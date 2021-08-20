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Сервисы
Лиана Липанова

«Сбер» начал разработку телефонного секретаря-робота по аналогии с «защитником Олегом» от «Тинькофф» Статьи редакции

Такой сервис может отвечать на звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его.

  • Об этом сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика» бывших журналистов «Ведомостей» Елизаветы Сергиной и Олега Сальманова. Авторы ссылаются на «неравнодушных прихожан».
  • Источник vc.ru на рынке подтвердил информацию, но подробностей не раскрыл. Список функций и название робота источники не сообщили.
  • В «Сбере» на просьбу vc.ru подтвердить или опровергнуть разработку телефонного секретаря отказались от комментариев.
  • «Защитник Олег» от «Тинькофф» может принимать входящие звонки, вести осмысленный диалог, записывать и расшифровывать его в текст, в том числе от неизвестных номеров. «Олег» также может определить категорию звонка (спам, мошенники, звонок из компании или другое) и шутить над спамерами.
  • Компания запустила его в декабре 2019 года для абонентов «Тинькофф мобайл», а в июне 2021 года — для всех российских абонентов. Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова.

#новость #сбер

969 просмотров
27 27 комментариев
6
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27 комментариев
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Тинькофф

14

Здравствуйте. Спасибо за упоминание :) 

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Olga Postnikova

Тинькофф
0

Пусть и субъективно, но лучше Тинькофф пока банка в РФ не встречала

Ответить

Павел

Olga
16

Я тоже не встречал. И никто не встречал. Офисов-то нет

Ответить

Olga Postnikova

Павел
2

У меня все вопросы были решены дистанционно в короткие сроки. Запрашиваемые документы быстро предоставляли. Помимо этого, являюсь предпринимателем, проблем с Тинькофф бизнес никаких не возникает :)

Ответить

Незначительный

Olga
0

А у меня вход сегодня в банк не работал 5 минут. Конечно это не сильно дучше того же ВТБ у которого перестала действовать в полуночь карта (отделения закрыты и я на кассе с тележкой продуктов).

Ответить

Andrey Vinokurov

Olga
3

И ради этого регистрироваться? Пусть и субъективно, но самой не стремно таким заниматься, Ольга?

Ответить

Olga Postnikova

Andrey
0

Стремно, когда вас задевает моё субъективное мнение

Ответить

S8dAS

Olga
1

Откуда у вас такие данные? Вы во всех банках открыли счета и можете сравнить? 

Ответить

Olga Postnikova

S8dAS
1

Пользовалась услугами большинства популярных: Альфабанк, Сбербанк, Барс, Уралсиб; ВТБ, Бинбанк (оба вошли в «Открытие» уже)
В большинстве случаев не устраивали условия и обслуживание

Ответить

BearStrikesBack

Olga
0

Давно 6 банков стали большинством? Особенно умиляет ваш предпринимательский опыт без Точки.

Ответить

Olga Postnikova

BearStr…
1

Большинство наиболее популярных банков. Условия «Точки» меня не устраивают. А с каких это пор сотрудничество с «Точкой» стало показателем предпринимательского опыта?

Ответить

Шизоидная

BearStr…
0

Особенно умиляет ваш предпринимательский опыт без Точки

А если этот опыт больше чем существование этого банка?

Ответить

Sergey

Olga
0

В чём преимущество Тинькофф перед Сбером или ВТБ в плане ведения бизнеса для ИП?

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Olga
0

ВТБ вошел в Открытие? Вот это новость!

Ответить

Olga Postnikova

Дмитрий
0

Прошу прощения, Бинбанк вошёл в Открытие

Ответить

Максим Пономарёв

Olga
0

Это объективно как раз

Ответить

Даниил Пискурёв

8

"Служба безопасности" сбербанка будет звонить секретарю сбербанка? Круг замкнется)

Ответить

Виктор Якунин

3

Ботсбера будет общаться со СБ сбера и автоматически назвать им данные карты, подписать на кредиты и тд?

Ответить

Александр Якунин

Виктор
0

Это Олег делает

Ответить

Рекорд Надоев

2

А почему в новости про Сбер 70% текста про Тинькофф?

Ответить

Sergey Khohlachev

Рекорд
1

Потому что ниже самый первый комментарий от Тинькофф: «Здравствуйте! Спасибо, за упоминание».

Ответить

Stanislav Perfilov

1

СберСекретарь: "Здравствуйте, сберЧеловек не может ответить на данный момент, так как он в сберТуалете делает сберГ***о. Сберканите через несколько минут"

Ответить

Сергей Адреанов

1

Yota тоже кстати подсуетилась https://assistant.yota.ru

Ответить

Yota

Сергей
0

Привет! Услуга пока только тестируется)

Ответить

Bender Rodriguez

0

паждите, а разве они на своей МегаСберПрезентации год назад не показывали как можно записаться в парихмахерскую с помощью их помощника?

Ответить

Artemy

0

Германом назовут?

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Амбиент Музыкантов

0

"вести осмысленный диалог"

Издеваетесь? От кожаных мешков осмысленного диалога не дождешься, а вы про роботов. Тем более от Сбера.

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