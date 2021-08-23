«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки нежелательных звонков с незнакомых номеров Статьи редакции
Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.
- Функция доступна в приложении «Яндекс» на iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
- В приложении уже есть автоматический определитель номера. В настройках можно выбрать блокировку «нежелательных» (мошенники, коллекторы, «немые» звонки) и рекламных звонков от финансовых и других организаций. Функцию можно подключить и через голосового помощника «Алису».
- По данным «Яндекса», люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Выбрав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков.
- Для определения звонков «Яндекс» использует свою базу номеров. В неё в том числе входят номера, на которые жаловались пользователи приложения. Решение о цели звонка принимает алгоритм на основе машинного обучения. Кроме отзывов он учитывает частоту и время звонков и другие факторы.
- Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных. Функцию можно подключить бесплатно в настройках определителя номера.
Знакомая несколько лет работает в Инвитро (мед. анализы и пр.), говорит с каждым годом все сложнее дозвониться до людей. Поколение 40+ еще хоть как-то берут трубку, возможно помнят, что где-то записывались или оставляли недавно какие-то контакты и ждут звонка, молодежь практически перестали брать трубку даже с местных номеров.
Сдают тесты на анализы, спрашивают сроки, просят побыстрее, а когда начинает звонить, то крайне часто вообще не поднимают трубку, через несколько дней приходят и спрашивают, готовы тесты или нет... хотя есть личный кабинет, телефон в визитке или оговорены сроки на следующий день. Сетует, что народ уже достали звонками мошенники и рекламщики от сотовых операторов, банков, опросников.
Ну правильно. Нормальные организации через смс объявляют клиентов
Через смс тебе не ответят, что передумали приходить на записанный прием к врачу.
Это не повод нагло и неуважительно отвлекать людей от их дел. Таких, как Инвитро может быть десятки
А зачем звонить? Электропочта, смски же есть для таких целей
Ну как зачем? Текст так не сможет вас переубедить чем наш Андрей Павлюченко. Вот по этому они и звонят, что бы в уши налить по ходу действий.
Драгоценный бинокль
Так надо договариваться каким способом отправлять результаты. Почти все уже обзавелись мобильными приложениями и там ходят пуши. Если вам так надо звонить сделайте в приложении звонки. А вообще думаю что проще пуш отправить и в личном кабинете PDF приложить с результатами. Если интересно клиент сам позвонит распросит.
Ну да. Устанавливать приложение ради того, чтобы единаразово получить результат анализа. Кто это будет делать?
Драгоценный
Таким людям можно позавидовать. Остальные сдают анализы раз в три месяца. А если есть дети, то и волбще каждый месяц. Так что одео приложение на семью (у жены) вполне можно иметь. Потом не вижу проблему в приложении место в смартфонах сегодня полно я даже 20% не занял. Иконок 6 экранов. Один можно выделить под седицину еще. Клроче это дело вкуса, но по мне так посмотреть записаться на прием к воачу и сдать анализы в одном приложении вообще бесценно. А вот звонки принимать это какая то ерунда ведь звонить они будут в неудобное мне время.
Помню те тяжёлые времена, когда заказываешь что-то с интернет-магазина и тебе ещё перезванивают, спрашивают "подтверждаете заказ?!?!" При том, что могли бы смс-кой или на почту прислать код
Да и сейчас такое есть частенько. Как-то попадалась статья на эту тему, в ней писали, что:
- обзванивают не всех, обычно это 50х50 или 60% заказов обзванивают, а 40% нет,
- многие ставят в заказе "оплата при получении" и статистика, по их данным, была примерно такая... из 100 человек заказ забирали после звонка 65-75, а без 25-35 заказчиков. Вывод был, что после звонка покупатели чувствуют некие обязательства и это заставляет их гораздо чаще забирать заказы, т.е. минимизирует кол-во возвратов,
- иногда клиенты ошибаются в составлении заказа, или на сайте произошла какая-то ошибка с лотами (например девушка заказала 3 ед. одежды и диван), такое редко, но случается,
- звонки способны повысить средний чек, иногда могут предложить носки по скидке к кроссовкам, рубашку школьнику под костюм и пр.,
Да до фига кто так делает. И в тяжелых случаях неответ на разовый (!) звонок считается поводом отменить заказ. Что поделать, не всем нужны мои деньги.
