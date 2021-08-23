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Маша Цепелева

«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки нежелательных звонков с незнакомых номеров Статьи редакции

Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.

  • Функция доступна в приложении «Яндекс» на iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
  • В приложении уже есть автоматический определитель номера. В настройках можно выбрать блокировку «нежелательных» (мошенники, коллекторы, «немые» звонки) и рекламных звонков от финансовых и других организаций. Функцию можно подключить и через голосового помощника «Алису».
  • По данным «Яндекса», люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Выбрав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков.
  • Для определения звонков «Яндекс» использует свою базу номеров. В неё в том числе входят номера, на которые жаловались пользователи приложения. Решение о цели звонка принимает алгоритм на основе машинного обучения. Кроме отзывов он учитывает частоту и время звонков и другие факторы.
  • Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных. Функцию можно подключить бесплатно в настройках определителя номера.
Как подключить функцию «Яндекс»

#новость #яндекс

6667 просмотров
153 153 комментария
1
30
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153 комментария
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Иванка Сегодина

37

  Знакомая несколько лет работает в Инвитро (мед. анализы и пр.), говорит с каждым годом все сложнее дозвониться до людей. Поколение 40+ еще хоть как-то берут трубку, возможно помнят, что где-то записывались или оставляли недавно какие-то контакты и ждут звонка, молодежь практически перестали брать трубку даже с местных номеров.
  Сдают тесты на анализы, спрашивают сроки, просят побыстрее, а когда начинает звонить, то крайне часто вообще не поднимают трубку, через несколько дней приходят и спрашивают, готовы тесты или нет... хотя есть личный кабинет, телефон в визитке или оговорены сроки на следующий день. Сетует, что народ уже достали звонками мошенники и рекламщики от сотовых операторов, банков, опросников. 

Ответить

Sasha Guseinov

Иванка
96

Ну правильно. Нормальные организации через смс объявляют клиентов

Ответить

Tural M

Sasha
4

Тем более, если Инвитро не спамили, то спам не высветиться 

Ответить

Сергей Лукин

Sasha
0

Через смс тебе не ответят, что передумали приходить на записанный прием к врачу.

Ответить

Rasul Gitinov

Сергей
0

Это не повод нагло и неуважительно отвлекать людей от их дел. Таких, как Инвитро может быть десятки

Ответить

Месье Никита

Sasha
0

Нормальные кнторы на мыло сразу скидывают pdf

Ответить

Maxim Sergeevich

Иванка
49

А зачем звонить? Электропочта, смски же есть для таких целей

Ответить

Александр Антипов

Maxim
2

Ну как зачем? Текст так не сможет вас переубедить чем наш Андрей Павлюченко. Вот по этому они и звонят, что бы в уши налить по ходу действий.

Ответить

Драгоценный бинокль

Иванка
13

Так надо договариваться каким способом отправлять результаты. Почти все уже обзавелись мобильными приложениями и там ходят пуши. Если вам так надо звонить сделайте в приложении звонки. А вообще думаю что проще пуш отправить и в личном кабинете PDF приложить с результатами. Если интересно клиент сам позвонит распросит.

Ответить

Сергей Лукин

Драгоценный
2

Ну да. Устанавливать приложение ради того, чтобы единаразово получить результат анализа. Кто это будет делать?

Ответить

Драгоценный

Сергей
–1

Таким людям можно позавидовать. Остальные сдают анализы раз в три месяца. А если есть дети, то и волбще каждый месяц. Так что одео приложение на семью (у жены) вполне можно иметь. Потом не вижу проблему в приложении место в смартфонах сегодня полно я даже 20% не занял. Иконок 6 экранов. Один можно выделить под седицину еще. Клроче это дело вкуса, но по мне так посмотреть записаться на прием к воачу и сдать анализы в одном приложении вообще бесценно. А вот звонки принимать это какая то ерунда ведь звонить они будут в неудобное мне время.

