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Маша Цепелева

Власти Китая обвинили WeChat от Tencent и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных Статьи редакции

Приложения передавали данные третьим лицам и отправляли назойливые уведомления, считает регулятор.

  • Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обвинило 43 приложения в незаконной передаче списка контактов пользователей, геолокации, кроме того, они злоупотребляют всплывающими уведомлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
  • В список нарушителей попали WeChat от Tencent, приложение для чтения от Alibaba, для путешествий от Trip.com и онлайн-кинотеатр iQiyi.
  • Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется.
  • Решение министерства связано с усилением контроля регуляторов над целым рядом отраслей, в первую очередь власти уделяют внимание конфиденциальности данных.
  • Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовало проект правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернете. После этого акции Tencent и Alibaba упали на 4%.
  • Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля — это рекордные потери среди мировых компаний. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных пользователей.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новость #китай #tencent #wechat

295 просмотров
5 5 комментариев
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Сергей Поляков

1

Винни-пух продолжает крестовый поход против собственной экономики.

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Кирилл Кузьмин

Сергей
0

А диванные эксперты продолжают делать вид, что они хоть что-то понимают

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Best Practice

0

– Это значит, что остальные приложения не собирают данные?
– Нет, остальные приложения уже запретили )

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Oleg March

0

Как же они грамотно сдувают рынок.
Потом столько хомяков с Америки придет, что Китай захлебнется от притока денег 

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Denis Levochkin

0

Жил в Китае и дико бесили эти всплывающие абсолютно везде окна с рекламой. У коллег на рабочих компах рабочие экраны были просто усыпаны всякой ненужной хернёй. Так что новость прекрасная

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