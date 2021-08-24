Европейские компании доставляют еду дронами, превращают эмбрионов петухов в куриц, разрабатывают квантовые компьютеры и не только. Список наиболее перспективных — в пересказе Wired.

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Издание выбрало по десять проектов в десяти столицах Европы:

Лондон

ZOE помогает составить здоровый рацион

Сервис использует личные данные пользователей, чтобы помочь им постепенно корректировать питание, а не садиться на строгую диету. Он присылает клиентам специальные тесты крови и кала, с помощью которых можно определить количество жира, сахара и глюкозы в организме.

Компания разрабатывает платформу для проведения онлайн-мероприятий. Hopin хочет, чтобы зрители могли получить доступ к конференциям «из любой точки мира».

В 2021 году сервис работает в 42 странах, в компании более 500 сотрудников и 95 тысяч клиентов. Стартап получил от инвесторов $150 млн в 2020 году, а после привлёк ещё $400 млн, став «единорогом».

Видеоконференция в Hopin

Компания помогает бездомным найти работу и помогает в карьере. Стартап работает с 2017 года, за это время он трудоустроил более 300 человек.

В 2020-м Beam начал поставлять нуждающимся гигиенические товары, продукты питания, а также учебники и планшеты для детей.

Скриншот сайта Beam

FabricNano разрабатывает искусственные клетки, которые ускоряют производство химических веществ в 100 раз. Его цель — отказаться от многих химических процессов, которые вредят экологии.

Стартап стремится заменить все ферментированные и нефтехимические продукты альтернативами, полученными из биомассы.

Whirli — подписка на игрушки

Проект придумал «одалживать» игрушки: закупает их у ведущих производителей и отправляет клиентам. Те могут вернуть игрушку или обменять на новую. Так Whirli выступает за экологичное потребление. Компания привлекла 4 млн фунтов стерлингов в 2020 году.

Сервис предлагает круглосуточную «сверхбыструю» доставку курьерами свежих продуктов из дарксторов — локальных центров по городу. Стартап привлёк 20 млн фунтов стерлингов в качестве начального финансирования в декабре 2020 года и запустился в марте 2021-го.

Marshmallow — автострахование для малоимущих

Компания помогает страховать автомобили малообеспеченным, например, иммигрантам, безработным и студентам. В конце 2020 года компания достигла оценки в $300 млн после привлечения $30 млн.

Проект разрабатывает ещё одну альтернативу мясу — производит животный жир без использования животных. Он привлёк на старте 2,7 млн фунтов стерлингов.

Основатели Hoxton Farms, Макс Джемилли и Эд Стил TechCrunch

Omnipresent — платформа для найма сотрудников по всему миру

Технологии Omnipresent позволяют компаниям нанимать работников по всему миру, не тратя времени на бюрократическую волокиту. В январе 2021 года компания закрыла раунд А на сумму $15,8 млн.

Greyparrot — ПО для сортировки отходов

Сервис позволяет распознавать и сортировать отходы в промышленных масштабах. При этом его программное обеспечение может работать на базовом оборудовании предприятий.

Стартап показывает, как его ПО определяет типы мусора и сортирует его

Амстердам

Размер ИТ-рынка Амстердама увеличился до €73 млрд по сравнению с €10 млрд в 2015 году. Это делает город третьей технологической экосистемой в Европе, пишет Dealroom.

Облачный сервис помогает разработчикам обмениваться проектами прямо в браузере и вносить правки без знания кода. В октябре 2020 года компания привлекла $12,7 млн. Сейчас платформой ежемесячно пользуются более 2,5 млн человек.

Crisp — онлайн-супермаркет по доставке органических продуктов

Стартап организовал в онлайне цепочку поставок, которая позволяет собирать свежие продукты напрямую от более чем 650 производителей. В течение суток после заказа клиенты получают свежие товары по ценам супермаркетов. В марте 2021 года компания привлекла €30 млн.

Grip — тест на определение фертильности

Проект придумал технологию, с помощью которой женщины могут провести дома тест и определить, в какое время лучше зачать ребёнка. Grip создаёт индивидуальный профиль пользовательницы и следит за её здоровьем. Сервис доступен в Нидерландах и Великобритании, команда планирует запуск в Германии в 2021 году.

