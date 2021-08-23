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Маша Цепелева

«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки звонков с незнакомых номеров Статьи редакции

Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.

  • Функция доступна в приложении «Яндекс» на iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
  • В приложении уже есть автоматический определитель номера. В настройках можно выбрать блокировку «нежелательных» (мошенники, коллекторы, «немые» звонки) и рекламных звонков от финансовых и других организаций.
  • По данным «Яндекса», люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Выбрав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков.
  • Для определения звонков «Яндекс» использует свою базу номеров. В неё в том числе входят номера, на которые жаловались пользователи приложения. Решение о цели звонка принимает алгоритм на основе машинного обучения. Кроме отзывов он учитывает частоту и время звонков и другие факторы.
  • Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных. Функцию можно подключить бесплатно в настройках определителя номера.
Как подключить функцию «Яндекс»

#новость #яндекс

2385 просмотров
47 47 комментариев
12
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47 комментариев
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Alexander Shestakov

21

Просто великолепная новость🥳Хана вам теперь банки и спамеры.

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Иванка Сегодина

8

  Знакомая несколько лет работает в Инвитро (мед. анализы и пр.), говорит с каждым годом все сложнее дозвониться до людей. Поколение 40+ еще хоть как-то берут трубку, возможно помнят, что где-то записывались или оставляли недавно какие-то контакты и ждут звонка, молодежь практически перестали брать трубку даже с местных номеров.
  Сдают тесты на анализы, спрашивают сроки, просят побыстрее, а когда начинает звонить, то крайне часто вообще не поднимают трубку, через несколько дней приходят и спрашивают, готовы тесты или нет... хотя есть личный кабинет, телефон в визитке или оговорены сроки на следующий день. Сетует, что народ уже достали звонками мошенники и рекламщики от сотовых операторов, банков, опросников. 

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Sasha Guseinov

Иванка
26

Ну правильно. Нормальные организации через смс объявляют клиентов

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Maxim Sergeevich

Иванка
6

А зачем звонить? Электропочта, смски же есть для таких целей

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Драгоценный бинокль

Иванка
3

Так надо договариваться каким способом отправлять результаты. Почти все уже обзавелись мобильными приложениями и там ходят пуши. Если вам так надо звонить сделайте в приложении звонки. А вообще думаю что проще пуш отправить и в личном кабинете PDF приложить с результатами. Если интересно клиент сам позвонит распросит.

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Владислав Пасека

Иванка
2

О, приложуха у них появилась, наконец

Ответить

Иван Поварёшкин

Иванка
0

Яндекс помечает зеленым "полезные" обзвоны. Но без приложения непонятно кто звонит, там в 90% случаев спам от банков и мобильных операторов

Ответить

Артур Старк

3

Неплохо было бы видеть историю заблокированных звонков и причину блокировки.

Ответить

Драгоценный бинокль

Артур
0

А еще неплохо было бы сделать распределенную желтую книгу когда сам владелец номера готов сообщить о себе что-то например логотип компании и название и адрес офиса.

Ответить

Robert Coolige

1

По-моему в самих телефонах есть опция заблокировать СМС/звонки с определенных телефонов. 

Ответить

Beerman

Robert
4

черный список называется. Но его надо самому ручками заполнять, к тому же это бессмысленно, спамеры номера постоянно меняют. 

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Sasha Guseinov

Robert
0

Речь о спам звонках с разных номеров

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–4

Ок, один раз поднял, понял что это спам и внес в черный список. Ведь не факт, что яндекс не ошибется и не пометить нормальный номер как спам. А тут сам уже юзер сможет, + там увидит еще что звонки были.

Ответить

Sasha Guseinov

Robert
3

Так внесёшь ты в чс, а они позвонят тебе с другого, они уже в курсе что ты заносишь их в чс

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–3

Так раз много у них номеров, и яндекс тоже не справится. 

Ответить

Sasha Guseinov

Robert
0

Это самый лучший вариант из всех предложенных или у тебя есть идеи получше? Вручную блокировать не вариант, а тут у них какая никакая, но большая база номеров есть

Ответить

Robert Coolige

Sasha
–2

Я предложил, позвонили с незнакомого номера, ты поднял, понял, что спам, внес в ЧС. То же самое с СМС. А скачивать для этого приложение, которое как-никак какие-то твои данные будет куда-нибудь передавать, не вариант. Затем, будучи в США, я видел что когда звонки приходили, там сам сотовый оператор указывал, что возможно это спам номер. 

Ответить

Sasha

Robert
1

Посмотрю я на тебя когда тебя будут будить в 6 утра, если тебе так удобно каждый раз «проверять» все номера и больше нечем заняться, то проверяй. Я лишь сказал что если тебе это удобно, это не значит что большинству будет удобно.

Ответить

Robert

Sasha
–1

А чего мешает на телефоне поставить режим "не беспокоить" на определенное время. Или держать еще одну симку только для родных и близких, чтобы в случае чего могли тебе по ней дозвониться. Засунуть ее в "кирпич" и не использовать при регистрации в различных сервисах/банках. 

