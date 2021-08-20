Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.

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Bitwarden — бесплатный и полнофункциональный

Проект с открытым исходным кодом, запущенный в 2016 году. Издания Tom’s Guide, New York Times, Wired и другие называли его лучшим бесплатным сервисом для управления паролями.

Что умеет и чем привлекателен:

Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия, портативная версия для USB-накопителей и доступ через интерфейс командной строки (CLI).

Неограниченное хранение и синхронизация между устройствами в облаке.

Импорт паролей из LastPass, 1Password, Firefox, Chrome и других сервисов.

Можно настроить локальное хранилище и развернуть его на личном сервере.

Автозаполнение с учетом нескольких учетных записей для одного сервиса.

Поддержка биометрической аутентификации Apple, Google и Microsoft.

Двухфакторная аутентификация.

Открытые исходники — при необходимости можно «собрать» свою локальную версию сервиса и настроить её по своему усмотрению.

Встроенный генератор паролей.

Не требует настольной версии приложения для работы расширений браузеров.

Функция передачи конфиденциальной информации Bitwarden Send. Например, для обмена логинами, документами или банковскими картами.

Есть Premium-версия Bitwarden за $10 в год и семейная на шесть пользователей за $40 в год. Она предлагает:

Поддержку двухфакторной авторизации через USB-ключи.

Bitwarden Authenticator для генерации одноразовых паролей (TOTP).

1 ГБ зашифрованного файлового хранилища.

Проверку паролей на утечки и надёжность.

Экстренный доступ в случае утери мастер-пароля.

Приоритетную поддержку.

Из минусов Bitwarden отмечают сложный для новичков интерфейс, отсутствие инструкций по работе, слабое мобильное приложение.

1Password — мощный сервис по подписке

Популярный менеджер паролей среди пользователей macOS. В рейтинге Tom’s Hardware он занял второе место в 2021 году.

Что умеет и чем привлекателен:

Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия и CLI.

Хранит не только пароли, но и другую личную информацию: документы, номера кредитных карт и так далее.

Поддержка двухфакторной аутентификации, а также Apple Touch ID и Face ID.

Может выступать в качестве приложения для аутентификации, как Google Authenticator.

Мастер-ключ для дополнительной безопасности.

Режим «Путешествия». Позволяет удалить конфиденциальные данные с устройств перед поездкой и восстановить их в одно нажатие после пересечения границы. Так пограничники не смогут получить доступ к полному хранилищу паролей пользователя.

Интеграция с другими приложениями: 1Password умеет автоматически заполнять данные форм во многих сервисах.

Функция Watchtower определяет слабые, повторно используемые и утёкшие пароли и предлагает их быструю замену.

Удобный, «дружелюбный» к новичкам и единый на всех платформах интерфейс, который легко освоить.

Мощные приложения, которые превосходят BItwarden и не требуют перехода в веб-версию для функций, выходящих за рамки поиска и генерации паролей.

1 ГБ защищенного хранилища для файлов и конфиденциальных документов.

Интеграция с сервисом одноразовых кредитных карт Privacy.

Усиленное 256-битное шифрование AES.

Функция «Сейфы» — к ним можно давать доступ другим людям.

Родительский контроль.

iOS-версия

В чем минусы:

Нет бесплатной версии, только подписка.

Все пароли хранятся только в облаке 1Password, нет локального хранилища или возможности переносить данные в другие облака вроде Dropbox или iCloud.

Разработчики отказались от нативных версий приложений в пользу одного нового кроссплатформенного на базе Electron. Его бета-версию раскритиковали пользователи macOS.

Стоимость — $36 в год на одного, $60 для семей (до 5 пользователей).

LastPass — хорош, но ограничен одним типом устройств в бесплатной версии

Популярный кроссплатформенный менеджер паролей, который дважды получил награду Tom’s Hardware как лучший сервис и входил в большинство подборок.

Но с февраля 2021 года компания перенесла ключевые функции из бесплатной версии в подписку, например, неограниченную синхронизацию на всех устройствах, что резко ограничило его использование.

В бесплатной версии пользователь может хранить, сортировать и генерировать пароли только на одном типе устройств — либо мобильном (смартфон, планшет и «умные» часы), либо на ПК. Активное устройство можно переключить, сохраненные пароли хранятся в облаке, но не синхронизируются между платформами.

LastPass есть на всех ОС, включая расширения для браузеров, и не требует приложения для работы в них. Он также может заполнять формы на сайтах и в приложениях, хранить данные банковских карт, адреса и другие конфиденциальные заметки.

