Власти Китая обвинили WeChat от Tencent и ещё 42 приложения в незаконной передаче данных Статьи редакции
Приложения передавали данные третьим лицам и отправляли назойливые уведомления, считает регулятор.
- Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) обвинило 43 приложения в незаконной передаче списка контактов пользователей, геолокации, кроме того, они злоупотребляют всплывающими уведомлениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.
- В список нарушителей попали WeChat от Tencent, приложение для чтения от Alibaba, для путешествий от Trip.com и онлайн-кинотеатр iQiyi.
- Приложения должны исправить ситуацию до 25 августа, иначе их ждёт наказание, но какое — не уточняется.
- Решение министерства связано с усилением контроля регуляторов над целым рядом отраслей, в первую очередь власти уделяют внимание конфиденциальности данных.
- Государственное управление по регулированию рынка Китая 17 августа опубликовало проект правил по борьбе с недобросовестной конкуренцией в интернете. После этого акции Tencent и Alibaba упали на 4%.
- Капитализация Tencent снизилась на $170,2 млрд с начала июля — это рекордные потери среди мировых компаний. Акции начали падать на фоне ужесточения требований китайский властей к сбору и передаче данных пользователей.
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