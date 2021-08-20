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Сервисы
Евгений Делюкин

Чтобы не забыть: список платных и бесплатных менеджеров паролей Статьи редакции

Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.

15 15 комментариев
1089 просмотров

Bitwarden — бесплатный и полнофункциональный

Проект с открытым исходным кодом, запущенный в 2016 году. Издания Tom’s Guide, New York Times, Wired и другие называли его лучшим бесплатным сервисом для управления паролями.

Что умеет и чем привлекателен:

  • Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия, портативная версия для USB-накопителей и доступ через интерфейс командной строки (CLI).
  • Неограниченное хранение и синхронизация между устройствами в облаке.
  • Импорт паролей из LastPass, 1Password, Firefox, Chrome и других сервисов.
  • Можно настроить локальное хранилище и развернуть его на личном сервере.
  • Автозаполнение с учетом нескольких учетных записей для одного сервиса.
  • Поддержка биометрической аутентификации Apple, Google и Microsoft.
  • Двухфакторная аутентификация.
  • Открытые исходники — при необходимости можно «собрать» свою локальную версию сервиса и настроить её по своему усмотрению.
  • Встроенный генератор паролей.
  • Не требует настольной версии приложения для работы расширений браузеров.
  • Функция передачи конфиденциальной информации Bitwarden Send. Например, для обмена логинами, документами или банковскими картами.

Есть Premium-версия Bitwarden за $10 в год и семейная на шесть пользователей за $40 в год. Она предлагает:

  • Поддержку двухфакторной авторизации через USB-ключи.
  • Bitwarden Authenticator для генерации одноразовых паролей (TOTP).
  • 1 ГБ зашифрованного файлового хранилища.
  • Проверку паролей на утечки и надёжность.
  • Экстренный доступ в случае утери мастер-пароля.
  • Приоритетную поддержку.

Из минусов Bitwarden отмечают сложный для новичков интерфейс, отсутствие инструкций по работе, слабое мобильное приложение.

1Password — мощный сервис по подписке

Популярный менеджер паролей среди пользователей macOS. В рейтинге Tom’s Hardware он занял второе место в 2021 году.

Что умеет и чем привлекателен:

  • Кроссплатформенный. Есть приложения для Windows, Mac, Linux, iOS, Android, а также расширения для браузеров, веб-версия и CLI.
  • Хранит не только пароли, но и другую личную информацию: документы, номера кредитных карт и так далее.
  • Поддержка двухфакторной аутентификации, а также Apple Touch ID и Face ID.
  • Может выступать в качестве приложения для аутентификации, как Google Authenticator.
  • Мастер-ключ для дополнительной безопасности.
  • Режим «Путешествия». Позволяет удалить конфиденциальные данные с устройств перед поездкой и восстановить их в одно нажатие после пересечения границы. Так пограничники не смогут получить доступ к полному хранилищу паролей пользователя.
  • Интеграция с другими приложениями: 1Password умеет автоматически заполнять данные форм во многих сервисах.
  • Функция Watchtower определяет слабые, повторно используемые и утёкшие пароли и предлагает их быструю замену.
  • Удобный, «дружелюбный» к новичкам и единый на всех платформах интерфейс, который легко освоить.
  • Мощные приложения, которые превосходят BItwarden и не требуют перехода в веб-версию для функций, выходящих за рамки поиска и генерации паролей.
  • 1 ГБ защищенного хранилища для файлов и конфиденциальных документов.
  • Интеграция с сервисом одноразовых кредитных карт Privacy.
  • Усиленное 256-битное шифрование AES.
  • Функция «Сейфы» — к ним можно давать доступ другим людям.
  • Родительский контроль.
iOS-версия

В чем минусы:

  • Нет бесплатной версии, только подписка.
  • Все пароли хранятся только в облаке 1Password, нет локального хранилища или возможности переносить данные в другие облака вроде Dropbox или iCloud.
  • Разработчики отказались от нативных версий приложений в пользу одного нового кроссплатформенного на базе Electron. Его бета-версию раскритиковали пользователи macOS.

Стоимость — $36 в год на одного, $60 для семей (до 5 пользователей).

