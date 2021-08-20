Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5572,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0443\u0433\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","url":"\/redirect?component=advertising&id=5572&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/281058-tehnologii-konfidencialnyh-vychisleniy-pochemu-vazhno-zashchishchat-dannye-vo-vremya-obrabotki&hash=0d4e61a2beace97123e631c2c1b1175295f13f7b78a63ef2b5c1b8ab2f127582","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» купит онлайн-платформу для управления продажами подержанных машин CM.Expert Статьи редакции

«Яндекс» не планирует влиять на работу платформы — она останется независимой компанией под управлением прежней команды.

7 7 комментариев
1290 просмотров

С помощью CM.Expert дилеры автоматизируют управление складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных рынка, пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается.

Онлайн-платформа анализирует информацию о продажах, историю владения и использования автомобиля. Затем она оценивает ликвидность машин и предлагает оптимальную цену выкупа и тактику продаж.

После закрытия сделки CM.Expert останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно — «Яндекс» не будет влиять на операционные решения и работу платформы. Вся команда останется в проекте.

В «Яндексе» сообщили, что CM.Expert пользуется больше тысячи дилерских центров по России. Под управлением платформы находится более 40 млрд рублей капитала, вложенного в автомобили с пробегом, ежемесячно CM.Expert оценивает больше 140 тысяч машин, отметили в компании.

«Технологии «Яндекса» помогут CM.Expert развивать продукты для игроков рынка. Так, за счет машинного обучения анализ спроса станет эффективнее, и дилеры будут получать более точный прогноз по ценам продажи и выкупа автомобилей у частных лиц», — отметили в компании.

Сделка стала выходом для Skolkovo Ventures, который инвестировал в компанию 200 млн рублей в марте 2020 года.

По данным сайта CM.Expert, юрлицо сервиса — ООО «Автоэксперт», его выручка в 2020 году согласно «Контур.Фокусу» составила 165,6 млн рублей, чистый убыток — 11,2 млн рублей. Основной владелец — ООО «Кар Маркет Эксперт», его выручка — 25,2 млн рублей, чистая прибыль — 8,3 млн рублей.

#новость #яндекс

7 7 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 4, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 284271, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Aug 2021 13:43:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

One Geek

5

Похоже тачки из драйва надо куда-то спихивать 😎

Ответить

Nikitinz

3

Яндекс - найдётся всё. Всё то, что куплено или сделано Яндексом. Куда ни плюнь...

Ответить

Nick

2

Ждём новость, что передумали покупать 🤔

Ответить

Наил

1

Всю выдачу покрывает своими сателлитами-дорами :)

Ответить

Ли Си Цын

1

У них может получиться отличная замкнутая система, где глупенький потребитель платит, платит и платит. 

Ответить

- -

0

Ну а чего, парк каршеринга устаревает, связанные в узлы и развязанные гаражными жестянщиками из китайских запчастей тачки надо куда-то сливать...

Ответить

Jack Hammer

0

Помянем эту платформу.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Стартапы Якутии
В Якутии дизайнер создал фигуру Железного человека, чтобы вдохновить местных ИТ-специалистов

Дизайнер и косплеер из Якутска Айал Федоров создал специально для ИТ-парка “Якутск” фигуру главного героя научно-фантастического боевика 2008 года — Железного человека — для поддержания духа местных ИТ-специалистов. Ранее 26-летний Айал уже прославил Якутск другой своей работой — 14-метровым звездолетом из сериала "Мандалорец".

0 Обсудить
Sigur
Как мы внедрили удобное управление доступом и синхронизацию с кадровой системой в торговой сети "Монетка"
0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Yota
Yota выводит в продажу первый продукт Yota Полка – EcoBox

Yota запустила в продажу первый продукт в рамках проекта Yota Полка – EcoBox. EcoBox – это устройства для безопасной стерилизации вещей, которые уничтожают до 98,1% микробов без вреда для здоровья и окружающей среды.

0 Обсудить
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games Статьи редакции

Google собиралась либо выкупить долю Tencent, либо объединиться с ней для контроля над Epic Games.

43 43 комментария
14
Право
Евгения Евсеева
Запрет Nintendo на работу с якудза, спецусловия для Netflix: The Verge рассказало детали писем с суда Apple и Epic Games Статьи редакции

Спор длится с лета 2020 года из-за «монополии» App Store.

22 22 комментария
14
Otus
Где лучше айтишнику — в компании или на фрилансе?

Фриланс манит своей независимостью, а штат — стабильностью. Но это не единственные отличия. В этой статье разберем, в каких условиях и каким специалистам подойдет каждый из форматов.

0 Обсудить
–1
Будущее
Nazigul Jusupova
Илон Маск анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot Статьи редакции

Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг, он будет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

163 163 комментария
96
Право
Nazigul Jusupova
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin Статьи редакции

Контракт приостановят до 1 ноября на время судебных разбирательств.

25 25 комментариев
11
Honor
Выбираем оптимальные TWS-наушники в 2021 году: 6 причин купить HONOR Earbuds 2 Lite

Компания HONOR объявила о старте продаж новых беспроводных наушников HONOR Earbuds 2 Lite. По своим характеристикам это лучшая TWS-гарнитура бренда. Рассмотрим 6 причин для покупки нового устройства.

6 6 комментариев
7
Офтоп
Жамбал Гармажапов
Что посмотреть: 8 лучших фильмов для продакт-менеджера

Один из основных навыков продакт-менеджера — насмотренность. А фильмы — отличная возможность для поиска вдохновения или идеи для проекта. Операционный директор агентства Outside Digital Жамбал Гармажапов рассказал, что стоит посмотреть каждому продакту и почему.

the100yearsshow.com
6 6 комментариев
7
Техника
Евгения Ильина
Обследуют опасные зоны и развлекают человека: какие бывают робособаки, что они умеют и сколько стоят Статьи редакции

Их собирает не только Boston Dynamics: например, шведская ANYbotics тоже создаёт робособак для промышленных объектов, а китайская Unitree хочет сделать их доступными, как смартфоны.

22 22 комментария
16
Больше статей
null