Сегодня вот только заказывал краску для миниатюр, позвонили уточнить, при том что я заказывал там уже на нормальные суммы. Забыл пару позиций, докинул в другую корзину и опять же перезвонили для подтверждения (((:
О, приложуха у них появилась, наконец
Сколько нужно свободного времени чтобы задавать тупые вопросы? У людей есть много заболеваний, которые нужно контролировать. И отслеживать динамику различных анализов. Даже просто холестерин, витамин д, анализы щитовидки и прочие.
Вопросы надо задавать независимо от количества свободного времени, даже если они вам кажутся тупыми. Это лучший способ познавать мир.
Да, но
Это вопрос из разряда зачем людям медицина.
Если есть проблемы, или хочешь следить за здоровьем, то пользуешься.
Если думаешь, что нет проблем не пользуешься.
Инвитро присылает смс и ссылку с результатами, а ещё у них есть свое приложение...зачем тут звонить? Тут действительно логично что будут брать 40+ ))
Может Инвитро пытается дозвониться до людей с того-же номера что и рассылает рекламу?
Может Инвитро пытается дозвониться до людей с того-же номера что и рассылает рекламу?
Я не могу точно сказать. Разговор был года 1,5 назад, этот вопрос был затронут вскользь и мы его не обсуждали всесторонне. Личный кабинет и SmS рассылка уже были точно, я не работаю в мед. среде и не знаю какие у них нормативы, правила и требования для звонка. Возможно у них стоит обязательство в каких-то экстренных случаях уведомлять лично (как это делают дублируя судебные решения или повестки, когда к вам лично кто-то приходит и вручает под роспись или просто передать в руки), например какая-то острая вирусная инфекция, ВИЧ или другое заболевание которое человек может передать окружающим пока не додумается найти время и пойти забирать анализы.
Яндекс помечает зеленым "полезные" обзвоны. Но без приложения непонятно кто звонит, там в 90% случаев спам от банков и мобильных операторов
Встроенная гугл-звонилка отлично отсекает спам и определяет название конторы (чтобы принимать звонки от тех же Инвитро) без необходимости отдавать все свои данные сторонним приложениям.
Давайте рассскажем инвитро, что существуют такие штуки, как мессенджеры - и дёшево отправить сообщение, и клиента оно не так уж сильно отвлекает, значительно удобнее звонка.
И при записи можно спросить про удобный канал уведомления - от почты до мессенджера. Звонок и вправду очень часто не вовремя.
Это правда. Работа с клиентами по телефону сейчас практически не работает, отвечает в лучшем случае половина. Поэтому давно перешли на мессенджеры, вацап привязан к телефону почти у всех.
Телефон последние годы стал нереально бесячей и раздражающей хуйней именно из-за спамеров. 50% говорите? 95-99% звонков с незнакомых номеров - реклама и мошенники.
Что-то с этим явно нужно менять, при общем развитии интернета и коммуникаций, сотовая связь по удобству сервисов все еще на уровне 2000х годов.
Я бы отказался вообще от звонков в телефоне. Вообще от звонков как средства коммуникации, но это сделать нереально, когда все включая курьеров и прочее все ещё звонят
интроверты плюсуют. бесит, когда очередной экстраверт "прогибает" звонками, давит и манипулирует, пользуясь нашей ненаходчивостью и/ли социальной тревожностью.
экстраверты минусуют. бесит, когда очередной интроверт "морозится" по важным вопросам, игнорит пропущенные и сообщения в мессенджерах, срывает всем коммуникацию, а потом жалуется, что на него давят.
Вы описали не интроверта, а плохого сотрудника)
Человек выше тоже описал манипулятора, а не экстраверта - почему я и написал "зеркалку")
Хм, кстати да, возможно в той ситуации не экстраверты плохие, а интроверт не хочет под разными предлогами, чтоб ему звонили и заставляли работать
Интроверт и экстраверт - это про то, как человек восстанавливается.
Заебывать сообщениями и морозиться от звонков - это про навыки общения и адекватность.
Ну вот, пришёл экстраверт и начал пиз..ить одного конкретного интроверта. Классека.
обычный экстраверт-продажник мамку свою только прогнуть может. бесит невнятное блеяние и переливание воды по 20 минут там, где можно было бы понять первое нет в первую минуту разговора. трата времени.
Согласен.