Dyme — приложение для управления подписками

Стартап хочет помочь людям лучше контролировать расходы. Подключив приложение к банковскому счёту, пользователи могут управлять подписками в одно нажатие.

Сервис предлагает клиентам пластырь с чипом, который отслеживает реакцию организма на то, что он ест и пьёт. На основе этих данных Clear Health составляет персонализированную программу питания.

Это должно помочь повысить уровень энергии человека, улучшить контроль веса и общее состояние здоровья. Компания привлекла €780 тысяч в феврале 2020 года.

Проект управляет парком из 30 тысяч самокатов в Бельгии, Франции, Польши и Германии. Он также планирует запустить прокат в Лондоне и Париже. Dott минимизирует свои отходы и выбросы, используя сменные аккумуляторы и электрические грузовики.

Hiber — производитель рентабельных и энергоэкономичных наноспутников

В марте 2021 года Hiber получил €26 млн от ЕС и частных инвесторов, чтобы подключить к интернету отдаленные районы мира. Стартап также подключает датчики к различным устройствам: например, позволяет удалённо управлять поливом растений или тяжёлой техникой.

Спутник Hiber

Avy — производитель автономных самолётов

Некоторые самолёты компании используют солнечные батареи для минимизации выбросов. Они взлетают вертикально и могут преодолевать большие расстояния. Самолётами Avy пользуются экстренные службы и службы по охране окружающей среды.

Kinder — стартап для оценки благотворительных организаций

Сервис использует систему проверки, которая оценивает качество организаций. Так пользователи могут убедиться, в надёжное ли место они жертвуют деньги.

Также Kinder собрал наиболее эффективные организации — и клиенты могут жертвовать средства в их общий фонд. Компания закрыла посевной раунд в размере €525 тысяч в сентябре 2020 года.

Overstory — сервис для наблюдения за территориями со спутника

Компания снимает со спутников территории в 64 странах и обрабатывает данные с помощью машинного обучения. Это позволяет коммунальным предприятиям, лесхозам и другим организациям следить за пожарами и перебоями в подаче электроэнергии.

Спутниковый снимок на платформе Overstory Medium

Стокгольм

Volta Greentech — производство водорослей для корма животных

Проект выращивает красную морскую водоросль Asparagopsis taxiformis в промышленных масштабах. Если её ежедневно добавлять в корм для коров, биологически активные соединения водоросли заблокируют выработку метана, снижая выбросы до 80%.

Стартап получил €2,5 млн финансирования. Осенью 2021 он планирует запустить свои первые продукты.

Водоросль Asparagopsis, выращенная на ферме Volta Greentech Volta Greentech

Anyone — приложение для коротких звонков-консультаций

Приложение работает только по приглашениям, время звонков ограничено пятью минутами, консультанты сами устанавливают себе цену. Эксперты дают советы по вопросам бизнеса и карьеры, психического здоровья и прочего. Сейчас в списке ожидания официального выхода Anyone находятся более 10 тысяч человек.

Это приложение для Android, занимающее всего 5,3 МБ, помогает женщинам отслеживать менструальные циклы. Сейчас Grace Health — самое загружаемое приложение для здравоохранения в Нигерии и второе в рейтинге Кении и Ганы.

Curb — агрегатор сервисов доставки готовой еды

В Стокгольме и Копенгагене Curb сотрудничает с четырьмя ресторанами, работающими на доставку. Компания стремится автоматизировать процессы и повышать эффективность доставки с помощью анализа данных.

Шарлотта Экелунд создала виртуальный офис для Windows и Mac, копирующий реальные офисные пространства. Сотрудники могут входить и выходить из комнат, переключаться только на видео или использовать режим «рации» для коротких реплик.

Онлайн-офис Teemyco

Сервис позволяет инфлюенсерам за несколько минут создать собственный магазин из виртуальной базы брендов. Компания взимает в среднем 20–25% комиссии за продажу, причём две трети этой суммы достаётся создателю.

Sana Labs — платформа для повышения квалификации и переподготовки на основе ИИ

Во время пандемии Sana Labs обучила более 80 тысяч медицинских работников в 2000 больницах лечению и профилактике Covid-19. Компания получила $18 млн инвестиций.

