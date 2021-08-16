В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики Статьи редакции
Приложение с этой функцией пока недоступно в Google Play.
- Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвёртой бета-версией Android 12. Обновлённая версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play, пишет сайт мобильных разработчиков XDA.
- В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. На каждый из них можно назначить определённое действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.
- Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.
- По данным The Verge, функция может быть полезна для тех, кто испытывает трудности с сенсорным управлением. В отличие от голосовых команд, мимика может упростить использование смартфонов в общественных местах или в более тихой обстановке, пишет издание и отмечает, что обновление может стать доступно до конца 2021 года.
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Комментарии: «кривляния», «морщинистые слабоумы», «не интересует»
Гугл слежку за эмоциями на контент улучшает. Для остальных есть голосовое управление.
Это функция, которую нужно специально включить в глубине accessibility-настроек и которая адски выжирает батарею (нужно же непрерывно использовать камеру), поэтому она осмысленна только когда пользователь готов ради неё сидеть перед розеткой.
Да, нуу ... Представляю: теперь все не только будут пялиться в телефон, но ещё и кривляться))))
И наоборот.
С помощью мимики управлять рекламой, предложениям и другими «персональными рекомендациями».
Помимо того, что они будут растить армию морщинистых слабоумов, они ещё и за остальными теперь будут постоянно следить оправдывая это сбором данных необходимых для улучшения интерфейса. Будут знать куда именно все пялятся и какое эмоциональное состояние при этом испытывают.
А полоска жестов, которая снизу телефона как на айфонах до сих пор не поверх приложений, а тупо черная полоска и на этой черной полоске уже полоска жестов?
всегда была поверх, но приложения это не обрабатывают по умолчанию
То есть мало того, что смартфон постоянно слушает? Он теперь постоянно будет видеть.
Хоть теперь будут знать мою реакцию, когда увижу какую х...ню они понаделали.
Дополнительная фигня, которая будет садить батарею. По-моему, дотянуться пальцем до нужной кнопки не так уж и сложно
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