LastPass — хорош, но ограничен одним типом устройств в бесплатной версии

Популярный кроссплатформенный менеджер паролей, который дважды получил награду Tom’s Hardware как лучший сервис и входил в большинство подборок.

Но с февраля 2021 года компания перенесла ключевые функции из бесплатной версии в подписку, например, неограниченную синхронизацию на всех устройствах, что резко ограничило его использование.

В бесплатной версии пользователь может хранить, сортировать и генерировать пароли только на одном типе устройств — либо мобильном (смартфон, планшет и «умные» часы), либо на ПК. Активное устройство можно переключить, сохраненные пароли хранятся в облаке, но не синхронизируются между платформами.

LastPass есть на всех ОС, включая расширения для браузеров, и не требует приложения для работы в них. Он также может заполнять формы на сайтах и в приложениях, хранить данные банковских карт, адреса и другие конфиденциальные заметки.

Безопасность LastPass слабее, чем у 1Password — в 2015 году сервис взломали, с тех пор у него периодически находят серьезные уязвимости. А в 2021 году в Android-версии LastPass обнаружили семь встроенных трекеров.

Что входит в подписку:

  • Синхронизация паролей.
  • Зашифрованное хранилище в 1 ГБ.
  • Расширенная двухфакторная аутентификация (F2A) через биометрию и другие опции.
  • Проверка учетных записей на утечки в даркнет и оповещение о взломах.
  • Экстренный доступ для друзей и близких.
  • Общий доступ к паролям более, чем одному лицу.
  • Создание доверенного лица.
  • Персональная техподдержка.
Мониторинг дарквеба

Подписка на LastPass Premium стоит $3,5 в месяц, семейный тариф до шести аккаунтов — $4,7.

Dashlane — похож на 1Password и LastPass, но со своими особенностями и ограничениями

Основные функции Dashlane аналогичны другим мощным менеджерам паролей.

У него есть кроссплатформенные клиенты и расширения для браузеров, синхронизация паролей между устройствами, автозаполнение учетных записей и форм, двухфакторная аутентификация, генератор паролей и импорт данных из других источников.

Но у него много дополнительных функций, которых нет у конкурентов или они реализованы иначе.

  • В случае утечки автоматически меняется пароль более, чем на 700 поддерживаемых сайтах.
  • Встроенный VPN.
  • Проверка учетных записей на утечки в даркнете в реальном времени.
  • Хранение заметок, адресов, банковских карт, документов и других конфиденциальных данных.
  • «Кошелек» позволяет не только хранить карты, но и отслеживать покупки и сохранять чеки.
  • Возможность хранить пароли локально.
Демо веб-приложения

Минус Dashlane — сильные ограничения бесплатной версии, большинство дополнительных функций доступны только по Premium-подписке:

  • Бесплатно Dashlane работает только на одном устройстве и хранит до 50 паролей.
  • В Essencial-подписке за $2,49 в месяц доступно неограниченное количество паролей и общий доступ к ним, защищенные заметки, работа на двух устройствах, автоматическое изменение пароля в случае утечки.
  • В Premium-подписке за $3,99 в месяц добавляется мониторинг в дарквебе, VPN, 1 ГБ хранилища и неограниченное количество устройств.
  • Семейная Premium-подписка за $5,99 в месяц доступна на шесть аккаунтов.

Keeper — аналог подешевле

Полнофункциональный менеджер паролей, который стоит дешевле Dashlane и LastPass ($2,91 в месяц) — но у него нет бесплатной версии.

За $35 в год сервис предлагает:

  • Неограниченное количество устройств и паролей.
  • Облачную синхронизацию.
  • Вход по биометрии.
  • Экстренный доступ в случае утери аккаунта.
  • Веб-приложение.
  • Двухфакторную авторизацию.

В подписку за ~$60 в год входит расширенный менеджер и генератор паролей Keeper Unlimited, мониторинг даркнета и 10 ГБ файлового хранилища. Базовая семейная подписка на 5 человек стоит $75 в год, расширенная — ~$104 в год.

KeePass и KeePassXC — бесплатные сервисы, в которых много придется делать «руками»

Мощный и настраиваемый менеджер паролей для Windows с открытым исходным кодом. Есть сторонние приложения и более 100 плагинов, расширяющих функциональность. Сервис поддерживает локальную синхронизацию на устройстве, пользователь может использовать Dropbox, OneDrive и другие облака.

