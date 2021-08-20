«Яндекс» не планирует влиять на работу платформы — она останется независимой компанией под управлением прежней команды.

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С помощью CM.Expert дилеры автоматизируют управление складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных рынка, пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается.

Онлайн-платформа анализирует информацию о продажах, историю владения и использования автомобиля. Затем она оценивает ликвидность машин и предлагает оптимальную цену выкупа и тактику продаж.

После закрытия сделки CM.Expert останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно — «Яндекс» не будет влиять на операционные решения и работу платформы. Вся команда останется в проекте.

В «Яндексе» сообщили, что CM.Expert пользуется больше тысячи дилерских центров по России. Под управлением платформы находится более 40 млрд рублей капитала, вложенного в автомобили с пробегом, ежемесячно CM.Expert оценивает больше 140 тысяч машин, отметили в компании.

«Технологии «Яндекса» помогут CM.Expert развивать продукты для игроков рынка. Так, за счет машинного обучения анализ спроса станет эффективнее, и дилеры будут получать более точный прогноз по ценам продажи и выкупа автомобилей у частных лиц», — отметили в компании.

Сделка стала выходом для Skolkovo Ventures, который инвестировал в компанию 200 млн рублей в марте 2020 года.