Компания выпустила первый продукт Stockeld Chunk — растительный сыр из гороха, бобов фава и секретного ароматизатора. Его производят путём ферментации, и он похож на сыр фета. В разработке уже находится веган-версия плавленного сыра.

Вегетарианский сыр Stockeld Dreamery The Spoon

Lassie — приложение для помощи владельцам домашних животных

Приложение работает на iOS и Android и регулярно присылает пользователям советы по уходу за домашними животными и их лечению.

Leetify — аналитический сервис для геймеров

С 2019 года стартап помогает игрокам улучшать свои навыки. Он анализирует игровой процесс пользователей в CS:GO с помощью ИИ и даёт практические рекомендации по ошибкам в их действиях. Сайт предлагает упражнения, собирает команды для совместной игры и насчитывает 50 тысяч пользователей в месяц.

Барселона

Heura — производитель вегетарианских продуктов

Компания производит заменители курицы и телятины на растительной основе. Продукция экологичная и содержит на 85% меньше насыщенных жиров, чем мясной аналог.

Сейчас продукты Heura поставляются в Чили, Гонконг, Канаду и Великобританию. В последнем раунде посевных инвестиций компания привлекла почти 200 тысяч фунтов стерлингов, а в 2020 году её выручка составила 7 млн фунтов стерлингов.

Растительные «куриные» кусочки от Heura Vegconomist

Laagam — экологичный и доступный бренд одежды

Он закупает одежду вручную, в строгом количестве и не отправляет непроданные вещи на свалку, что сокращает отходы от производства. Laagam поставляет продукцию 60 тысячам клиентов по всему миру со среднегодовым темпом роста 100%. С момента запуска в 2017 году стартап привлёк более 1 млн фунтов стерлингов.

Плавучие буи X1 Wind самостоятельно настраиваются под морской бриз. Это уменьшает её вес и помогает минимизировать затраты на установку и техническое обслуживание. X1 Wind привлёк более 3,5 млн фунтов стерлингов на начальной стадии финансирования в рамках программы ЕС Horizon 2020.

Плавучая ветроэлектростанция X1 Wind reNews

mediQuo — приложение для круглосуточной медицинской помощи

Стартап позволяет пациентам связаться в чате с 1500 проверенными медицинскими специалистами. Компания привлекла 5,5 млн фунтов стерлингов. В Испании с момента пандемии продажи приложения выросли в семь раз.

Amenitiz — централизованная платформа для владельцев гостиниц

Цель Amenitiz — создать «операционную систему» для всех независимых отелей: чтобы они могли на платформе легко управлять сайтами и системами бронирования. Стартап получил финансирование в размере 710 тысяч фунтов стерлингов и увеличил число клиентов и доходы в четыре раза в 2020 году.

Сервис позволяет компаниям автоматизировать начисление зарплаты и оформление отпусков. Компания привлекла 15,8 млн фунтов стерлингов, в том числе 13 млн фунтов стерлингов в последней серии А.

Learnlife — открытая образовательная экосистема

Компания разработала сервис дистанционного обучения Home Hub, с его помощью студенты со всего мира могут удалённо подключаться к урокам. Learnlife привлекла 2,7 млн фунтов стерлингов инвестиций.

Стартап помогает компаниям автоматизировать общение с клиентами с помощью ботов. Он интегрирует роботов в WhatsApp, Telegram и Twitter.

Koahealth — психологическая помощь сотрудникам

Приложение соединяет сотрудников с психологами, чтобы решить проблемы со сном, стрессом и неуверенностью в себе. Им пользуются более 3 млн человек. В Koahealth инвестировали 38,3 млн фунтов стерлингов.

Он предлагает бизнесу единый API, через который они могут:

Получить доступ с финансовым данным клиентов.

Подключить платёжные инструменты.

И на базе этой платформы построить свои финансовые продукты. Например, оплату товара электронными деньгами.

Стартап привлёк 6 млн фунтов стерлингов в раунде B.

Дублин

Благоприятный для бизнеса налоговый режим Дублина, экономика и образованное население привлекли крупные технологические компании, включая Google, Facebook, LinkedIn, Airbnb, Twitter и Amazon.

Они помогли городу войти в первую десятку рейтинга European Digital City Index. Несмотря на пандемию, финансирование ирландских технологий впервые превысило €1 млрд в 2020 году.

