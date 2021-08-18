Я уже сейчас вижу слом нормы восприятия агрессивных руководителей и коллег с «у него такой особенный стиль руководства, зато эффективный» на «агрессивный мудак, не хочу с ним работать, я лучше пойду на меньше денег, но в команду, в которой все будут друг о друге заботиться».