Безопасность LastPass слабее, чем у 1Password — в 2015 году сервис взломали, с тех пор у него периодически находят серьезные уязвимости. А в 2021 году в Android-версии LastPass обнаружили семь встроенных трекеров.

Что входит в подписку:

Синхронизация паролей.

Зашифрованное хранилище в 1 ГБ.

Расширенная двухфакторная аутентификация (F2A) через биометрию и другие опции.

Проверка учетных записей на утечки в даркнет и оповещение о взломах.

Экстренный доступ для друзей и близких.

Общий доступ к паролям более, чем одному лицу.

Создание доверенного лица.

Персональная техподдержка.

Мониторинг дарквеба

Подписка на LastPass Premium стоит $3,5 в месяц, семейный тариф до шести аккаунтов — $4,7.

Dashlane — похож на 1Password и LastPass, но со своими особенностями и ограничениями

Основные функции Dashlane аналогичны другим мощным менеджерам паролей.

У него есть кроссплатформенные клиенты и расширения для браузеров, синхронизация паролей между устройствами, автозаполнение учетных записей и форм, двухфакторная аутентификация, генератор паролей и импорт данных из других источников.

Но у него много дополнительных функций, которых нет у конкурентов или они реализованы иначе.

В случае утечки автоматически меняется пароль более, чем на 700 поддерживаемых сайтах.

Встроенный VPN.

Проверка учетных записей на утечки в даркнете в реальном времени.

Хранение заметок, адресов, банковских карт, документов и других конфиденциальных данных.

«Кошелек» позволяет не только хранить карты, но и отслеживать покупки и сохранять чеки.

Возможность хранить пароли локально.

Демо веб-приложения

Минус Dashlane — сильные ограничения бесплатной версии, большинство дополнительных функций доступны только по Premium-подписке:

Бесплатно Dashlane работает только на одном устройстве и хранит до 50 паролей.

В Essencial-подписке за $2,49 в месяц доступно неограниченное количество паролей и общий доступ к ним, защищенные заметки, работа на двух устройствах, автоматическое изменение пароля в случае утечки.

В Premium-подписке за $3,99 в месяц добавляется мониторинг в дарквебе, VPN, 1 ГБ хранилища и неограниченное количество устройств.

Семейная Premium-подписка за $5,99 в месяц доступна на шесть аккаунтов.

Полнофункциональный менеджер паролей, который стоит дешевле Dashlane и LastPass ($2,91 в месяц) — но у него нет бесплатной версии.

За $35 в год сервис предлагает:

Неограниченное количество устройств и паролей.

Облачную синхронизацию.

Вход по биометрии.

Экстренный доступ в случае утери аккаунта.

Веб-приложение.

Двухфакторную авторизацию.

В подписку за ~$60 в год входит расширенный менеджер и генератор паролей Keeper Unlimited, мониторинг даркнета и 10 ГБ файлового хранилища. Базовая семейная подписка на 5 человек стоит $75 в год, расширенная — ~$104 в год.

KeePass и KeePassXC — бесплатные сервисы, в которых много придется делать «руками»

Мощный и настраиваемый менеджер паролей для Windows с открытым исходным кодом. Есть сторонние приложения и более 100 плагинов, расширяющих функциональность. Сервис поддерживает локальную синхронизацию на устройстве, пользователь может использовать Dropbox, OneDrive и другие облака.

KeePassXC

KeePassXC — мультиплатформенное приложение на базе KeePass, которое развивает сообщество. Оно также хранит пароли локально, защищает их мастер-паролем и в отличие от платных облачных решений позволяет тонко настраивать и контролировать данные.

Одной строкой

RoboForm и NordPass

RoboForm — один из старейших менеджеров паролей, его особенность в автозаполнении сложных форм по шаблонам в один клик. Умеет хранить заметки, генерировать пароли, работать с биометрией и проводить аудит паролей.

RoboForm

В подписке за 100 рублей в месяц доступна синхронизация между устройствами, резервное копирование в облаке, двухфакторная авторизация, чрезвычайный доступ, техподдержка и общие папки.

NordPass — простой кроссплатформенный менеджер паролей от разработчиков VPN-сервиса NordVPN, подойдёт новичкам.

Демо NordPass

Бесплатная версия ограничена одним устройством, за $1,49 в месяц сервис предлагает общий доступ к данным, синхронизацию, проверку паролей на уязвимость и утечку.

Бонус — «Связка ключей» iCloud

Облачный базовый менеджер паролей и банковских карт от Apple, который автоматически вводит пароли и сохраняет конфиденциальные данные. С августа 2021 года доступен не только на iOS и macOS, но и на Windows, а также в Chrome, Edge и других Chromium-браузерах.