Евгения Евсеева
Proton представил Proton Meet — аналог Google Meet

Пользоваться сервисом можно без регистрации.

Источник здесь и далее — Proton
Источник здесь и далее — Proton
  • Без учётной записи можно организовать звонок максимум на четырёх человек, для большего количества потребуется аккаунт, пишет Engadget. Бесплатно количество участников ограничено 50, максимальная длина звонка — один час, сообщила компания.
  • Есть подписка за $8 в месяц, которая даёт присоединиться к встрече до 100 участникам и не ограничивает длительность звонков, а также тарифы за $13 и $20 в месяц, куда входят и другие сервисы Proton.
  • Чтобы созвониться, нужно создать встречу — можно, как и в Google Meet, начать звонок мгновенно, запланировать его или запустить постоянную «комнату», к которой можно присоединиться в любое время. Встречу можно добавить в календарь от Proton или других сервисов.
Proton представил Proton Meet — аналог Google Meet
  • Proton Meet использует сквозное шифрование — по словам компании, никто, в том числе она, не сможет получить доступ к звонкам.
  • В экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей, онлайн-редактор документов Proton Docs и редактор таблиц Proton Sheets, чат-бот Lumo и другие сервисы.

