«Яндекс» запустил в приложении функцию блокировки звонков с незнакомых номеров Статьи редакции
Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.
- Функция доступна в приложении «Яндекс» на iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
- В приложении уже есть автоматический определитель номера. В настройках можно выбрать блокировку «нежелательных» (мошенники, коллекторы, «немые» звонки) и рекламных звонков от финансовых и других организаций.
- По данным «Яндекса», люди считают ненужными половину звонков с неизвестных номеров. Выбрав оба типа, можно избавиться от 70% ненужных звонков.
- Для определения звонков «Яндекс» использует свою базу номеров. В неё в том числе входят номера, на которые жаловались пользователи приложения. Решение о цели звонка принимает алгоритм на основе машинного обучения. Кроме отзывов он учитывает частоту и время звонков и другие факторы.
- Через приложение на Аndroid можно перевести звонки с неизвестных номеров в беззвучный режим и посмотреть список пропущенных. Функцию можно подключить бесплатно в настройках определителя номера.
Знакомая несколько лет работает в Инвитро (мед. анализы и пр.), говорит с каждым годом все сложнее дозвониться до людей. Поколение 40+ еще хоть как-то берут трубку, возможно помнят, что где-то записывались или оставляли недавно какие-то контакты и ждут звонка, молодежь практически перестали брать трубку даже с местных номеров.
Сдают тесты на анализы, спрашивают сроки, просят побыстрее, а когда начинает звонить, то крайне часто вообще не поднимают трубку, через несколько дней приходят и спрашивают, готовы тесты или нет... хотя есть личный кабинет, телефон в визитке или оговорены сроки на следующий день. Сетует, что народ уже достали звонками мошенники и рекламщики от сотовых операторов, банков, опросников.
Драгоценный бинокль
Так надо договариваться каким способом отправлять результаты. Почти все уже обзавелись мобильными приложениями и там ходят пуши. Если вам так надо звонить сделайте в приложении звонки. А вообще думаю что проще пуш отправить и в личном кабинете PDF приложить с результатами. Если интересно клиент сам позвонит распросит.
Яндекс помечает зеленым "полезные" обзвоны. Но без приложения непонятно кто звонит, там в 90% случаев спам от банков и мобильных операторов
Неплохо было бы видеть историю заблокированных звонков и причину блокировки.
Драгоценный бинокль
А еще неплохо было бы сделать распределенную желтую книгу когда сам владелец номера готов сообщить о себе что-то например логотип компании и название и адрес офиса.
По-моему в самих телефонах есть опция заблокировать СМС/звонки с определенных телефонов.
Речь о спам звонках с разных номеров
Ок, один раз поднял, понял что это спам и внес в черный список. Ведь не факт, что яндекс не ошибется и не пометить нормальный номер как спам. А тут сам уже юзер сможет, + там увидит еще что звонки были.
Так внесёшь ты в чс, а они позвонят тебе с другого, они уже в курсе что ты заносишь их в чс
Так раз много у них номеров, и яндекс тоже не справится.
Это самый лучший вариант из всех предложенных или у тебя есть идеи получше? Вручную блокировать не вариант, а тут у них какая никакая, но большая база номеров есть
Я предложил, позвонили с незнакомого номера, ты поднял, понял, что спам, внес в ЧС. То же самое с СМС. А скачивать для этого приложение, которое как-никак какие-то твои данные будет куда-нибудь передавать, не вариант. Затем, будучи в США, я видел что когда звонки приходили, там сам сотовый оператор указывал, что возможно это спам номер.
Что за бред) Программа на основе собранной информации определяет отклонить звонок или нет. Человеку не приходится реагировать на негативный звонок, вносить куда-то номер, общаться со всякими плохими людьми. Посмотрел список звонков, ни разу мне не звонили с одного и того же номера)
Теперь можно на ios переходить. На андроиде гугл телефон мог это делать
на иосе телефон умеет давно
Что он умеет? просто блокировать незнакомые номера? Это любой телефон может
Что тогда особенного андроид умеет?
Блокировать спам звонки, а не просто незнакомые. И не андроид, а приложение Гугла
Приложение "не бери трубку" это также успешно делает. Правда в последнюю неделю появилось много звонков с номеров без отзывов, что не приводит к блокировке, естественно(
На айос уже несколько лет хуколлс есть с блокировкой нежелательных номеров.
Обновление пришло еще вчера, но увы, эта фича не работает. Хотя была включена. Был звонок, который определился как нежелательный, но не сбросился автоматом.
Так а ты её включил?
Иногда стоит читать дальше первого предложения 😂
Ну может ты включил только определитель. Блокировка включается в настройках приложения. Вот я и спросил была ли включена именно блокировка
Интересно, почему эту фичу не выпустили в рамках подписки на Плюс?
Если сравнивать её с Навигатором на экранах CarPlay и Android Auto, то по импакту на quality of life и размеру аудитории они, кажется, должны неплохо коррелировать.
Хмм. У меня уже года 2 как установлена такая приложенька не от Яндекса. Интересно, чем эта лучше. Посмотрим
Драгоценный бинокль
Да ничем просто каждый кто освоил CNUM или CNAM (технология) в россии спешит об этом похвастаться. Так то на западе данная услуга у каждого провайдера есть. Просто наши операторы не чешут репу вообще по услугам. Даже войсмейл надо скачивать в браузере.
Телефон последние годы стал нереально бесячей и раздражающей хуйней именно из-за спамеров. 50% говорите? 95-99% звонков с незнакомых номеров - реклама и мошенники.
Что-то с этим явно нужно менять, при общем развитии интернета и коммуникаций, сотовая связь по удобству сервисов все еще на уровне 2000х годов.
Я бы отказался вообще от звонков в телефоне. Вообще от звонков как средства коммуникации, но это сделать нереально, когда все включая курьеров и прочее все ещё звонят
Переодически звонят из Яндекса, проверяют актуальность адреса офиса. Каждый раз их телефон помечен как спам.
Хм, а сяоми за 10 тыщ сам это все давно делает. Я иногда смотрю, что за день звонков 15 отбито всякой хероты. А просто незнакомые номера все проходят нормально.
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Алгоритм сможет определить звонок от мошенника или рекламное сообщение и заблокировать его.
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