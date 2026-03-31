Полина Лааксо
«Код Дурова» рассказал о тестах «белых списков» одним из провайдеров домашнего интернета в Ростове-на-Дону

Издание не называет провайдера и не раскрывает источники.

Источник фото: «РИА Новости»
  • Несколько собеседников «Кода Дурова» из Ростова-на-Дону утверждают, что на домашнем интернете работают только сервисы из «белого списка» Минцифры.
  • Сам провайдер ссылается на «общие проблемы, связанные с внешним воздействием на магистральные каналы», а также на «массированные DDoS‑атаки», которые затрагивают «десятки операторов и сервисов».

При использовании домашнего интернета у меня не работают Telegram и любые другие сайты, которые не входят в эти белые списки. Я попыталась включить VPN, но он не помогает, сайты просто не открываются, при этом наши российские сервисы работают.

анонимная собеседница «Кода Дурова»
  • 21 марта 2026 года Mash сообщил, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков» по аналогии с тем, как это работает при мобильном подключении. Якобы ИТ-отделам поручили оперативно запустить «списки» на случай отключений.
  • «Ростелеком» и «Билайн» опровергали информацию. Источник «Осторожно Media», близкий к Минцифры, называл сообщения «100% фейком». В самом Минцифры тогда заявили, что «белый список» используется только при мобильных ограничениях. Публикацию «Кода Дурова» пока не комментировали.

Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет.

Минцифры, комментарий от 21 марта 2026 года
Артур Мартыгин
Сможет ли РКН полностью заблокировать доступ к Telegram: три мнения о ресурсах ТСПУ и уязвимостях «белых списков»

Рассуждают эксперт по информбезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, ИТ-специалист и член «Пиратской партии России» Александр Исавнин и бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко.

Источник фото: Bloomberg