Ответить

Sasha

Robert
2

Серьезно? Ты предлагаешь мне носить ещё один телефон, с тобой точно все нормально? Делать же нехрен больше. А режим не беспокоить отключается при втором повторном звонке и это легко обходится

Ответить

Robert

Sasha
–1

Беззвучный еще есть такой режим. А чего теперь скачивать лишнюю прогу на телефон, которая непонятно будет ли нормально работать, не будет ли сама сливать твои данные и т.д и т.п.  

Ответить

Sasha

Robert
1

Ах так вот почему у тебя 100500 оправданий, так и скажи что не доверяешь, не знаю что там у тебя на андроид, но на IOS ограничение на это и система предупреждает

Ответить

Robert

Sasha
–2

О, неужели, есть люди, которые еще доверяют различным disclaimer?!  У меня и то, и другое. 

Ответить

Sasha

Robert
1

С твоим параноическим настроем наверно тяжело жить и не доверять никому? Ну не доверяй, твоё право. Тяжело тебе живётся, друг мой

Ответить

Robert

Sasha
0

Очень даже  нормально, Никто не спамит, честное слово. 

Ответить

Максим

Robert
1

Что за бред) Программа на основе собранной информации определяет отклонить звонок или нет. Человеку не приходится реагировать на негативный звонок, вносить куда-то номер, общаться со всякими плохими людьми. Посмотрел список звонков, ни разу мне не звонили с одного и того же номера)

Ответить

Robert

Максим
–1

Ок, но приложение же имеет доступ к контактам/звонкам. Сотовые операторы должны сами определять спам/не спам номер, и передавать такую информацию при звонке своему абоненту, а не заставлять скачивать доп приложения. 

Ответить

Andrew

Robert
0

У сотовых операторов есть такая услуга. За доп плату. 
Мегафон после каждого спам звонка шлёт «мы знаем, кто звонил. Хотите подключить услугу?»

Ответить

Владислав Пасека

0

Теперь можно на ios переходить. На андроиде гугл телефон мог это делать

Ответить

Алексей Дымов

Владислав
–1

на иосе телефон умеет давно 

Ответить

Владислав Пасека

Алексей
0

Что он умеет? просто блокировать незнакомые номера? Это любой телефон может

Ответить

Алексей Дымов

Владисл…
0

Что тогда особенного андроид умеет?

Ответить

Владислав Пасека

Алексей
2

Блокировать спам звонки, а не просто незнакомые. И не андроид, а приложение Гугла

Ответить

Андрей Николаев

Владисл…
0

Приложение "не бери трубку" это также успешно делает. Правда в последнюю неделю появилось много звонков с номеров без отзывов, что не приводит к блокировке, естественно(

Ответить

Peter Dmitrienko

Владислав
0

На айос уже несколько лет хуколлс есть с блокировкой нежелательных номеров.

Ответить

Artem Novoselov

1

Обновление пришло еще вчера, но увы, эта фича не работает. Хотя была включена. Был звонок, который определился как нежелательный, но не сбросился автоматом.

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Так а ты её включил?

Ответить

Artem Novoselov

Люц
0

Иногда стоит читать дальше первого предложения 😂

Ответить

Люц Шнайдер

Artem
0

Ну может ты включил только определитель. Блокировка включается в настройках приложения. Вот я и спросил была ли включена именно блокировка 

Ответить

Humble Diligent

1

Интересно, почему эту фичу не выпустили в рамках подписки на Плюс?

Если сравнивать её с Навигатором на экранах CarPlay и Android Auto, то по импакту на quality of life и размеру аудитории они, кажется, должны неплохо коррелировать.

Ответить

Tatjana Normann

1

Хмм. У меня уже года 2 как установлена такая приложенька не от Яндекса. Интересно, чем эта лучше. Посмотрим

Ответить

Драгоценный бинокль

Tatjana
–1

Да ничем просто каждый кто освоил CNUM или CNAM (технология) в россии спешит об этом похвастаться. Так то на западе данная услуга у каждого провайдера есть. Просто наши операторы не чешут репу вообще по услугам. Даже войсмейл надо скачивать в браузере.

Ответить

Герман Воронов

1

Телефон последние годы стал нереально бесячей и раздражающей хуйней именно из-за спамеров. 50% говорите? 95-99% звонков с незнакомых номеров - реклама и мошенники.
Что-то с этим явно нужно менять, при общем развитии интернета и коммуникаций, сотовая связь по удобству сервисов все еще на уровне 2000х годов.

Ответить

Sasha Guseinov

Герман
0

Я бы отказался вообще от звонков в телефоне. Вообще от звонков как средства коммуникации, но это сделать нереально, когда все включая курьеров и прочее все ещё звонят

Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Переодически звонят из Яндекса, проверяют актуальность адреса офиса. Каждый раз их телефон помечен как спам. 

Ответить

Антон Kоробейников

–1

Избавимся от звонков по типу «але, ну как там с деньгами?».

Ответить

Егор Овчаров

–1

Хм, а сяоми за 10 тыщ сам это все давно делает. Я иногда смотрю, что за день звонков 15 отбито всякой хероты. А просто незнакомые номера все проходят нормально.

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