Есть правда отдельные страны, где сотовую связь используют преимущественно как провайдера, а все общение в мессенджерах (Индонезия, например). Но и там иногда нужно звонить на стационарные номера (госслужба, больницы)
Ну у курьеров-то есть реальная необходимость получить ответ вот прямо сейчас.
А вот "у нас есть для вас предложение" это ъуъ, сука.
Нужно делать белые списки операторам)
Просто великолепная новость🥳Хана вам теперь банки и спамеры.
На счёт почты хз, не обращал внимания, но определителем номера пользуюсь полгода точно и с промахами почти не сталкиваюсь. Прикладываю скрин для понимания количества сбережённых нервных клеток.
По-моему в самих телефонах есть опция заблокировать СМС/звонки с определенных телефонов.
в xiaomi встроенный автоматический черный список, с базой от гугла. Удобно. Блокирует 90% спам-звонков.
Речь о спам звонках с разных номеров
Ок, один раз поднял, понял что это спам и внес в черный список. Ведь не факт, что яндекс не ошибется и не пометить нормальный номер как спам. А тут сам уже юзер сможет, + там увидит еще что звонки были.
Так внесёшь ты в чс, а они позвонят тебе с другого, они уже в курсе что ты заносишь их в чс
Так раз много у них номеров, и яндекс тоже не справится.
Это самый лучший вариант из всех предложенных или у тебя есть идеи получше? Вручную блокировать не вариант, а тут у них какая никакая, но большая база номеров есть
Я предложил, позвонили с незнакомого номера, ты поднял, понял, что спам, внес в ЧС. То же самое с СМС. А скачивать для этого приложение, которое как-никак какие-то твои данные будет куда-нибудь передавать, не вариант. Затем, будучи в США, я видел что когда звонки приходили, там сам сотовый оператор указывал, что возможно это спам номер.
Что за бред) Программа на основе собранной информации определяет отклонить звонок или нет. Человеку не приходится реагировать на негативный звонок, вносить куда-то номер, общаться со всякими плохими людьми. Посмотрел список звонков, ни разу мне не звонили с одного и того же номера)
Интересно, почему эту фичу не выпустили в рамках подписки на Плюс?
Если сравнивать её с Навигатором на экранах CarPlay и Android Auto, то по импакту на quality of life и размеру аудитории они, кажется, должны неплохо коррелировать.
Как будто сейчас вы докопались до того, что приложение просто бесплатное и им просто можно пользоваться. Ну и логично, что чем больше можно будет получить отзывов от пользователей, тем лучше для развития и работы продукта
На iOS приложение, идентифицирующее вызовы, не получает твоих контактов
Неплохо было бы видеть историю заблокированных звонков и причину блокировки.
Драгоценный бинокль
А еще неплохо было бы сделать распределенную желтую книгу когда сам владелец номера готов сообщить о себе что-то например логотип компании и название и адрес офиса.
По идее, у Яндекса уже есть Справочник для этого, но вот как-то не всегда сходится инфа по номеру с инфой от туда, хотя при использовании Карта инфа из Справочника в подавляющем большинстве ситуаций актуальна.
Драгоценный
Хм. Интересно почему. Может владельцы сами не обновляют инфу о себе. С другой стороны кто не обновляет о себе информацию будут заблокированы и у конкурентов будет больше шансов получить клиента. Тут же просто кто тупит тот сам себе портит бизнес.
Привет! Я из Яндекса. Если у вас Android, то заблокированные звонки можно увидеть на экране звонков в АОНе. В IOS такой возможности нет из-за технических особенностей операционки.
Здравствуйте! Ваше пожелание записали и передали команде :)
Комментарий удален
Переодически звонят из Яндекса, проверяют актуальность адреса офиса. Каждый раз их телефон помечен как спам.
Теперь можно на ios переходить. На андроиде гугл телефон мог это делать
На айос уже несколько лет хуколлс есть с блокировкой нежелательных номеров.
на иосе телефон умеет давно
Что он умеет? просто блокировать незнакомые номера? Это любой телефон может
Что тогда особенного андроид умеет?
Блокировать спам звонки, а не просто незнакомые. И не андроид, а приложение Гугла
Приложение "не бери трубку" это также успешно делает. Правда в последнюю неделю появилось много звонков с номеров без отзывов, что не приводит к блокировке, естественно(
"Не бери трубку" - неизвестно чья, очень мутная и подозрительная хрень. Особенно стрёмно подключать в ней проверку смсок. Яндексу довериться будет проще.