KeePassXC

KeePassXC — мультиплатформенное приложение на базе KeePass, которое развивает сообщество. Оно также хранит пароли локально, защищает их мастер-паролем и в отличие от платных облачных решений позволяет тонко настраивать и контролировать данные.

Одной строкой

RoboForm и NordPass

RoboForm — один из старейших менеджеров паролей, его особенность в автозаполнении сложных форм по шаблонам в один клик. Умеет хранить заметки, генерировать пароли, работать с биометрией и проводить аудит паролей.

RoboForm

В подписке за 100 рублей в месяц доступна синхронизация между устройствами, резервное копирование в облаке, двухфакторная авторизация, чрезвычайный доступ, техподдержка и общие папки.

NordPass — простой кроссплатформенный менеджер паролей от разработчиков VPN-сервиса NordVPN, подойдёт новичкам.

Демо NordPass

Бесплатная версия ограничена одним устройством, за $1,49 в месяц сервис предлагает общий доступ к данным, синхронизацию, проверку паролей на уязвимость и утечку.

Бонус — «Связка ключей» iCloud

Облачный базовый менеджер паролей и банковских карт от Apple, который автоматически вводит пароли и сохраняет конфиденциальные данные. С августа 2021 года доступен не только на iOS и macOS, но и на Windows, а также в Chrome, Edge и других Chromium-браузерах.

Предлагайте свои варианты в комментариях.

#пароли

15 15 комментариев
9
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15 комментариев
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Anderson Silva

2

Использую https://keepassxc.org/

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Make Luv

1

  Лет 5 уже использую платный Enpass, лучше ничего не видел. Хранит пароли в зашифрованном локальном файле, который синхронизируется с твоим облаком. Т.е. пароли хранятся не где-то там, а у тебя.
  Пробовал Bitwarden, но вся его бесплатность кончается, когда хочешь добавить генерацию токенов для двухфакторки.

Ответить

Beerman

1

Я щас крамолу напишу, но есть еще менеджер паролей и банковских карт Яндекс Браузера.

Ответить

Виктор Веснов

0

Возможно я слишком подозрителен,но доверять все пароли фиг знает какой программе не буду.Или зря это я?)

Ответить

Aleksey

Виктор
1

А кому доверите - файловой системе?

Ответить

Виктор Веснов

Aleksey
–1

Своей голове)

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Anderson Silva

Виктор
6

у вас феноменальная память или у вас простые пароли или один сложный, но на всех сайтах.

Ответить

Ivan Susanin

Виктор
0

Подолью масла в вашу подозрительность https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/564578/

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Андрей Соколов

Виктор
0

По-моему зря. Самые важные пароли, конечно, лучше бы помнить наизусть, но лично я зарегистрирован, наверное, на сотне сайтов и если все это запоминать, то может крыша съехать))

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Константин Суворов

0

По правилам диверсификации лучше бы использовать сразу несколько хранилищ отсортировав их по группам.

Одни туда, другие сюда и ещё горстка на эту тему - вот туда. А самый главный - в голове.

Но ставлю на то, что лень обычно берёт вверх. Таким по-настоящему занимается лишь очень малый процент людей. Вероятно те, у кого основная деятельность завязана на безопасность. Так сказать, профессиональная деформация, которая возможно, в хорошем смысле.

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Артем Ковалев

0

KeePass здорового человека называеться KeeWeb.

https://github.com/keeweb/keeweb

GitHub - keeweb/keeweb: Free cross-platform…
Free cross-platform password manager compatible with KeePass - GitHub - keeweb/keeweb: Free…
github.com
Ответить

Сергей Мазур

0

Remembear также популярен.

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Золотое Руно

0

Enpass 

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Alex Antipov

0

Встроенный в Хром генератор паролей и хранилище в нем же.

Появился раньше чем у Apple, если что =)

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Максим Мекеня

0

Bitwarden - золото. Насчёт мобильного приложения не соглашусь - свои функции выполняет, весь контент хранилища доступен, автозаполнение на Android работает корректно.

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