Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.

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Персонажи языковой платформы Duolingo Behance

Duolingo запустилась в 2011 году, а теперь стала не только одной из самых популярных платформ для изучения иностранных языков, но ещё и публичной компанией, пишет издание.

Вице-президент по производству контента Duolingo Тимоти Шэй рассказал, что теперь компания пытается создать свою версию «Улицы Сезам» — только для взрослых.

Мы смотрели и изучали разные ситкомы и телешоу, где есть хорошо знакомые зрителям персонажи: в которых ты ищешь себя, с которыми проводишь время и к которым хочется возвращаться. Тимоти Шэй вице-президент по производству контента Duolingo

В 2020 году компания представила с десяток новых персонажей для разных тематических курсов: у каждого из них теперь есть предыстория и свой отличительный голос.

Расширить «актёрский состав» компания решила после 2017 года. Команда увидела, какую популярность обрёл её зелёный маскот Дуо, и захотела создать целую вселенную Duolingo, но с «человеческими» персонажами.

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Все они из разных стран мира, имеют различную сексуальную ориентацию и придерживаются всевозможных религиозных убеждений. Среди них, например:

Лили — угрюмая эмо-девочка.

Зари — её жизнерадостная подружка.

Эдди — отец-одиночка тридцати лет.

Джуниор — его восьмилетний сын.

Викран — в прошлом финансист, а теперь пекарь.

Оскар — учитель рисования, который находит больше общего с искусством, чем с людьми.

Персонажи языковой платформы Duolingo Behance

Разнообразие характеров и этносов более чем логично для сервиса, который предлагает изучать 40 иностранных языков, говорит старший креативный продюсер компании Эмили Чиу. А связи между персонажами помогают при повествовании.

Часть наших сюжетов состоит всего из ста слов, чего недостаточно, чтобы построить полноценную историю. Однако если вы знакомы с персонажами и знаете, кто, кем и кому приходится, то многое объяснять не приходится. Эмили Чиу старший креативный продюсер Duolingo

Duolingo считает, что в обучении важна не только история, но и голос. Раньше компания использовала единый синтезатор речи для всех своих персонажей, поэтому восьмилетний Джуниор звучал так же, как сорокалетний Оскар.

Чтобы подобрать актёров для каждого персонажа, Duolingo пригласила кастинг-директора Айви Айзенберг — ранее она работала над игрой Call of Duty, скетчами «Робоцып» и сериалом «Любовь. Смерть. Роботы».

Записывая учебные аудио для синтезатора речи, актёры были вынуждены выдерживать ровные интонации, но при этом всё равно попадать в образы. Например, реплику угрюмой Лили — «Семья — моё величайшее сокровище» — просили произнести «с монотонным презрением».

Мы дали актрисе прямую установку: произнеси фразу так, будто это мама тебя заставила. Эмили Чиу старший креативный продюсер Duolingo

Уделяя внимание деталям, компания надеется создать прочную связь между персонажами и аудиторией. Шэй замечал, что пользователи и раньше называли Duolingo «своим любимым телешоу» — при том, что тогда у персонажей ещё не было отличительных голосов. Им нравилось даже само взаимодействие с героями, говорит он.

Мы знаем, что они следят за нововведениями, и потому пытаемся учиться у создателей мультфильмов и ситкомов — используем понятные всем приёмы и показываем отношения, которые можно встретить в бесконечном количестве сюжетов. Тимоти Шэй вице-президент по производству контента Duolingo

Duolingo надеется, что изучать язык будет так же увлекательно, как потреблять контент в развлекательных приложениях. Поэтому своими конкурентами она считает не языковые платформы, а YouTube и Netflix — сервисы, которыми люди пользуются ежедневно, говорит Шэй.

Иллюстратор Грэг Хартман о том, как создавались персонажи Duolingo

Компания мечтает создать кинематографическую вселенную, но вперёд не забегает. Пока что её основная цель — познакомить аудиторию с персонажами, которые придутся ей по нраву. А впоследствии внедрить их не только в другие части сервиса, но и в свои новые проекты — например, в приложение для изучения математики.

И сегодня Duolingo делает упор на сюжеты, формируя тем самым «каталог интеллектуальной собственности», который со временем планирует только расширять.