Ответить

Candy Blue

Иванка
11

Помню те тяжёлые времена, когда заказываешь что-то с интернет-магазина и тебе ещё перезванивают, спрашивают "подтверждаете заказ?!?!" При том, что могли бы смс-кой или на почту прислать код

Ответить

Иванка Сегодина

Candy
10

Да и сейчас такое есть частенько. Как-то попадалась статья на эту тему, в ней писали, что:
- обзванивают не всех, обычно это 50х50 или 60% заказов обзванивают, а 40% нет,
- многие ставят в заказе "оплата при получении" и статистика, по их данным, была примерно такая... из 100 человек заказ забирали после звонка 65-75, а без 25-35 заказчиков. Вывод был, что после звонка покупатели чувствуют некие обязательства и это заставляет их гораздо чаще забирать заказы, т.е. минимизирует кол-во возвратов,
- иногда клиенты ошибаются в составлении заказа, или на сайте произошла какая-то ошибка с лотами (например девушка заказала 3 ед. одежды и диван), такое редко, но случается, 
- звонки способны повысить средний чек, иногда могут предложить носки по скидке к кроссовкам, рубашку школьнику под костюм и пр.,
 

Ответить

Владислав Пасека

Candy
0

http://fotosklad.ru/ так делает))

Интернет магазин фототехники. Продажа…
Действительно низкие цены на цифровую технику и фототехнику в Интернет-магазине ФотоСклад.ру…
fotosklad.ru
Ответить

Егор Какой-то

Владисл…
0

Да до фига кто так делает. И в тяжелых случаях неответ на разовый (!) звонок считается поводом отменить заказ. Что поделать, не всем нужны мои деньги.

Ответить

Angel Vivaldi

Candy
0

Сегодня вот только заказывал краску для миниатюр,  позвонили уточнить, при том что я заказывал там уже на нормальные суммы. Забыл пару позиций, докинул в другую корзину и опять же перезвонили для подтверждения (((:

Ответить

Владислав Пасека

Иванка
2

О, приложуха у них появилась, наконец

Ответить

andr oid

Владислав
3

Сколько нужно посещать данное заведение, чтобы появилась надобность в приложении?

Больше раза в год, а то и пять лет?

Без стёба

Ответить

Владислав Пасека

andr
5

Сколько нужно свободного времени чтобы задавать тупые вопросы? У людей есть много заболеваний, которые нужно контролировать. И отслеживать динамику различных анализов. Даже просто холестерин, витамин д, анализы щитовидки и прочие.

Ответить

andr oid

Владисл…
13

Спасибо за ответ, этого я не учёл.

Отвечу и я вам.
Вопросы надо задавать независимо от количества свободного времени, даже если они вам кажутся тупыми.
Это лучший способ познавать мир. 

Ответить

Владислав Пасека

andr
2

Вопросы надо задавать независимо от количества свободного времени, даже если они вам кажутся тупыми. Это лучший способ познавать мир.

Да, но

Это вопрос из разряда зачем людям медицина. 
Если есть проблемы, или хочешь следить за здоровьем, то пользуешься. 
Если думаешь, что нет проблем не пользуешься. 

Ответить

Stan 1

Иванка
3

Меня не достали спамеры, звонят и звонят. Но как-то сложилось, что звонок - это всегда что-то неприятное. Приятное пишут в чатики :) Поэтому если номера нет в телефонной книжке - трубку не возьму. Неприятное все равно придет само :) Зачем ускорять процесс?

Ответить

Kirill Kulagin

Иванка
2

Инвитро присылает смс и ссылку с результатами, а ещё у них есть свое приложение...зачем тут звонить? Тут действительно логично что будут брать 40+ ))

Ответить

nochnoy.ru

Иванка
1

Может Инвитро пытается дозвониться до людей с того-же номера что и рассылает рекламу?

Ответить

Иванка Сегодина

nochnoy.ru
1

Может Инвитро пытается дозвониться до людей с того-же номера что и рассылает рекламу?

Я не могу точно сказать. Разговор был года 1,5 назад, этот вопрос был затронут вскользь и мы его не обсуждали всесторонне. Личный кабинет и SmS рассылка уже были точно, я не работаю в мед. среде и не знаю какие у них нормативы, правила и требования для звонка. Возможно у них стоит обязательство в каких-то экстренных случаях уведомлять лично (как это делают дублируя судебные решения или повестки, когда к вам лично кто-то приходит и вручает под роспись или просто передать в руки), например какая-то острая вирусная инфекция, ВИЧ или другое заболевание которое человек может передать окружающим пока не додумается найти время и пойти забирать анализы.

Ответить

Иван Поварёшкин

Иванка
1

Яндекс помечает зеленым "полезные" обзвоны. Но без приложения непонятно кто звонит, там в 90% случаев спам от банков и мобильных операторов

Ответить

Sergey Filippov

Иванка
1

Встроенная гугл-звонилка отлично отсекает спам и определяет название конторы (чтобы принимать звонки от тех же Инвитро) без необходимости отдавать все свои данные сторонним приложениям.

