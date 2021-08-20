Чтобы не забыть: список платных и бесплатных менеджеров паролей Статьи редакции
Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.
Bitwarden — бесплатный и полнофункциональный
Проект с открытым исходным кодом, запущенный в 2016 году. Издания Tom’s Guide, New York Times, Wired и другие называли его лучшим бесплатным сервисом для управления паролями.
Что умеет и чем привлекателен:
- Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия, портативная версия для USB-накопителей и доступ через интерфейс командной строки (CLI).
- Неограниченное хранение и синхронизация между устройствами в облаке.
- Импорт паролей из LastPass, 1Password, Firefox, Chrome и других сервисов.
- Можно настроить локальное хранилище и развернуть его на личном сервере.
- Автозаполнение с учетом нескольких учетных записей для одного сервиса.
- Поддержка биометрической аутентификации Apple, Google и Microsoft.
- Двухфакторная аутентификация.
- Открытые исходники — при необходимости можно «собрать» свою локальную версию сервиса и настроить её по своему усмотрению.
- Встроенный генератор паролей.
- Не требует настольной версии приложения для работы расширений браузеров.
- Функция передачи конфиденциальной информации Bitwarden Send. Например, для обмена логинами, документами или банковскими картами.
Есть Premium-версия Bitwarden за $10 в год и семейная на шесть пользователей за $40 в год. Она предлагает:
- Поддержку двухфакторной авторизации через USB-ключи.
- Bitwarden Authenticator для генерации одноразовых паролей (TOTP).
- 1 ГБ зашифрованного файлового хранилища.
- Проверку паролей на утечки и надёжность.
- Экстренный доступ в случае утери мастер-пароля.
- Приоритетную поддержку.
Из минусов Bitwarden отмечают сложный для новичков интерфейс, отсутствие инструкций по работе, слабое мобильное приложение.
1Password — мощный сервис по подписке
Популярный менеджер паролей среди пользователей macOS. В рейтинге Tom’s Hardware он занял второе место в 2021 году.
Что умеет и чем привлекателен:
- Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия и CLI.
- Хранит не только пароли, но и другую личную информацию: документы, номера кредитных карт и так далее.
- Поддержка двухфакторной аутентификации, а также Apple Touch ID и Face ID.
- Может выступать в качестве приложения для аутентификации, как Google Authenticator.
- Мастер-ключ для дополнительной безопасности.
- Режим «Путешествия». Позволяет удалить конфиденциальные данные с устройств перед поездкой и восстановить их в одно нажатие после пересечения границы. Так пограничники не смогут получить доступ к полному хранилищу паролей пользователя.
- Интеграция с другими приложениями: 1Password умеет автоматически заполнять данные форм во многих сервисах.
- Функция Watchtower определяет слабые, повторно используемые и утёкшие пароли и предлагает их быструю замену.
- Удобный, «дружелюбный» к новичкам и единый на всех платформах интерфейс, который легко освоить.
- Мощные приложения, которые превосходят BItwarden и не требуют перехода в веб-версию для функций, выходящих за рамки поиска и генерации паролей.
- 1 ГБ защищенного хранилища для файлов и конфиденциальных документов.
- Интеграция с сервисом одноразовых кредитных карт Privacy.
- Усиленное 256-битное шифрование AES.
- Функция «Сейфы» — к ним можно давать доступ другим людям.
- Родительский контроль.
В чем минусы:
- Нет бесплатной версии, только подписка.
- Все пароли хранятся только в облаке 1Password, нет локального хранилища или возможности переносить данные в другие облака вроде Dropbox или iCloud.
- Разработчики отказались от нативных версий приложений в пользу одного нового кроссплатформенного на базе Electron. Его бета-версию раскритиковали пользователи macOS.
Стоимость — $36 в год на одного, $60 для семей (до 5 пользователей).
LastPass — хорош, но ограничен одним типом устройств в бесплатной версии
Популярный кроссплатформенный менеджер паролей, который дважды получил награду Tom’s Hardware как лучший сервис и входил в большинство подборок.
Но с февраля 2021 года компания перенесла ключевые функции из бесплатной версии в подписку, например, неограниченную синхронизацию на всех устройствах, что резко ограничило его использование.
В бесплатной версии пользователь может хранить, сортировать и генерировать пароли только на одном типе устройств — либо мобильном (смартфон, планшет и «умные» часы), либо на ПК. Активное устройство можно переключить, сохраненные пароли хранятся в облаке, но не синхронизируются между платформами.
LastPass есть на всех ОС, включая расширения для браузеров, и не требует приложения для работы в них. Он также может заполнять формы на сайтах и в приложениях, хранить данные банковских карт, адреса и другие конфиденциальные заметки.
Безопасность LastPass слабее, чем у 1Password — в 2015 году сервис взломали, с тех пор у него периодически находят серьезные уязвимости. А в 2021 году в Android-версии LastPass обнаружили семь встроенных трекеров.
Что входит в подписку:
- Синхронизация паролей.
- Зашифрованное хранилище в 1 ГБ.
- Расширенная двухфакторная аутентификация (F2A) через биометрию и другие опции.
- Проверка учетных записей на утечки в даркнет и оповещение о взломах.
- Экстренный доступ для друзей и близких.
- Общий доступ к паролям более, чем одному лицу.
- Создание доверенного лица.
- Персональная техподдержка.
Подписка на LastPass Premium стоит $3,5 в месяц, семейный тариф до шести аккаунтов — $4,7.
