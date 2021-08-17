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Маша Цепелева

OnlyFans выпустила приложение без эротического контента, чтобы попасть в App Store и Google Play Статьи редакции

В OFTV есть уроки кулинарии, танцев, видеоблоги и сериал собственного производства OnlyFans.

  • OnlyFans запустила приложение OFTV для iOS и Android без эротического контента. В нём много постоянных авторов OnlyFans, но нет видео и фото для взрослых, сообщает Bloomberg.
  • Работа над приложением закончилась в январе, но OnlyFans начала продвигать его в августе, чтобы «стать нейтральной платформой, подобной Patreon, которая позволяет артистам, музыкантам и авторам монетизировать своё общение с поклонниками».
  • В приложении — более 800 видеороликов, в том числе сериал собственного производства Unlocked, в котором есть интервью с бывшей порноактрисой Мией Халифа и актрисой и режиссёром Беллой Торн. Также в приложении есть уроки танцев, кулинарии, медитации и сёрфинга, видеоблоги и видеозаписи подкастов.
  • Компания не планирует вводить плату за доступ к OFTV или размещать рекламу в приложении
  • В июне Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что OnlyFans ведёт переговоры об инвестициях — сервис хочет найти инвесторов, которые помогут платформе привлечь массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.
  • За год выручка OnlyFans выросла на 553% за год — до $390 млн. Прибыль до уплаты налогов выросла с $8,3 млн до $73 млн. Число пользователей увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. Стоимость ежемесячной подписки на OnleFans — от $5 до $50, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки.
Приложение OFTV App Store

#новость #onlyfans

2048 просмотров
22 22 комментария
3
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22 комментария
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Nikolay Isaev

7

Ассоциацию эту уже не брать, что повязаны они с порно
Да и надо ли? Адалт и так бабло гинерит

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Al Pr

Nikolay
1

Ору! Канал для подростков p-hub,  научный канал pleboy.
Сука! Избавиться от ассоциации! Пусть у Xerox и Aspirin™ проконсультируются, оптимисты "херовы" (в прямом смысле херовы)

Ответить

Yuri

4

Клиент: это уже ни в какие ворота! Нахрена мне посреди голых баб уроки кулинарии и серфинга? Достаточно того, что я заебался скролить мелкие превьюшки на вашем тормозном сайте со смартфона, потому что вы не можете приложение выкатить!

Ответить

Yuri

Yuri
4

Техподдержка OnlyFans: но у нас есть теперь приложение...

Ответить

Yuri

Yuri
5

Клиент: без эротики? Ну и кому оно нахер нужно!

Ответить

Шумный Слава

4

Когда уже будет нормой иметь каждой девушке онлифанс и вместо инсты спрашивать его

Ответить

Gleb Tyutikov

Шумный
1

И через QR код выводить. Подошёл, отсканировал, ознакомился с контентом - свайп.

Ответить

lakoros

Шумный
0

Только если готов первым присылать свой)

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Иван Иванов

Шумный
0

В целом никогда такого не будет.

Ответить

Султанов Андрей

4

Зачем избавляться от той репутации, которая как раз таки привлекает

Ответить

Актуальный корабль

Султанов
0

Она ток зрителей привлекает, но отпугивает клиентов, которые размещают там свои медиа. Показывать по секрету нюдсы дорожайшим фанатам - это одно, а вот публиковаться на порносайте это уже не авторитетно (хоть и одно и то же:))

Ответить

Вадим Самигулин

1

Без эротического контента, но с порно звёздами😄

Ответить

Al Pr

Вадим
4

А потом ррраззз! И порно выпало.
Но без эротики 🤣🤣

Ответить

Андрей

1

А каким образом Реддит спокойно живет в сторах с их порно?
Все равны, но есть ровнее?

Ответить

Сергей Мазур

Андрей
1

такой же вопрос про телегу

Ответить

Андрей

Сергей
0

Какой? Телеграм блокирует порно-контент и каналы с ним. И такие каналы становятся недоступны на iOS-устройствах, пока в веб-версии не отметишь в настройках, что можно показывать такой контент.

Ответить

Сергей Мазур

Андрей
1

Херово блокируют: https://telemetr.me/channels/cat/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5/?page=1

Ответить

Андрей

Сергей
0

Я же говорю: становятся недоступны на iOS-устройствах

Каналы по-прежнему доступны для десктопа и андроида, но в ios-приложении выводится плашка, что канал недоступен. 

Ты можешь в веб-версии включать чекбокс, что показывать "чувствительный" контент и тогда каналы станут доступны в т.ч. на iOS.

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Порно - искусство. Искусство - в массы. 

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Denis Kosov

0

От чего-то читаешь и на душе тепло

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Yury Y

0

и кому он нужен без титек? вал минусов в апсторах гарантирован, люди за титки платили, а их нет!

Ответить

Роман Александров

–2

Убийца Youtube

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