Ответить

Denis Kiselev

Иванка
1

Давайте рассскажем инвитро, что существуют такие штуки, как мессенджеры - и дёшево отправить сообщение, и клиента оно не так уж сильно отвлекает, значительно удобнее звонка.

И при записи можно спросить про удобный канал уведомления - от почты до мессенджера. Звонок и вправду очень часто не вовремя.

Ответить

Константин Рогов

Иванка
1

Это правда. Работа с клиентами по телефону сейчас практически не работает, отвечает в лучшем случае половина. Поэтому давно перешли на мессенджеры, вацап привязан к телефону почти у всех.

Ответить

Михаил Макаров

Иванка
0

Заспаленность еб***я. Есть такое..

Ответить

Герман Воронов

49

Телефон последние годы стал нереально бесячей и раздражающей хуйней именно из-за спамеров. 50% говорите? 95-99% звонков с незнакомых номеров - реклама и мошенники.
Что-то с этим явно нужно менять, при общем развитии интернета и коммуникаций, сотовая связь по удобству сервисов все еще на уровне 2000х годов.

Ответить

Sasha Guseinov

Герман
11

Я бы отказался вообще от звонков в телефоне. Вообще от звонков как средства коммуникации, но это сделать нереально, когда все включая курьеров и прочее все ещё звонят

Ответить

ivan bagrov

Sasha
8

интроверты плюсуют. бесит, когда очередной экстраверт "прогибает" звонками, давит и манипулирует, пользуясь нашей ненаходчивостью и/ли социальной тревожностью. 

Ответить

Иван Миронов

ivan
4

экстраверты минусуют. бесит, когда очередной интроверт "морозится" по важным вопросам, игнорит пропущенные и сообщения в мессенджерах, срывает всем коммуникацию, а потом жалуется, что на него давят.

Ответить

Максим Першин

Иван
15

Вы описали не интроверта, а плохого сотрудника)

Ответить

Иван Миронов

Максим
2

Человек выше тоже описал манипулятора, а не экстраверта - почему я и написал "зеркалку")

Ответить

Максим Першин

Иван
0

Хм, кстати да, возможно в той ситуации не экстраверты плохие, а интроверт не хочет под разными предлогами, чтоб ему звонили и заставляли работать

Ответить

Антон Баринов

Иван
5

Интроверт и экстраверт - это про то, как человек восстанавливается. 
Заебывать сообщениями и морозиться от звонков - это про навыки общения и адекватность. 

Ответить

Джон Картошкин

Иван
0

Ну вот, пришёл экстраверт и начал пиз..ить одного конкретного интроверта. Классека.

Ответить

Константин Рогов

ivan
0

обычный экстраверт-продажник мамку свою только прогнуть может. бесит невнятное блеяние и переливание воды по 20 минут там, где можно было бы понять первое нет в первую минуту разговора. трата времени.

Ответить

Герман Воронов

Sasha
2

Согласен. 
Есть правда отдельные страны, где сотовую связь используют преимущественно как провайдера, а все общение в мессенджерах (Индонезия, например). Но и там иногда нужно звонить на стационарные номера (госслужба, больницы)

Ответить

Алексей Ромалин

Sasha
0

Ну у курьеров-то есть реальная необходимость получить ответ вот прямо сейчас.

А вот "у нас есть для вас предложение" это ъуъ, сука.

Ответить

Владислав Пасека

Герман
0

Нужно делать белые списки операторам)

Ответить

El Negro

Владислав
0

И продавать абонентам как доп услугу, ага.

Ответить

Владислав Пасека

El
1

Они уже продают определитель спама) В мегафоне есть

Ответить

Alexander Shestakov

34

Просто великолепная новость🥳Хана вам теперь банки и спамеры.

Ответить

Игорь Маркелов

Alexander
3

Последнее время с чистых номеров стали звонить

Ответить

Б.А.Б.

Alexander
1

Они с email спамом не могут разобраться, только в их учётке каждый день блокирую 2-3 адреса со всякими розыгрышами, взломами данных и прочей херней, а на gmail нет такого.
Я думаю, что пока рано радоваться)) 

Ответить

Роман Дегтярев

Б.А.Б.
3

На счёт почты хз, не обращал внимания, но определителем номера пользуюсь полгода точно и с промахами почти не сталкиваюсь. Прикладываю скрин для понимания количества сбережённых нервных клеток.