С момента основания в 2018 году Manna была ориентирована на доставку еды из ресторанов, но теперь поставляет также продукты и лекарства с помощью дронов. В апреле 2021 года компания получила $25 млн инвестиций.

Дрон Manna Urban Air Mobility News

Evervault — сервис для шифрования конфиденциальных данных

Стартап помогает компаниям шифровать данные ещё до того, как они попадут в приложения. До запуска в 2019 году проект привлёк $3,2 млн финансирования. С тех пор инвесторы продолжили его поддерживать и вложили в 2020 году ещё $16 млн.

Boundless — сервис для найма сотрудников

С помощью этой технологии работодатели могут нанимать удалённых сотрудников независимо от их места жительства. Сервис ещё на ранней стадии, но уже помогает платить зарплату и налоги в 13 странах.

Buymie — доставка продуктов питания

Пандемия пошла компании на пользу, после резкого роста выручки в 2020 году она сразу провела два раунда финансирования: на €2,2 млн и на €5,8 млн, а также заключила новые партнёрства.

Change Donations — приложение для пожертвований с покупок

Стартап Change Donations помогает благотворительным организациям собирать деньги в онлайне. Он подключается к картам пользователей, округляет их покупки и отправляет «лишнюю мелочь» благотворителям.

Стартапу два года — он уже выходит на рынок Великобритании. В 2020 году он получил одобрение министерства транспорта страны на тестирование электронных самокатов.

Инструктор с собакой-поводырем на тренировке с использованием самоката Zipp Mobility Facebook

Приложение отслеживает настроение пользователей, чтобы помочь им идентифицировать причины плохого психического состояния и справиться с ними. Проект на ранней стадии привлёк €250 тысяч от бизнес-ангелов, а также €30 тысяч во время кампании на Kickstarter.

Kinzen — сервис для анализа аудио- и видеоконтента

Стартап с помощью ИИ и реальных модераторов анализирует аудио- и видеоконтент и борется с фейками и дезинформацией. Сервисом пользуются медиаплатформы и онлайн-магазины.

Sweepr — диагностика проблем с устройствами «умного» дома

Компания хочет, чтобы пользователи пореже звонили в техподдержку и сами решали проблемы с техникой. Её платформа анализирует данные подключенных устройств и даёт пользователям инструкции, как их починить или предотвратить проблемы.

Tines — проект по кибербезопасности

Сервис помогает бизнесу находить и реагировать на целый ряд онлайн-угроз. Инвесторы Accel и Index Ventures совместно инвестировали в компанию €10 млн. А в 2019 году, после получения дополнительных €22 млн, компанию оценили в €300 млн.

Тель-Авив

За первые три месяца 2021 года девять израильских стартапов достигли статуса «единорога» — это больше, чем в любой другой стране Европы, пишет Wired.

Theator — платформа для анализа хирургических операций

Она помогает хирургам просматривать, анализировать и собирать в базу видеозаписи операций. ИИ-технологии сокращают ролики до ключевых моментов, чтобы облегчить обучение.

Презентация команды Theator на конференции MICCAI в 2019 году Twitter

Каждый год около 7 млрд цыплят-самцов отбраковываются, потому что они не могут откладывать яйца. Soos Technology нашёл решение: подвергая яйца звуковым колебаниям во время инкубации, он преобразует эмбрионы мужского пола в самок-яйцекладок. К маю 2021 стартап привлёк $2,4 млн.

Проект объясняет в ролике, как устроена его технология

Empathy — приложение для поддержки семей, потерявших близких

Семью получают в приложении простые советы: как организовать похороны, погасить долги, справиться с горем. А также сервис автоматизирует бюрократические и финансовые процессы.

Флеш-память быстрее и компактнее, чем классические жёсткие диски. Стартап Vast data решил использовать её в промышленных масштабах. В мае 2021 года его оценили в $3,7 млрд.

Melio — бесплатный инструмент для управления платежами

Сервис позволяет малому бизнесу отправлять и получать платежи в онлайне. Клиенты могут загружать счета поставщиков и планировать платежи с дебетовых и кредитных карт, которые Melio впоследствии выдаёт банковским переводом или чеком. При поддержке American Express и Salesforce стартап стал «единорогом» в январе 2021-го.

