Пользователи пожаловались, что YouTube переместил кнопку «поделиться» во встраиваемом плеере на место паузы

Та теперь находится в центре экрана. Источник: Lance McDonaldНовое расположение кнопки заметил пользователь под никнеймом Lance McDonald. По его предположению, её переместили, чтобы пользователи чаще «случайно» нажимали на кнопку «поделиться».28 марта 2026 года Android Authority рассказало, что на новый дизайн начали жаловаться пользователи на Reddit. По словам издания, изменения касаются встраиваемого плеера, а не плеера на сайте YouTube.При этом на скриншотах Android Authority нет кнопки «поделиться» — можно только скопировать ссылку на ролик. Кнопка воспроизведения и паузы находится в центре экрана.В левом нижнем углу — кнопка для копирования ссылки. Источник: Android AuthorityYouTube обновил интерфейс видеоплеера в октябре 2025 года: кнопки стали скруглёнными и поменяли местоположение — «лайк», «дизлайк», «комментарии» и «сохранить» объединены в одну панель. Кнопки для подписки и просмотра описания располагаются слева, настройки и субтитры — справа.Источник: YouTube