Ответить

Dimon

Роман
1

Мда, к счастью. В Украине такого треша нетю

Ответить

Павел Егоров

Dimon
0

есть конечно же. Я бы даже сказал, что и поболе.

Ответить

Robert Coolige

3

По-моему в самих телефонах есть опция заблокировать СМС/звонки с определенных телефонов. 

Ответить

Beerman

Robert
9

черный список называется. Но его надо самому ручками заполнять, к тому же это бессмысленно, спамеры номера постоянно меняют. 

Ответить

Alex Mont

Beerman
2

Есть, в приложении телефон от гугла стандартном, в настройках. Давно пользуюсь. Пункт "аон и спам"

Ответить

Антон Штадлер

Alex
–1

Truecaller

Ответить

Андрей Ивченко

Robert
2

в xiaomi встроенный автоматический черный список, с базой от гугла. Удобно. Блокирует 90% спам-звонков.

Ответить

Денис Николаев

Андрей
1

Да, есть такое, я вижу только появляющиеся пропущенные звонки

Ответить

Sasha Guseinov

Robert
0

Речь о спам звонках с разных номеров

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–7

Ок, один раз поднял, понял что это спам и внес в черный список. Ведь не факт, что яндекс не ошибется и не пометить нормальный номер как спам. А тут сам уже юзер сможет, + там увидит еще что звонки были.

Ответить

Sasha Guseinov

Robert
11

Так внесёшь ты в чс, а они позвонят тебе с другого, они уже в курсе что ты заносишь их в чс

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–4

Так раз много у них номеров, и яндекс тоже не справится. 

Ответить

El Negro

Robert
1

Смысл этих блокировщиков в том, что в черный список приложения внёс один абонент и уже всем остальным этот номер не дозвонится. Чтобы хоть кому-то дозваниваться им нужно докупать пул номеров. А это деньги, и номера не бесконечные.

Ответить

Sasha Guseinov

Robert
0

Это самый лучший вариант из всех предложенных или у тебя есть идеи получше? Вручную блокировать не вариант, а тут у них какая никакая, но большая база номеров есть

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–6

Я предложил, позвонили с незнакомого номера, ты поднял, понял, что спам, внес в ЧС. То же самое с СМС. А скачивать для этого приложение, которое как-никак какие-то твои данные будет куда-нибудь передавать, не вариант. Затем, будучи в США, я видел что когда звонки приходили, там сам сотовый оператор указывал, что возможно это спам номер. 

Ответить

Sasha

Robert
3

Посмотрю я на тебя когда тебя будут будить в 6 утра, если тебе так удобно каждый раз «проверять» все номера и больше нечем заняться, то проверяй. Я лишь сказал что если тебе это удобно, это не значит что большинству будет удобно.

Ответить

Robert

Sasha
–1

А чего мешает на телефоне поставить режим "не беспокоить" на определенное время. Или держать еще одну симку только для родных и близких, чтобы в случае чего могли тебе по ней дозвониться. Засунуть ее в "кирпич" и не использовать при регистрации в различных сервисах/банках. 

Ответить

Sasha

Robert
5

Серьезно? Ты предлагаешь мне носить ещё один телефон, с тобой точно все нормально? Делать же нехрен больше. А режим не беспокоить отключается при втором повторном звонке и это легко обходится

Ответить

Robert

Sasha
–2

Беззвучный еще есть такой режим. А чего теперь скачивать лишнюю прогу на телефон, которая непонятно будет ли нормально работать, не будет ли сама сливать твои данные и т.д и т.п.  

Ответить

Sasha

Robert
2

Ах так вот почему у тебя 100500 оправданий, так и скажи что не доверяешь, не знаю что там у тебя на андроид, но на IOS ограничение на это и система предупреждает

Ответить

Robert

Sasha
–3

О, неужели, есть люди, которые еще доверяют различным disclaimer?!  У меня и то, и другое. 

Ответить

Sasha

Robert
5

С твоим параноическим настроем наверно тяжело жить и не доверять никому? Ну не доверяй, твоё право. Тяжело тебе живётся, друг мой

Ответить

Kinolog

Sasha
0

тяжело конечно, но зато потом не постишь веселые истории на виси, как у тебя деньги с альфы или тинькова увели

Ответить

Sasha

Kinolog
1

У нормальных людей ничего не уводят. В большинстве случая сами абоненты сливают все свои данные.

