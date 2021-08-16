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Nazigul Jusupova

В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики Статьи редакции

Приложение с этой функцией пока недоступно в Google Play.

  • Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвёртой бета-версией Android 12. Обновлённая версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play, пишет сайт мобильных разработчиков XDA.
  • В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, взгляд вправо, взгляд вверх. На каждый из них можно назначить определённое действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.
  • Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
Android Accessibility Suite 12.0.0 XDA
  • По данным The Verge, функция может быть полезна для тех, кто испытывает трудности с сенсорным управлением. В отличие от голосовых команд, мимика может упростить использование смартфонов в общественных местах или в более тихой обстановке, пишет издание и отмечает, что обновление может стать доступно до конца 2021 года.

#новости #google #android

818 просмотров
16 16 комментариев
2
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Евгений Трифонов

2

Google: улучшает жизнь безруким и парализованным

Комментарии: «кривляния», «морщинистые слабоумы», «не интересует»

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Game Topia

Евгений
0

Гугл слежку за эмоциями на контент улучшает. Для остальных есть голосовое управление.

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Евгений Трифонов

Game
0

Это функция, которую нужно специально включить в глубине accessibility-настроек и которая адски выжирает батарею (нужно же непрерывно использовать камеру), поэтому она осмысленна только когда пользователь готов ради неё сидеть перед розеткой.

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Владислава Кирова

1

Да, нуу ... Представляю: теперь все не только будут пялиться в телефон, но ещё и кривляться))))

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Vladimir Chyorniy

0

И наоборот.

С помощью мимики управлять рекламой, предложениям и другими «персональными рекомендациями».

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Игорь Рачук

0
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Isla Bonita

Игорь
0
Ответить

А. С.

0

Не интересует.

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Game Topia

0

Помимо того, что они будут растить армию морщинистых слабоумов, они ещё и за остальными теперь будут постоянно следить оправдывая это сбором данных необходимых для улучшения интерфейса. Будут знать куда именно все пялятся и какое эмоциональное состояние при этом испытывают.

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Странный

0

А полоска жестов, которая снизу телефона как на айфонах до сих пор не поверх приложений, а тупо черная полоска и на этой черной полоске уже полоска жестов?

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Артемий Усачев

Странный
0

всегда была поверх, но приложения это не обрабатывают по умолчанию

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Fedor Ko

0

То есть мало того, что смартфон постоянно слушает?  Он теперь постоянно будет видеть.

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Джон Картошкин

0

Хоть теперь будут знать мою реакцию, когда увижу какую х...ню они понаделали.

Ответить

Джон Картошкин

0

Жест "Look Right":

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Павел Слуцкий

0

Дополнительная фигня, которая будет садить батарею. По-моему, дотянуться пальцем до нужной кнопки не так уж и сложно

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El'murza Alchakov

0

Год спустя на презентации apple: мы создали невероятную, уникальную, высокотехнологичную функцию управления смартфоном с помощью iPhone, для этого мы использовали супер современный датчик ASSGLASS1

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