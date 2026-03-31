Ася Карпова
Мосгорсуд оставил в силе решение о законности ограничений доступа к YouTube, отклонив апелляционную жалобу

В марте 2026 года ФАС предупреждала, что реклама на YouTube будет запрещена в случае принятия решения о блокировке.

Источник: Wikipedia
  • Мосгорсуд признал законным решение Таганского суда, отклонившего иск о незаконности ограничений YouTube на территории России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
  • В июне 2025 года Таганский суд Москвы прекратил производство по иску признанной иноагентом Фариды Курбангалеевой к Роскомнадзору. Она требовала признать действия ведомства по «замедлению» YouTube незаконными, а после отказа подала апелляцию.
  • Исковое заявление поступило от лица, «не обладающего правом на его подачу», заключил Мосгорсуд.
  • 6 марта 2026 года блогер Александра Поснова сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против неё дело из-за рекламы на YouTube, но «не доказала факт ограничения YouTube — не привела конкретного решения или письма Роскомнадзора, на основании которого сделан такой вывод».
  • 10 марта ФАС сообщила, что в случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена.
  • 25 марта она заявила о планах не наказывать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года — «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».
  • Запрет рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу в сентябре 2025 года. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

  • В декабре 2024 года РКН возложил ответственность за ухудшение работы YouTube в России на Google — она «предпочла» процедуру банкротства филиала в стране и прекратила «поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи».

  • 25 июля тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о начале «деградации» YouTube, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».

Сможет ли РКН полностью заблокировать доступ к Telegram: три мнения о ресурсах ТСПУ и уязвимостях «белых списков»

Рассуждают эксперт по информбезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, ИТ-специалист и член «Пиратской партии России» Александр Исавнин и бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко.

Источник фото: Bloomberg

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

