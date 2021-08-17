Как увеличить продажи с помощью чат-ботов и рассылок в WhatsApp? Готовые сценарии чат-ботов для онлайн-школ

Расскажем, как с умом использовать WhatsApp и реализовать максимум его возможностей для сфер онлайн-образования и онлайн-мероприятий. А также как без навыков программирования за 5 минут создать собственного чат-бота и зарабатывать в 2 раза больше на рассылках.