Dashlane — похож на 1Password и LastPass, но со своими особенностями и ограничениями
Основные функции Dashlane аналогичны другим мощным менеджерам паролей.
У него есть кроссплатформенные клиенты и расширения для браузеров, синхронизация паролей между устройствами, автозаполнение учетных записей и форм, двухфакторная аутентификация, генератор паролей и импорт данных из других источников.
Но у него много дополнительных функций, которых нет у конкурентов или они реализованы иначе.
- В случае утечки автоматически меняется пароль более, чем на 700 поддерживаемых сайтах.
- Встроенный VPN.
- Проверка учетных записей на утечки в даркнете в реальном времени.
- Хранение заметок, адресов, банковских карт, документов и других конфиденциальных данных.
- «Кошелек» позволяет не только хранить карты, но и отслеживать покупки и сохранять чеки.
- Возможность хранить пароли локально.
Минус Dashlane — сильные ограничения бесплатной версии, большинство дополнительных функций доступны только по Premium-подписке:
- Бесплатно Dashlane работает только на одном устройстве и хранит до 50 паролей.
- В Essencial-подписке за $2,49 в месяц доступно неограниченное количество паролей и общий доступ к ним, защищенные заметки, работа на двух устройствах, автоматическое изменение пароля в случае утечки.
- В Premium-подписке за $3,99 в месяц добавляется мониторинг в дарквебе, VPN, 1 ГБ хранилища и неограниченное количество устройств.
- Семейная Premium-подписка за $5,99 в месяц доступна на шесть аккаунтов.
Keeper — аналог подешевле
Полнофункциональный менеджер паролей, который стоит дешевле Dashlane и LastPass ($2,91 в месяц) — но у него нет бесплатной версии.
За $35 в год сервис предлагает:
- Неограниченное количество устройств и паролей.
- Облачную синхронизацию.
- Вход по биометрии.
- Экстренный доступ в случае утери аккаунта.
- Веб-приложение.
- Двухфакторную авторизацию.
В подписку за ~$60 в год входит расширенный менеджер и генератор паролей Keeper Unlimited, мониторинг даркнета и 10 ГБ файлового хранилища. Базовая семейная подписка на 5 человек стоит $75 в год, расширенная — ~$104 в год.
Мощный и настраиваемый менеджер паролей для Windows с открытым исходным кодом. Есть сторонние приложения и более 100 плагинов, расширяющих функциональность. Сервис поддерживает локальную синхронизацию на устройстве, пользователь может использовать Dropbox, OneDrive и другие облака.
KeePassXC — мультиплатформенное приложение на базе KeePass, которое развивает сообщество. Оно также хранит пароли локально, защищает их мастер-паролем и в отличие от платных облачных решений позволяет тонко настраивать и контролировать данные.
Одной строкой
RoboForm — один из старейших менеджеров паролей, его особенность в автозаполнении сложных форм по шаблонам в один клик. Умеет хранить заметки, генерировать пароли, работать с биометрией и проводить аудит паролей.
В подписке за 100 рублей в месяц доступна синхронизация между устройствами, резервное копирование в облаке, двухфакторная авторизация, чрезвычайный доступ, техподдержка и общие папки.
NordPass — простой кроссплатформенный менеджер паролей от разработчиков VPN-сервиса NordVPN, подойдёт новичкам.
Бесплатная версия ограничена одним устройством, за $1,49 в месяц сервис предлагает общий доступ к данным, синхронизацию, проверку паролей на уязвимость и утечку.
Бонус — «Связка ключей» iCloud
Облачный базовый менеджер паролей и банковских карт от Apple, который автоматически вводит пароли и сохраняет конфиденциальные данные. С августа 2021 года доступен не только на iOS и macOS, но и на Windows, а также в Chrome, Edge и других Chromium-браузерах.
Предлагайте свои варианты в комментариях.
Лет 5 уже использую платный Enpass, лучше ничего не видел. Хранит пароли в зашифрованном локальном файле, который синхронизируется с твоим облаком. Т.е. пароли хранятся не где-то там, а у тебя.
Пробовал Bitwarden, но вся его бесплатность кончается, когда хочешь добавить генерацию токенов для двухфакторки.
Я щас крамолу напишу, но есть еще менеджер паролей и банковских карт Яндекс Браузера.
Возможно я слишком подозрителен,но доверять все пароли фиг знает какой программе не буду.Или зря это я?)
Своей голове)
у вас феноменальная память или у вас простые пароли или один сложный, но на всех сайтах.
Подолью масла в вашу подозрительность https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/564578/
По-моему зря. Самые важные пароли, конечно, лучше бы помнить наизусть, но лично я зарегистрирован, наверное, на сотне сайтов и если все это запоминать, то может крыша съехать))
По правилам диверсификации лучше бы использовать сразу несколько хранилищ отсортировав их по группам.
Одни туда, другие сюда и ещё горстка на эту тему - вот туда. А самый главный - в голове.
Но ставлю на то, что лень обычно берёт вверх. Таким по-настоящему занимается лишь очень малый процент людей. Вероятно те, у кого основная деятельность завязана на безопасность. Так сказать, профессиональная деформация, которая возможно, в хорошем смысле.
KeePass здорового человека называеться KeeWeb.
Встроенный в Хром генератор паролей и хранилище в нем же.
Появился раньше чем у Apple, если что =)
Bitwarden - золото. Насчёт мобильного приложения не соглашусь - свои функции выполняет, весь контент хранилища доступен, автозаполнение на Android работает корректно.
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Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.
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