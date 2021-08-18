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Маша Цепелева

Власти Китая обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных Статьи редакции

Приложения передавали данные третьим лицам и отправляли назойливые уведомления, считает регулятор.

  • Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обвинило 43 приложения в незаконной передаче списка контактов пользователей, геолокации, кроме того, они злоупотребляют всплывающими уведомлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
  • В список нарушителей попали WeChat от Tencent, приложение для чтения от Alibaba, для путешествий от Trip.com и онлайн-кинотеатр iQiyi.
  • Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется.
  • Решение министерства связано с усилением контроля регуляторов над целым рядом отраслей, в первую очередь власти уделяют внимание конфиденциальности данных.
  • Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовало проект правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернете. После этого акции Tencent и Alibaba упали на 4%.
  • Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля — это рекордные потери среди мировых компаний. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных пользователей.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новость #китай #tencent #wechat

1520 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Сергей Поляков

8

Винни-пух продолжает крестовый поход против собственной экономики.

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Кирилл Кузьмин

Сергей
14

А диванные эксперты продолжают делать вид, что они хоть что-то понимают

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Foma Huichkin

Сергей
0

Китай это промышленная и сельхоз экономика

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Denis Levochkin

2

Жил в Китае и дико бесили эти всплывающие абсолютно везде окна с рекламой. У коллег на рабочих компах рабочие экраны были просто усыпаны всякой ненужной хернёй. Так что новость прекрасная

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Alexander Mitryashkin

Denis
5

 Так это не потому, что эпы виноваты, а потому что у китайцев нет вкуса на хорошие интерфейсы. Ну и с гармонией они очень не дружат как в дизайне, так и в искусстве

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Denis Levochkin

Alexander
2

Полностью согласен с отсутствием вкуса

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Alexander Carter

Alexander
0

Телефонов это касается?

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Alexander

Alexand…
0

А что китайцы выпускают/выпускали интерфейсы для телефонов? 

Ответить

Alexander Carter

Alexand…
0

Я не знаю. Поэтому у вас интересуюсь.

Ответить

Alexander

Alexand…
0

И я не встречал

Ответить

Alexander Carter

Alexand…
0

Понял.

Ответить

Best Practice

1

– Это значит, что остальные приложения не собирают данные?
– Нет, остальные приложения уже запретили )

Ответить

NIKITA KOROLEV

1

У них вичат является чуть ли не священным мессенджером в котором все и вся отслеживается, а теперь они оказывается нашли там что-то запретное… маразм крепчает.

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Oleg March

0

Как же они грамотно сдувают рынок.
Потом столько хомяков с Америки придет, что Китай захлебнется от притока денег 

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Gedevan

Oleg
1

🤔 звучит как-то не особо логично. 

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Иван Иванов

Oleg
1

Почему потом придут хомяки с Америки?

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Foma Huichkin

Oleg
0

Китайцы не понимают, что такое рынок и что такое цена компании. Когда они кого-то типа Ма пиарят или говорят что наша компания стоит столько-то это делается для западных стран, просто говорят и делают такой пиар, к какому там привыкли. Западные страны адаптируют свои компании под Китай и даже иногда их переименовывают, как Макдональдс, Китай тоже пытается отвечать на понятном пиар-языке

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Владислав Романов

0
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Andy Lenty

0

  А где можно увидеть полный список приложений ?

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Руслан Ніколаєнко

0

хм, очень похоже, что Китай хочет забрать в государственную собственность все технологические гиганты, но просто не знает точного способа, по другому я не вижу смысла в этом "цирке"

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Alex Mont

0

>Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется

Это потрясающе. Во- первых до 25 августа неделя, с выходными. Во-вторых "не уточняется" - думай что хочешь, а думается, естественно, самое плохое. Я вообще не удивлюсь, если лет через 50 всплывет что винни пух тупо зашортил всю экономику.

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