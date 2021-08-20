«Сбер» начал разработку телефонного секретаря-робота по аналогии с «защитником Олегом» от «Тинькофф» Статьи редакции
Такой сервис может отвечать на звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его.
- Об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика» бывших журналистов «Ведомостей» Елизаветы Сергиной и Олега Сальманова. Авторы ссылаются на «неравнодушных прихожан».
- Источник vc.ru на рынке подтвердил информацию, но подробностей не раскрыл. Список функций и название робота источники не сообщили.
- В «Сбере» на просьбу vc.ru подтвердить или опровергнуть разработку телефонного секретаря отказались от комментариев.
- «Защитник Олег» от «Тинькофф» может принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст, в том числе от неизвестных номеров. «Олег» также может определить категорию звонка (спам, мошенники, звонок из компании или другое) и шутить над спамерами.
- Компания запустила его в декабре 2019 года для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова.
Здравствуйте. Спасибо за упоминание :)
Пусть и субъективно, но лучше Тинькофф пока банка в РФ не встречала
У меня все вопросы были решены дистанционно в короткие сроки. Запрашиваемые документы быстро предоставляли. Помимо этого, являюсь предпринимателем, проблем с Тинькофф бизнес никаких не возникает :)
Незначительный
А у меня вход сегодня в банк не работал 5 минут. Конечно это не сильно дучше того же ВТБ у которого перестала действовать в полуночь карта (отделения закрыты и я на кассе с тележкой продуктов).
И ради этого регистрироваться? Пусть и субъективно, но самой не стремно таким заниматься, Ольга?
Пользовалась услугами большинства популярных: Альфабанк, Сбербанк, Барс, Уралсиб; ВТБ, Бинбанк (оба вошли в «Открытие» уже)
В большинстве случаев не устраивали условия и обслуживание
Давно 6 банков стали большинством? Особенно умиляет ваш предпринимательский опыт без Точки.
Большинство наиболее популярных банков. Условия «Точки» меня не устраивают. А с каких это пор сотрудничество с «Точкой» стало показателем предпринимательского опыта?
ВТБ вошел в Открытие? Вот это новость!
"Служба безопасности" сбербанка будет звонить секретарю сбербанка? Круг замкнется)
Ботсбера будет общаться со СБ сбера и автоматически назвать им данные карты, подписать на кредиты и тд?
А почему в новости про Сбер 70% текста про Тинькофф?
Потому что ниже самый первый комментарий от Тинькофф: «Здравствуйте! Спасибо, за упоминание».
СберСекретарь: "Здравствуйте, сберЧеловек не может ответить на данный момент, так как он в сберТуалете делает сберГ***о. Сберканите через несколько минут"
Yota тоже кстати подсуетилась https://assistant.yota.ru
паждите, а разве они на своей МегаСберПрезентации год назад не показывали как можно записаться в парихмахерскую с помощью их помощника?
"вести осмысленный диалог"
Издеваетесь? От кожаных мешков осмысленного диалога не дождешься, а вы про роботов. Тем более от Сбера.
Чем отличаются друг от друга Bitwarden, 1Password, Dashlane и другие сервисы.
И ещё семь журналистов.
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