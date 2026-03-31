«Код Дурова» рассказал о тестах «белых списков» одним из провайдеров домашнего интернета в Ростове-на-Дону

Издание не называет провайдера и не раскрывает источники.Источник фото: «РИА Новости»Несколько собеседников «Кода Дурова» из Ростова-на-Дону утверждают, что на домашнем интернете работают только сервисы из «белого списка» Минцифры.Сам провайдер ссылается на «общие проблемы, связанные с внешним воздействием на магистральные каналы», а также на «массированные DDoS‑атаки», которые затрагивают «десятки операторов и сервисов».При использовании домашнего интернета у меня не работают Telegram и любые другие сайты, которые не входят в эти белые списки. Я попыталась включить VPN, но он не помогает, сайты просто не открываются, при этом наши российские сервисы работают.анонимная собеседница «Кода Дурова»21 марта 2026 года Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков» по аналогии с тем, как это работает при мобильном подключении. Якобы ИТ-отделам поручили оперативно запустить «списки» на случай отключений.«Ростелеком» и «Билайн» опровергали информацию. Источник «Осторожно Media», близкий к Минцифры, называл сообщения «100% фейком». В самом Минцифры тогда заявили, что «белый список» используется только при мобильных ограничениях. Публикацию «Кода Дурова» пока не комментировали.Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет.Минцифры, комментарий от 21 марта 2026 года