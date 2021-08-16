Сначала сотрудничает, а потом копирует товары и разрывает контракты: как магазины Target зарабатывают на чужих

H&M и Zara копируют «подиумные» товары, а сеть розничных магазинов Target — целые бренды, сперва проверяя их жизнеспособность на собственных прилавках. Что думают о такой бизнес-модели стартапы, юристы и сама Target— в пересказе Fast Company.