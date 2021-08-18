Власти Китая обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных Статьи редакции
Приложения передавали данные третьим лицам и отправляли назойливые уведомления, считает регулятор.
- Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обвинило 43 приложения в незаконной передаче списка контактов пользователей, геолокации, кроме того, они злоупотребляют всплывающими уведомлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
- В список нарушителей попали WeChat от Tencent, приложение для чтения от Alibaba, для путешествий от Trip.com и онлайн-кинотеатр iQiyi.
- Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется.
- Решение министерства связано с усилением контроля регуляторов над целым рядом отраслей, в первую очередь власти уделяют внимание конфиденциальности данных.
- Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовало проект правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернете. После этого акции Tencent и Alibaba упали на 4%.
- Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля — это рекордные потери среди мировых компаний. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных пользователей.
Винни-пух продолжает крестовый поход против собственной экономики.
А диванные эксперты продолжают делать вид, что они хоть что-то понимают
Жил в Китае и дико бесили эти всплывающие абсолютно везде окна с рекламой. У коллег на рабочих компах рабочие экраны были просто усыпаны всякой ненужной хернёй. Так что новость прекрасная
Так это не потому, что эпы виноваты, а потому что у китайцев нет вкуса на хорошие интерфейсы. Ну и с гармонией они очень не дружат как в дизайне, так и в искусстве
Телефонов это касается?
Я не знаю. Поэтому у вас интересуюсь.
– Это значит, что остальные приложения не собирают данные?
– Нет, остальные приложения уже запретили )
У них вичат является чуть ли не священным мессенджером в котором все и вся отслеживается, а теперь они оказывается нашли там что-то запретное… маразм крепчает.
Как же они грамотно сдувают рынок.
Потом столько хомяков с Америки придет, что Китай захлебнется от притока денег
Китайцы не понимают, что такое рынок и что такое цена компании. Когда они кого-то типа Ма пиарят или говорят что наша компания стоит столько-то это делается для западных стран, просто говорят и делают такой пиар, к какому там привыкли. Западные страны адаптируют свои компании под Китай и даже иногда их переименовывают, как Макдональдс, Китай тоже пытается отвечать на понятном пиар-языке
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хм, очень похоже, что Китай хочет забрать в государственную собственность все технологические гиганты, но просто не знает точного способа, по другому я не вижу смысла в этом "цирке"
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>Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется
Это потрясающе. Во- первых до 25 августа неделя, с выходными. Во-вторых "не уточняется" - думай что хочешь, а думается, естественно, самое плохое. Я вообще не удивлюсь, если лет через 50 всплывет что винни пух тупо зашортил всю экономику.
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Он обогнал Tencent — капитализация китайской компании с июня упала с $777 млрд до $536 млрд.
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