Skyeng купила детскую онлайн-школу программирования «Кодиум» Статьи редакции
Сделка позволит добавить в программу обучения детской онлайн-школы Skysmart уроки программирования.
- Сумму и условия сделки стороны не раскрывают, рассказали vc.ru в сервисе. Её планируют закрыть в ближайшее время.
- Покупка позволит расширить детскую онлайн-школу Skysmart и предложить ученикам не только школьные предметы. В сервисе пояснили, что развивают проект вместе с онлайн-университетом Skypro.
Skyeng адаптирует программы курсов и пособия «Кодиума» под платформу Skysmart. Клиенты «Кодиума» продолжат обучение в Skysmart, сохранится преподавательский состав.
В сервисе пояснили, что развитие и продвижение направления останется под руководством Максима Васильева при поддержке продуктовой команды Skysmart. Первым совместным продуктом предприятий будет курс программирования в Skysmart — начнется 13 сентября, пишет Rusbase.
- Школу программирования «Кодиум» основал в 2019 году Максим Васильев. Она обучает программированию детей от 6 до 15 лет. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Кодиум» в 2020 году составила 433 тысячи рублей, чистая прибыль — 43 тысячи рублей.
Сумма сделки, видимо, не очень большая, судя по выручке за 2020 год. Видимо, по этой причине не стали покупать другого резидента "Сколково" - CODDY.
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