmWatch сообщили, что Facebook попросила о встрече в мае — и заявила на ней, что действия проекта нарушают условия обслуживания соцсети по сбору данных. Также Facebook заявила, что проект собирал данные без согласия пользователей.
  • Исследователи объяснили, что собирали данные только от тех пользователей, которые давали им доступ к своей ленте. AlgorithmWatch решили закрыть проект, чтобы не столкнуться с иском от компании. В Facebook угрозы подать в суд опровергли.

#новость #facebook

874 просмотров
7 7 комментариев
7
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7 комментариев
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Никита Орлов

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Алгоритм Инстаграма, как и ФБ, создан для того, что бы пихать тебе в ленту максимум рекламы, всё остальное - корпоративные отмазки. Только хронологическая лента по умолчанию является юзер френдли интерфейсом. Но они делают столько бабок на рынках развивающихся стран, что им плевать на наши запросы.

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Павел Морозов

Никита
0

Согласен, каждые 3-4 поста реклама в инсте

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Amal Abdullaev

0

Очкуны. Сами не рассказывают и другим не дают

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Gulbidin Ibroimov

0

Был когда то слух что гугл «заказывает» убийтсво тех кто разглашает топ секреты компании которые могут обрушить экономику компании

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Gulbidin
0

Ну так что такое человеческая жизнь если тут речь о миллиардах долларов 

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Александр Комаров

0

Вот и помер дед Максим…

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Pavel Voronkov

0

что Instagram вероятнее всего покажет фотографию с обнаженным телом, а у снимков с лицами людей приоритет больше

Больше порно в нашей жизни.

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