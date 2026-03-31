Мосгорсуд оставил в силе решение о законности ограничений доступа к YouTube, отклонив апелляционную жалобу

В марте 2026 года ФАС предупреждала, что реклама на YouTube будет запрещена в случае принятия решения о блокировке.Источник: WikipediaМосгорсуд признал законным решение Таганского суда, отклонившего иск о незаконности ограничений YouTube на территории России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.В июне 2025 года Таганский суд Москвы прекратил производство по иску признанной иноагентом Фариды Курбангалеевой к Роскомнадзору. Она требовала признать действия ведомства по «замедлению» YouTube незаконными, а после отказа подала апелляцию.Исковое заявление поступило от лица, «не обладающего правом на его подачу», заключил Мосгорсуд.6 марта 2026 года блогер Александра Поснова сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против неё дело из-за рекламы на YouTube, но «не доказала факт ограничения YouTube — не привела конкретного решения или письма Роскомнадзора, на основании которого сделан такой вывод».10 марта ФАС сообщила, что в случае принятия решения о блокировке YouTube, VPN-сервисов, Telegram и WhatsApp*, реклама на этих ресурсах будет запрещена.25 марта она заявила о планах не наказывать за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года — «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».Запрет рекламы на «нежелательных» и «запрещённых» сайтах вступил в силу в сентябре 2025 года. Для физлиц предусмотрены штрафы до 2500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.В декабре 2024 года РКН возложил ответственность за ухудшение работы YouTube в России на Google — она «предпочла» процедуру банкротства филиала в стране и прекратила «поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи».25 июля тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о начале «деградации» YouTube, которая приведёт к замедлению работы сервиса. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации ресурса».Артур Мартыгин*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.