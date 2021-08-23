Обучающий сервис для взрослых мало чем отличается от детского — пример Duolingo и их вселенной с персонажами Статьи редакции
Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.
Duolingo запустилась в 2011 году, а теперь стала не только одной из самых популярных платформ для изучения иностранных языков, но ещё и публичной компанией, пишет издание.
Вице-президент по производству контента Duolingo Тимоти Шэй рассказал, что теперь компания пытается создать свою версию «Улицы Сезам» — только для взрослых.
В 2020 году компания представила с десяток новых персонажей для разных тематических курсов: у каждого из них теперь есть предыстория и свой отличительный голос.
Расширить «актёрский состав» компания решила после 2017 года. Команда увидела, какую популярность обрёл её зелёный маскот Дуо, и захотела создать целую вселенную Duolingo, но с «человеческими» персонажами.
Все они из разных стран мира, имеют различную сексуальную ориентацию и придерживаются всевозможных религиозных убеждений. Среди них, например:
- Лили — угрюмая эмо-девочка.
- Зари — её жизнерадостная подружка.
- Эдди — отец-одиночка тридцати лет.
- Джуниор — его восьмилетний сын.
- Викран — в прошлом финансист, а теперь пекарь.
- Оскар — учитель рисования, который находит больше общего с искусством, чем с людьми.
Разнообразие характеров и этносов более чем логично для сервиса, который предлагает изучать 40 иностранных языков, говорит старший креативный продюсер компании Эмили Чиу. А связи между персонажами помогают при повествовании.
Duolingo считает, что в обучении важна не только история, но и голос. Раньше компания использовала единый синтезатор речи для всех своих персонажей, поэтому восьмилетний Джуниор звучал так же, как сорокалетний Оскар.
Чтобы подобрать актёров для каждого персонажа, Duolingo пригласила кастинг-директора Айви Айзенберг — ранее она работала над игрой Call of Duty, скетчами «Робоцып» и сериалом «Любовь. Смерть. Роботы».
Записывая учебные аудио для синтезатора речи, актёры были вынуждены выдерживать ровные интонации, но при этом всё равно попадать в образы. Например, реплику угрюмой Лили — «Семья — моё величайшее сокровище» — просили произнести «с монотонным презрением».
Уделяя внимание деталям, компания надеется создать прочную связь между персонажами и аудиторией. Шэй замечал, что пользователи и раньше называли Duolingo «своим любимым телешоу» — при том, что тогда у персонажей ещё не было отличительных голосов. Им нравилось даже само взаимодействие с героями, говорит он.
Duolingo надеется, что изучать язык будет так же увлекательно, как потреблять контент в развлекательных приложениях. Поэтому своими конкурентами она считает не языковые платформы, а YouTube и Netflix — сервисы, которыми люди пользуются ежедневно, говорит Шэй.
Компания мечтает создать кинематографическую вселенную, но вперёд не забегает. Пока что её основная цель — познакомить аудиторию с персонажами, которые придутся ей по нраву. А впоследствии внедрить их не только в другие части сервиса, но и в свои новые проекты — например, в приложение для изучения математики.
И сегодня Duolingo делает упор на сюжеты, формируя тем самым «каталог интеллектуальной собственности», который со временем планирует только расширять.
Кстати, эта приложуля у меня в бесконечной загрузке последние пару дней.
Совенок прикольный, остальные персонажи как-то по барабану, честно говоря. Хотя псевдо-3D анимации неплохо сделаны.
приложение супер, главное понимать, что говорить как native ты в конце не будешь, но заложить основу, самое то. Вот уж кто достоин своих денег на IPO
У немецкого сервиса доставки продуктов Delivery Hero — 600 дарксторов, американского Gopuff – 400, у «Лавки» — 360.
Еженедельный обзор прошлой недели и главные события этой недели:
Компания считает себя технологическим сервисом и конкурирует не с языковыми платформами, но и с телевидением, YouTube и Netflix, пишет Fast Company.
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