Apple добавила менеджер паролей в приложение iCloud для Windows Статьи редакции
В феврале компания представила расширение для Chrome.
После настройки функции «Пароли iCloud» в приложении iCloud для Windows версии 12.5 или новее, пользователи смогут создавать, редактировать и удалять пароли, пишет The Verge.
Изменения сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple. Приложение также работает вместе с расширениями для Chrome и Edge.
Apple выпустила расширение «Пароли iCloud» для Chrome в феврале — но как отмечает The Verge, функция не работала.
На маке есть встроенная связка ключей, но она весьма странная (с точки зрения простого юзера). Выглядит достаточно архаично, тк интерфейс явно не для юзеров, а чисто системный...
Лучше бы на маке сделали удобный просмотр связки, не только через браузер, как сейчас, а как это реализовано в сторонних сервисах, что бы можно было хранить и использовать не только пароли для сайтов, но и прочие шифрованные данные, типа заметок и тп
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странно, но у меня, в отличие от вердж видимо, функция работает несколько месяцев. я именно про расширение для хрома.
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В феврале компания представила расширение для Chrome.
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