Ответить

Kinolog

Sasha
0

о чем и речь

Ответить

Sasha

Kinolog
0

Но то что сейчас звонят с каждого утюга это реальная проблема и с ней нужно бороться. Необязательно для этого перестать регистрировать свой номер, тот же один Facebook может слить твой номер кому угодно или другой мессенджер неважно.

Ответить

Robert

Sasha
0

Очень даже  нормально, Никто не спамит, честное слово. 

Ответить

Максим

Robert
0

может вам просто отказаться от телефона и интернета вообще?

Ответить

Максим

Robert
3

Что за бред) Программа на основе собранной информации определяет отклонить звонок или нет. Человеку не приходится реагировать на негативный звонок, вносить куда-то номер, общаться со всякими плохими людьми. Посмотрел список звонков, ни разу мне не звонили с одного и того же номера)

Ответить

Robert

Максим
–3

Ок, но приложение же имеет доступ к контактам/звонкам. Сотовые операторы должны сами определять спам/не спам номер, и передавать такую информацию при звонке своему абоненту, а не заставлять скачивать доп приложения. 

Ответить

Andrew

Robert
2

У сотовых операторов есть такая услуга. За доп плату. 
Мегафон после каждого спам звонка шлёт «мы знаем, кто звонил. Хотите подключить услугу?»

Ответить

Максим

Robert
0

Да, есть такой момент, что контакты твоего дилера уйдут Яндексу, но лучше будет так, чем я отвечу на звонок и мне будут угрожать сломать лицо после того, как я не стал говорить слово "да".)

Ответить

Aleks

Robert
1

У меня в блоке больше 400 номеров, сколько нужно ещё их вносить? )

Ответить

Владислав

Aleks
0

И причем эти номера уйдут обычным людям через некоторое время) И они не смогут вам позвонить)

Ответить

Aleks

Владисл…
0

И слава ктулху!

Ответить

Humble Diligent

2

Интересно, почему эту фичу не выпустили в рамках подписки на Плюс?

Если сравнивать её с Навигатором на экранах CarPlay и Android Auto, то по импакту на quality of life и размеру аудитории они, кажется, должны неплохо коррелировать.

Ответить

Kinolog

Humble
10

потому что яндексу нужны твои контакты, и они готовы давать бесплатно приложение _всем_, лишь бы получить их как можно больше

Ответить

Роман Дегтярев

Kinolog
0

Как будто сейчас вы докопались до того, что приложение просто бесплатное и им просто можно пользоваться. Ну и логично, что чем больше можно будет получить отзывов от пользователей, тем лучше для развития и работы продукта

Ответить

Denis Kiselev

Kinolog
0

На iOS приложение, идентифицирующее вызовы, не получает твоих контактов

Ответить

No One

Humble
1

Потому что у бесплатной версии охват получается гораздо выше, и соответственно майнить данные о звонках можно с гораздо большей аудитории.

Ответить

Артур Старк

3

Неплохо было бы видеть историю заблокированных звонков и причину блокировки.

Ответить

El Negro

Артур
2
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Ответить

Aleks Ander

El
0

Два года приложению судя по названию. Настоялось? )

Ответить

Драгоценный бинокль

Артур
1

А еще неплохо было бы сделать распределенную желтую книгу когда сам владелец номера готов сообщить о себе что-то например логотип компании и название и адрес офиса.

Ответить

Dmitriy Mamaev

Драгоценный
0

По идее, у Яндекса уже есть Справочник для этого, но вот как-то не всегда сходится инфа по номеру с инфой от туда, хотя при использовании Карта инфа из Справочника в подавляющем большинстве ситуаций актуальна.

Ответить

Драгоценный

Dmitriy
0

Хм. Интересно почему. Может владельцы сами не обновляют инфу о себе. С другой стороны кто не обновляет о себе информацию будут заблокированы и у конкурентов будет больше шансов получить клиента. Тут же просто кто тупит тот сам себе портит бизнес.

Ответить

Тимур Рябинин

Артур
1

Привет! Я из Яндекса. Если у вас Android, то заблокированные звонки можно увидеть на экране звонков в АОНе. В IOS такой возможности нет из-за технических особенностей операционки.