Amai Proteins — стартап по разработке «дизайнерского» белка с нулевой калорийностью

Стартап хочет решить проблему ожирения. Он использует вычислительный дизайн и ферментацию, чтобы сделать продукт дешевле, полезнее и в «тысячи раз» слаще сахара. Компания уже сотрудничает с Danone, PepsiCo и OceanSpray на этапе исследований и разработок и надеется вывести свои первые продукты на рынок в 2022 году.

Йогурт Amai NoCamels

Papaya Global — платформа для управления персоналом на основе ИИ-технологий

В марте 2021 года Papaya Global стала первым израильским «единорогом», возглавляемым женщиной. Платформа позволяет компаниям с помощью алгоритмов автоматизировать работу с персоналом. Её технологиями пользуются Microsoft, Toyota и Johnson & Johnson.

Deci — стартап, который совершенствует ИИ с помощью ИИ

Перед тем как развернуть ИИ-технологии уже на готовом продукте, Deci использует дополнительные алгоритмы, которые делают изначальную модель максимально точной и эффективной. Стартап был одним из первых участников программы акселерации Intel Ignite — и теперь он будет помогать Intel оптимизировать модели машинного обучения на её оборудовании.

GuardKnox — стартап, который помогает защитить автомобили от кибератак

Проект разрабатывает для автопроизводителей ПО для защиты от хакеров. Компания привлекла $24 млн инвестиций для реализации своих наработок.

Artlist — универсальный онлайн-магазин для блогеров

Платформа собирает бесплатную музыку, звуковые эффекты и видео для блогеров. Стартап популярен особенно среди пользователей YouTube и брендов Nike и Netflix.

В декабре 2020 года Artlist купил мультимедийный маркетплейс Motion Array за $65 млн — благодаря этому на платформе теперь 800 тысяч единиц разного контента.

Хельсинки

IQM — производитель оборудования для квантовых вычислений

Проект использует подход «совместного проектирования», создавая процессоры с использованием сверхпроводниковых технологий. С момента основания компания привлекла €71 млн частного и государственного финансирования.

Один из первых квантовых компьютеров компании IQM

Gubbe — стартап для помощи пожилым людям и студентам

Платформа объединяет семьи пожилых людей со студентами, которые навещают их и помогают с работой по дому. Студентам за это платят, а Gubbe берёт комиссию за услуги.

Сервис собирает текстильные отходы и другой мусор и перерабатывает их в новые текстильные волокна, напоминающие хлопок. Компания ищет место в Финляндии для строительства своего завода и сотрудничает с крупными брендами вроде H&M, Patagonia и Adidas.

Куртка из переработанных отходов Infinited Fiber

Flowrite — расширение для автоматического создания электронных писем

Инструмент для маркетолога, который предлагает подсказки по заполнению письма с помощью языковой модели GPT-3 OpenAI.

Enfuce — финтех-сервис, который по транзакциям показывает углеродный след клиента

Калькулятор действий Enfuce My Carbon помогает пользователям отслеживать свой углеродный след на основе данных транзакций. Стартап сотрудничает со шведским необанком Rocker, датским финтехом Pleo и шведской энергетической компанией St1.

Компания использует процесс ферментации для получения белка из микробов — солеина — для производства растительного «мяса», хлеба, лапши и молочных продуктов. €35 млн инвестиций компания планирует потратить на запуск своего первого предприятия в 2023 году.

Стартап разрабатывает сервис, который помогает бизнесу управлять данными и приложениями в облаке. Сейчас в компании 1000 клиентов и почти 200 сотрудников по всему миру. В начале 2021 года она завершила серию раунда C на сумму $100 млн.

В марте 2021 года Varjo начал поставлять последнее поколение гарнитур виртуальной и смешанной реальности с разрешением «как у человеческого глаза», VR-3 и XR-3. В числе клиентов — Audi, Siemens и Boeing. Компания привлекла более $100 млн инвестиций.

Принц Уильям тестирует VR-гарнитуру Varjo Road to VR

Swappie — маркетплейс по продаже отремонтированных iPhone

Стартап профессионально ремонтирует устройства и заодно предлагает онлайн-платформу, где можно продать свой телефон или купить подержанный. Общий объём финансирования проекта — $40 млн.

Sulapac — стартап, перерабатывающий пластиковые отходы

Компания производит биоразлагаемые продукты от одноразовых соломинок до упаковки для косметических средств и продуктов питания. Sulapac привлекла €17 млн от инвесторов, в числе которых Chanel.

