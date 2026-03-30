Евгения Евсеева
Пользователи пожаловались, что YouTube переместил кнопку «поделиться» во встраиваемом плеере на место паузы

Та теперь находится в центре экрана.

Источник: Lance McDonald
Источник: Lance McDonald
  • Новое расположение кнопки заметил пользователь под никнеймом Lance McDonald. По его предположению, её переместили, чтобы пользователи чаще «случайно» нажимали на кнопку «поделиться».
  • 28 марта 2026 года Android Authority рассказало, что на новый дизайн начали жаловаться пользователи на Reddit. По словам издания, изменения касаются встраиваемого плеера, а не плеера на сайте YouTube.
  • При этом на скриншотах Android Authority нет кнопки «поделиться» — можно только скопировать ссылку на ролик. Кнопка воспроизведения и паузы находится в центре экрана.
В левом нижнем углу — кнопка для копирования ссылки. Источник: Android Authority
В левом нижнем углу — кнопка для копирования ссылки. Источник: Android Authority
  • YouTube обновил интерфейс видеоплеера в октябре 2025 года: кнопки стали скруглёнными и поменяли местоположение — «лайк», «дизлайк», «комментарии» и «сохранить» объединены в одну панель. Кнопки для подписки и просмотра описания располагаются слева, настройки и субтитры — справа.
Источник: YouTube
Источник: YouTube