Как и гугл как и фейсбук. Но всё-таки Яндекс не попытается заюзать мою инфу сам, для кражи денег, например. А вот эти поцики из "не бери трубку" - никто не знает кто они и зачем они вкладываются в этот сервис. Сервис бесплатный, рекламы нет. Это наводит на мысли.
Пользуюсь такой же штукой от Касперского. Претензий нет, спамеров блочит, нужные звонки не блочит.
Хмм. У меня уже года 2 как установлена такая приложенька не от Яндекса. Интересно, чем эта лучше. Посмотрим
Драгоценный бинокль
Да ничем просто каждый кто освоил CNAM в россии спешит об этом сообщить. Так то данная услуга у каждого провайдера есть в той же Канаде. Просто российские операторы не чешут репу вообще по услугам из-за небольшой конкуренции среди картеля. Даже войсмейл надо скачивать в браузере - позор. Так что заняты этим традиционно пионеры вроде Яндекса, Сбера и т.д.
Обновление пришло еще вчера, но увы, эта фича не работает. Хотя была включена. Был звонок, который определился как нежелательный, но не сбросился автоматом.
Так а ты её включил?
Иногда стоит читать дальше первого предложения 😂
Ну может ты включил только определитель. Блокировка включается в настройках приложения. Вот я и спросил была ли включена именно блокировка
Кажется в этой теме обсуждается новая фича яндекса? В комментарии про нее и написал. И да, я подождал, пока загрузятся номера. Не нужно всех судить по себе 👌
Я не сужу по себе, я тут в комментариях всякое встречал, по этой причине и уточнил.
Попробуй удалить и скачать базу номеров заново, в приложении Яндекс в определителе внизу есть эта кнопка
Хм, а сяоми за 10 тыщ сам это все давно делает. Я иногда смотрю, что за день звонков 15 отбито всякой хероты. А просто незнакомые номера все проходят нормально.
Сейчас вообще ужас что происходит со спам-звонками. Операторы либо настолько деградировали, что ничего не могут с этим поделать, либо в доле. Где-то видел статистику, что каждый кажется 5-й звонок в России – это мошенники. Среди вообще всех звонков по всей стране.
Наверно стоит на законодательном уровне ввести публичный справочник номеров организация (личные естественно не должны быть там). Когда организация оформляет себе номер, он вносится в этот реестр. Если организация звонит с личного номера должна быть кнопочка отправить жалобу в какое-нибудь министерство. Ну и конечно внедрить в этом реестре возможность жаловаться на спам, за который организация получит по шапке. Таким образом еще и мошенников проще будет отлавливать
Работает, к сожалению, так себе: притормаживает с определением, пропускает звонки мошенников.
Здравствуйте! Я из Яндекса. Уточните, пожалуйста, версию приложения и модель вашего телефона? Будем разбираться :)
Бесплатная программа - Яндекс блокировщик
Платная программа - Яндекс дозвон
))
Здорово, конечно.)
Но с двумя важными оговорками:
1) Функция «заглушение неизвестных» и так давно реализована на iOS (а, может, и на андроиде тоже), прекрасно работает в паре с определителем от того же Яндекса.
2) Нужно держать в уме, что глушит он вообще все неизвестные номера, а некоторым (таким как я, часто работающим с людьми) такой формат может не подойти, т.к. все новые люди, ожидаемо, звонят с незнакомых номеров.
Новость не про заглушение неизвестных, а именно про блок спама. Неизвестные глушить - да, такое себе.
Вот только поставил вместо определителя Яндекса определитель Касперского специально чтобы звонки блокировать, так Яндекс сразу разродился. Надо будет сравнить, а то зае$%ли.
Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных в приложении.
Вот что реально бесит в грёбаном андроиде, так это что список только там и можно посмотреть в не менее грёбаном яндексе.
Между тем, в iPhone функция заглушки неизвестных и отправка их на голосовую встроена из коробки. И список можно смотреть там же в приложении «телефон».
Потому что он не даёт ни яндексу и вообще никому доступ к списку звонков.
iPhone wins 2:0
У меня дешёвый Сяоми и у него предустановлена какая то глушилка, иногда случайно зайду в контакты и вижу 100500 номеров неизвестных звонили оказывается все утро и все с пометкой спам. А у меня тишь да гладь, никаких звонков.
Вы хотите сказать что на ваших айфонах и андроидах за 100к нет этой фигни?