Берлин

Согласно отчёту Atomico о состоянии европейских технологий за 2020 год, с 2016 года город привлёк $12,6 млрд инвестиций, уступив только Лондону.

Gorillas — служба доставки продуктов

Это один из самых обсуждаемых стартапов в Берлине и за его пределами, считает Wired. Его пользователи заказывают еду в приложении — и курьер привозит заказ на электровелосипеде менее чем за десять минут. Стартап получил $335,4 млн инвестиций.

Курьер Gorillas TtechCrunch

Planetly — ПО для управления углеродным следом

Проект разрабатывает технологию, которая, помогает компаниям анализировать, сокращать и компенсировать свой углеродный след. Planetly привлёк €7 млн инвестиций.

Pitch — сервис для совместных презентаций

Он позволяет командам создавать и проводить презентации совместно. В числе клиентов десятки тысяч команд — таких как Intercom, Superhuman и Notion. Компания привлекла $135 млн.

Сервис позволяет тысячам пользователей общаться в онлайне. Но вместо того, чтобы постоянно смотреть друг на друга, как в Zoom, они могут переключаться между беседами в видео, аудио или текстовом режиме.

Обзор на сервис Wonder

Компания создаёт «гипер-казуальные» игры для смартфонов, такие как Sandwich! и Wrecking Ball. Она привлекла €4,5 млн инвестиций и насчитывает более 400 млн загрузок в приложениях.

Popcore Games📱 @PopcoreOfficial It's Social Media Day 📱and so we just want to say thank you for being part of our community!❤ https://t.co/JzUvrub2Dh

Компания хочет стать «частным цифровым банком 21 века». Она предлагает «простым» инвесторам ПО для хранения своих средств, акций, валюты и других активов. Ride Capital привлекла более €3 млн инвестиций.

SellerX — перекупщик бизнеса с Amazon

У проекта такая задумка: он ищет на Amazon интересные бренды, которые продают товары для дома, здоровья и красоты, фитнеса и прочее. После скупает их целиком и развивает как самостоятельный бизнес. С момента основания в 2020 году компания привлекла более €130.

Charles — сервис, который запускает магазины в мессенджерах

Стартап помогает бизнесу продавать товары через WhatsApp и другие приложения. Основатели запустили свой первый онлайн-магазин одежды в 2019 году и поняли, что на рынке мало компаний, которые помогают развернуть продажи в мессенджере.

Theion — производитель аккумуляторных батарей

Компания разрабатывает аккумуляторные батареи на основе кристаллической технологии, используя серу и литий в качестве основного сырья. Она хочет сделать производство более экологичным, улучшить технические характеристики, безопасность и удешевить аккумуляторы.

Сервис помогает бизнес-экспертам создавать веб-приложения, не написав «ни строчки» кода. Компания $90 млн инвестиций, а среди её клиентов — Telefónica, ING Bank и McDonalds.

Париж

В 2020 году Париж сместил Берлин со второго места по количеству европейских инвестиций в стартапы — в проекты столицы Франции вложили $3,4 млрд.

Платформа предлагает пользователям медицинское онлайн-обслуживание, страхование, управление документами и справками. Услугами Alan пользуются 176 тысяч сотрудников из 9400 компаний. Годовая выручка компании составляет €110 млн.

В 2021 году стартап выпустил функцию психологической поддержки для застрахованных участников и бесплатное приложение для помощи детям Alan Baby.

Интервейс сервиса Alan

Он работает как торговая площадка, объединяющая 6000 независимых брендов с 65 тысячами розничных продавцов. Стартап собрал $100 млн инвестиций и открывает офисы по всей Европе.

Sorare — платформа для торговли карточками с футболистами

Стартап заключил партнёрство с 140 клубами, в том числе с Real Madrid, Juventus, Paris Saint Germain и Liverpool, чтобы продавать карточки с их футболистами. И следом начал продавать их по модели NFT.

Скриншот сайта Sorare

Pennylane — платформа для управления бухгалтерией

Стартап агрегирует в себе финансовые данные компании, отслеживает все изменения и помогает автоматизировать рутинные процессы. Всего компания получила €19 млн инвестиций.

