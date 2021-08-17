OnlyFans выпустила приложение без эротического контента, чтобы попасть в App Store и Google Play Статьи редакции
В OFTV есть уроки кулинарии, танцев, видеоблоги и сериал собственного производства OnlyFans.
- OnlyFans запустила приложение OFTV для iOS и Android без эротического контента. В нём много постоянных авторов OnlyFans, но нет видео и фото для взрослых, сообщает Bloomberg.
- Работа над приложением закончилась в январе, но OnlyFans начала продвигать его в августе, чтобы «стать нейтральной платформой, подобной Patreon, которая позволяет артистам, музыкантам и авторам монетизировать своё общение с поклонниками».
- В приложении — более 800 видеороликов, в том числе сериал собственного производства Unlocked, в котором есть интервью с бывшей порноактрисой Мией Халифа и актрисой и режиссёром Беллой Торн. Также в приложении есть уроки танцев, кулинарии, медитации и сёрфинга, видеоблоги и видеозаписи подкастов.
- Компания не планирует вводить плату за доступ к OFTV или размещать рекламу в приложении
- В июне Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что OnlyFans ведёт переговоры об инвестициях — сервис хочет найти инвесторов, которые помогут платформе привлечь массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.
- За год выручка OnlyFans выросла на 553% за год — до $390 млн. Прибыль до уплаты налогов выросла с $8,3 млн до $73 млн. Число пользователей увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. Стоимость ежемесячной подписки на OnleFans — от $5 до $50, сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки.
Ассоциацию эту уже не брать, что повязаны они с порно
Да и надо ли? Адалт и так бабло гинерит
Клиент: это уже ни в какие ворота! Нахрена мне посреди голых баб уроки кулинарии и серфинга? Достаточно того, что я заебался скролить мелкие превьюшки на вашем тормозном сайте со смартфона, потому что вы не можете приложение выкатить!
И через QR код выводить. Подошёл, отсканировал, ознакомился с контентом - свайп.
Зачем избавляться от той репутации, которая как раз таки привлекает
Актуальный корабль
Она ток зрителей привлекает, но отпугивает клиентов, которые размещают там свои медиа. Показывать по секрету нюдсы дорожайшим фанатам - это одно, а вот публиковаться на порносайте это уже не авторитетно (хоть и одно и то же:))
Без эротического контента, но с порно звёздами😄
А каким образом Реддит спокойно живет в сторах с их порно?
Все равны, но есть ровнее?
такой же вопрос про телегу
Я же говорю: становятся недоступны на iOS-устройствах
Каналы по-прежнему доступны для десктопа и андроида, но в ios-приложении выводится плашка, что канал недоступен.
Ты можешь в веб-версии включать чекбокс, что показывать "чувствительный" контент и тогда каналы станут доступны в т.ч. на iOS.
и кому он нужен без титек? вал минусов в апсторах гарантирован, люди за титки платили, а их нет!
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