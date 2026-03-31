Proton представил Proton Meet — аналог Google Meet

Пользоваться сервисом можно без регистрации.Источник здесь и далее — ProtonБез учётной записи можно организовать звонок максимум на четырёх человек, для большего количества потребуется аккаунт, пишет Engadget. Бесплатно количество участников ограничено 50, максимальная длина звонка — один час, сообщила компания.Есть подписка за $8 в месяц, которая даёт присоединиться к встрече до 100 участникам и не ограничивает длительность звонков, а также тарифы за $13 и $20 в месяц, куда входят и другие сервисы Proton.Чтобы созвониться, нужно создать встречу — можно, как и в Google Meet, начать звонок мгновенно, запланировать его или запустить постоянную «комнату», к которой можно присоединиться в любое время. Встречу можно добавить в календарь от Proton или других сервисов.Proton Meet использует сквозное шифрование — по словам компании, никто, в том числе она, не сможет получить доступ к звонкам.В экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей, онлайн-редактор документов Proton Docs и редактор таблиц Proton Sheets, чат-бот Lumo и другие сервисы.#новости #proton