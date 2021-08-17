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Сервисы
Евгения Евсеева

Apple добавила менеджер паролей в приложение iCloud для Windows Статьи редакции

В феврале компания представила расширение для Chrome.

После настройки функции «Пароли iCloud» в приложении iCloud для Windows версии 12.5 или новее, пользователи смогут создавать, редактировать и удалять пароли, пишет The Verge.

MacRumors

Изменения сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple. Приложение также работает вместе с расширениями для Chrome и Edge.

The Verge

Apple выпустила расширение «Пароли iCloud» для Chrome в феврале — но как отмечает The Verge, функция не работала.

#новость #apple

926 просмотров
6 6 комментариев
6
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6 комментариев
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Rifat Kayumov

1

На маке есть встроенная связка ключей, но она весьма странная (с точки зрения простого юзера). Выглядит достаточно архаично, тк интерфейс явно не для юзеров, а чисто системный...

Лучше бы на маке сделали удобный просмотр связки, не только через браузер, как сейчас, а как это реализовано в сторонних сервисах, что бы можно было хранить и использовать не только пароли для сайтов, но и прочие шифрованные данные, типа заметок и тп

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Павел Демидов

–4

Нам нужны фотографии не только на вашем телефоне, но и на компьютере.

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Максим Горький

Павел
0

а еще твоя одежда и твой мотоцикл.

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Владислав Романов

0

странно, но у меня, в отличие от вердж видимо, функция работает несколько месяцев. я именно про расширение для хрома.

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Образованный будильник

0

А кнопку синхронизации Drive вручную случаем не добавили?)

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Тимур Петров

0

Чем больше набирают популярность менеджеры паролей, тем опаснее будут вирусы для их кражи. Это огорчает, скоро придется ставить антивирусы :(

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Евгения Евсеева
Apple добавила менеджер паролей в приложение iCloud для Windows Статьи редакции

В феврале компания представила расширение для Chrome.

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