Resilience — помощь онкологическим больницам и их пациентам

Сервис собрал на платформе всю актуальную информацию по новым способам лечения рака. Так он хочет помочь обучить практикующих врачей и проинформировать пациентов. Стартап привлёк $6 млн.

Это система управления контентом, которая которая разделяет фронтенд и бэкенд. Оба слоя взаимодействуют через API, поэтому интерфейс не зависит от платформы и может использоваться на различных устройствах. В числе клиентов компании Walmart, Toyota и Nasa.

Сервис позволяет посетителям ресторанов оплачивать заказы с помощью QR-кодов, что ускоряет процесс, делает его бесконтактным и помогает ресторанам увеличить оборот. Стартап собрал $24 млн в первом раунде в апреле 2021 года.

Meero — маркетплейс, объединяющий фотографов и клиентов

Проект помогает находить фотографов для коммерческих проектов, организовать весь рабочий процесс и оплатить результат. Также в сервисе встроены инструменты для ретуши и цветокоррекции. У стартапа 31 тысяча клиентов, включая L'Oréal, Uber и Sotheby's.

Маркетплейс продаёт отремонтированные устройства, им пользуются 5 млн клиентов. Стартап привлёк $335 млн в мае 2021 года и планирует выйти в США.

Скриншот магазина

Ynsect — экологичное выращивание насекомых

Ynsect производит мучных червей для использования в кормах для животных и в качестве удобрений. В 2021 году это наиболее высоко финансируемый агротехнический бизнес за пределами США. Стартап собрал $372 млн в октябре 2020 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон с основателем Ynsect Антуаном Юбером Sifted

Лиссабон

Coverflex — сервис для автоматизации выплат сотрудникам

Помогает выплачивать разные компенсации: от медицинского страхования до пособий на питание. В 2021 году компания провела предпосевной раунд на €5 млн. В числе её клиентов — PwC, Bolt, Emma и Unbabel.

Barkyn — подписка для ухода за домашними животными

Сервис присылает своим подписчикам корм для животных и обеспечивает им ветеринарную помощь. Его услугами пользуются более 56 тысяч клиентов в Португалии, Испании и Италии. За каждую проданную подписку Barkyn жертвует еду собаке из приюта. К 2021 году стартап привлёк €10 млн инвестиций.

Основатели Barkyn Андре Жордао и Рикардо Маседо Tech.eu

ABtrace — платформа для лечения хронических заболеваний с помощью ИИ-технологий

Проект сканирует историю болезни пациента для подбора правильных антибиотиков, выявляет предпосылки возникновения рака и помогает врачам поставить диагноз на ранней стадии. К примеру, сервисом пользуются врачи в Великобритании.

Сервис помогает ресторанам доставлять еду самостоятельно без помощи приложений по доставке. Платформой уже пользуются более 100 ресторанов по ежемесячной подписке за €49.

Стартап использует фотонику и ИИ-технологии для проверки крови пациентов на белки или пептиды. Из полученных данных он создаёт базы персонализированных биологических профилей клиентов. В iLoF инвестировали €3,1 млн.

Apres — платформа, объясняющая принцип работы ИИ-технологий

проект помогает бизнесу разобраться, как работают ИИ-технологии. Например, как с помощью алгоритмов высчитываются кредитные риски. С момента основания в 2016 компания привлекла $1,6 млн.

YData — сервис, который помогает искать данные для моделей машинного обучения

«80% времени специалистов по машинному обучению уходит на очистку данных. Это неэффективно», — считают основатели YData. Они разработали инструменты, которые помогают найти новые источники данных и повысить их качество.

Emotai — отслеживает активность геймеров

Стартап разработал повязку на голову, которая следит за физиологическими данными и помогает повышать производительность игроков. Компания провела четыре исследования с профессиональными киберспортивными командами — и теперь хочет применить свои повязки для повышения качества работы на удалёнке.

Команда Emotai тестирует свои повязки во время игры в League of Legends facebook.com

Didimo — сервис для создания 3D-аватаров

Он использует ИИ-технологии и компьютерное зрение для создания реалистичных 3D-аватаров на основе фотографий менее чем за 90 секунд. Клиенты компании используют ПО для создания персонажей для приложений, игр и розничных продаж.

Kencko — стартап, который создаёт «универсальную» еду