Ответить

Yandex.Support

Артур
0

Здравствуйте! Ваше пожелание записали и передали команде :)

Ответить

Комментарий удален

Olga RRR

3

Яндекса самого надо вносить в чёрный список. Хорошо, что есть альтернативы. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

3

Переодически звонят из Яндекса, проверяют актуальность адреса офиса. Каждый раз их телефон помечен как спам. 

Ответить

Владислав Пасека

2

Теперь можно на ios переходить. На андроиде гугл телефон мог это делать

Ответить

Peter Dmitrienko

Владислав
1

На айос уже несколько лет хуколлс есть с блокировкой нежелательных номеров.

Ответить

Алексей Дымов

Владислав
–3

на иосе телефон умеет давно 

Ответить

Владислав Пасека

Алексей
0

Что он умеет? просто блокировать незнакомые номера? Это любой телефон может

Ответить

Алексей Дымов

Владисл…
0

Что тогда особенного андроид умеет?

Ответить

Владислав Пасека

Алексей
6

Блокировать спам звонки, а не просто незнакомые. И не андроид, а приложение Гугла

Ответить

Андрей Николаев

Владисл…
1

Приложение "не бери трубку" это также успешно делает. Правда в последнюю неделю появилось много звонков с номеров без отзывов, что не приводит к блокировке, естественно(

Ответить

nochnoy.ru

Андрей
4

"Не бери трубку" - неизвестно чья, очень мутная и подозрительная хрень. Особенно стрёмно подключать в ней проверку смсок. Яндексу довериться будет проще.

Ответить

El Negro

nochnoy…
4

Яндекс тоже уже мутный давно. Кому надо предоставит по запросу и в срок. Не обольщайтесь.

Ответить

nochnoy.ru

El
1

Как и гугл как и фейсбук. Но всё-таки Яндекс не попытается заюзать мою инфу сам, для кражи денег, например. А вот эти поцики из "не бери трубку" - никто не знает кто они и зачем они вкладываются в этот сервис. Сервис бесплатный, рекламы нет. Это наводит на мысли.

Ответить

El Negro

nochnoy…
1

Правильно. Гугл, фэйсбук и прочие яндексы не украдут у вас, а заработают на вас, показав в 100й раз рекламу.

Ответить

Денис

El
0

можно еще банкам и коллекторам продать инфу кто кому звонит

Ответить

Андрей

nochnoy…
0

ну не подключайте проверку смс, в чем проблема. А вообще этот сайт до всяких яндексов, да и сейчас, в большинстве случаев первым выдает инфу по номерам. У яндекса половины нет.

Ответить

El Negro

Андрей
1

Новый номер первым звонком всегда проходит. Потому что ещё не в черном списке базы.
Как только он помечен кем-то как нежелательный, то другим он уже не дозванивается. Если вы его в белый список приложения не внесли конечно.

Ответить

Андрей

El
0

Ну это ясно. Я указываю это как минус, если верить в машинное обучение яши, которое должно блочить и без отзывов, если звонков слишком много и тд.

Ответить

El Negro

Андрей
1

А по каким критериям его блочить если он свежекупленный и только начался обзвон?
Ни в одной базе он ещё не засветился.

Ответить

Алексей Дымов

Владисл…
0

Какое это имеет отношение к новости? Читал ее?

Ответить

Кирилл Далинин

1

Пользуюсь такой же штукой от Касперского. Претензий нет, спамеров блочит, нужные звонки не блочит.

Ответить

El Negro

Кирилл
6

Я бы вынос мусора не доверил Касперскому, не то что блок спама :)

Ответить

Tim G

El
1

Это Просто разные сорта известной субстанции. Какое пахнет менее вонюче, то и выбирают. Ну я по крайней мере 😁. Претензий к хуколсу нет (Honor View20), даже наоборот.

Ответить

Tatjana Normann

2

Хмм. У меня уже года 2 как установлена такая приложенька не от Яндекса. Интересно, чем эта лучше. Посмотрим

Ответить

Драгоценный бинокль

Tatjana
1

Да ничем просто каждый кто освоил CNAM в россии спешит об этом сообщить. Так то данная услуга у каждого провайдера есть в той же Канаде. Просто российские операторы не чешут репу вообще по услугам из-за небольшой конкуренции среди картеля. Даже войсмейл надо скачивать в браузере - позор. Так что заняты этим традиционно пионеры вроде Яндекса, Сбера и т.д.

Ответить

Artem Novoselov

2

Обновление пришло еще вчера, но увы, эта фича не работает. Хотя была включена. Был звонок, который определился как нежелательный, но не сбросился автоматом.

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
1

Так а ты её включил?

Ответить

Artem Novoselov

Люц
1

Иногда стоит читать дальше первого предложения 😂

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
1

Ну может ты включил только определитель. Блокировка включается в настройках приложения. Вот я и спросил была ли включена именно блокировка 

Ответить

Artem Novoselov

Люц
0

Кажется в этой теме обсуждается новая фича яндекса? В комментарии про нее и написал. И да, я подождал, пока загрузятся номера. Не нужно всех судить по себе 👌

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Люц Шнайдер

Artem
0

Я не сужу по себе, я тут в комментариях всякое встречал, по этой причине и уточнил.

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Candy Blue

Artem
0

Попробуй удалить и скачать базу номеров заново, в приложении Яндекс в определителе внизу есть эта кнопка

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Егор Овчаров

0

Хм, а сяоми за 10 тыщ сам это все давно делает. Я иногда смотрю, что за день звонков 15 отбито всякой хероты. А просто незнакомые номера все проходят нормально.

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Candy Blue

1

Сейчас вообще ужас что происходит со спам-звонками. Операторы либо настолько деградировали, что ничего не могут с этим поделать, либо в доле. Где-то видел статистику, что каждый кажется 5-й звонок в России – это мошенники. Среди вообще всех звонков по всей стране.

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Денис Николаев

Candy
0

Наверно стоит на законодательном уровне ввести публичный справочник номеров организация (личные естественно не должны быть там). Когда организация оформляет себе номер, он вносится в этот реестр. Если организация звонит с личного номера должна быть кнопочка отправить жалобу в какое-нибудь министерство. Ну и конечно внедрить в этом реестре возможность жаловаться на спам, за который организация получит по шапке. Таким образом еще и мошенников проще будет отлавливать

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Максим Трусов

1

Работает, к сожалению, так себе: притормаживает с определением, пропускает звонки мошенников.

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Тимур Рябинин

Максим
0

Здравствуйте! Я из Яндекса. Уточните, пожалуйста, версию приложения и модель вашего телефона? Будем разбираться :) 

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Савва

0

Бесплатная программа - Яндекс блокировщик
Платная программа - Яндекс дозвон
))

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Alex Mont

Савва
1

Это как в 2000-х брали деньги за аон, антиаон, а заплатив много денег, можно было подключить анти-антиаон )))

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Иван Миронов

0

Здорово, конечно.)
Но с двумя важными оговорками:

1) Функция «заглушение неизвестных» и так давно реализована на iOS (а, может, и на андроиде тоже), прекрасно работает в паре с определителем от того же Яндекса.
2) Нужно держать в уме, что глушит он вообще все неизвестные номера, а некоторым (таким как я, часто работающим с людьми) такой формат может не подойти, т.к. все новые люди, ожидаемо, звонят с незнакомых номеров.

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Кирилл Далинин

Иван
0

Новость не про заглушение неизвестных, а именно про блок спама. Неизвестные глушить - да, такое себе.

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Oleg Vinokur

0

Вот только поставил вместо определителя Яндекса определитель Касперского специально чтобы звонки блокировать, так Яндекс сразу разродился. Надо будет сравнить, а то зае$%ли.

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andr oid

0

Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных в приложении.

Вот что реально бесит в грёбаном андроиде, так это что список только там и можно посмотреть в не менее грёбаном яндексе.

Между тем, в iPhone функция заглушки неизвестных и отправка их на голосовую встроена из коробки. И список можно смотреть там же в приложении «телефон».
Потому что он не даёт ни яндексу и вообще никому доступ к списку звонков.

iPhone wins 2:0

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Роман Рабочий

andr
0

да, норм штука, постоянно у меня включена.

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Igor Chimbur

andr
0

Разочарую, но именно Apple эту фичу у гугла взяли.

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Michael Sbitnev

0

Скерестим пальцы, чтобы это проработало хотя бы год другой. 

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Екатерина Реднекова

0

У меня дешёвый Сяоми и у него предустановлена  какая то глушилка, иногда случайно зайду в контакты и вижу 100500 номеров неизвестных звонили оказывается все утро и все с пометкой спам. А у меня тишь да гладь, никаких звонков. 

Вы хотите сказать что на ваших айфонах и андроидах за 100к нет этой фигни? 

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Pushkareva Ekaterina

Екатерина
0

На наших кнопочных телефонах за 1000 рублей такого нет

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