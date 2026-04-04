Предприниматели пожаловались на сбой в системе бесконтактной оплаты Vendista — её используют в вендинговых аппаратах, на заправках, в транспорте и небольших магазинах

Система выдаёт ошибку «Задержка в банке».Источник фото: «Осторожно, новости»Внимание на жалобы обратила редакция «Осторожно, новости». Владельцы аппаратов сказали о неполадках с оплатой картами. Оплата по QR-коду работает, но оперативно её не подключить.Платежи через «Сбер», например, проходят. Это подтверждает и система мониторинга доступности банковских серверов от самой Vendista. Судя по ней, стабильно работает и эквайринг «Позитрон». У остальных наблюдаются проблемы.По информации «Осторожно, новости», в ВТБ ссылаются на технические работы. В техподдержке «Т-Банка» говорят, что «исправляют ситуацию с партнёром». В неназванном банке заявили, что Vendista подверглась хакерской атаке.Сама Vendista о причинах сбоя не говорила, но ещё утром 4 апреля 2026-го поделилась ссылкой на мониторинг банков и напомнила о своей публикации от 2024 года. В ней компания рассказывала, что с 2022 года банки находятся под «непрерывными DDoS-атаками». Это «практически каждый день» приводит к сбоям на их серверах. Обычно они длятся несколько минут, поэтому Vendista не пишет о них.Скриншот vc.ru на 13:34 мск3 апреля 2026 года пользователи пожаловались на сбой у СБП, «Сбера», «Т-Банка», ВТБ, «Альфа-Банка» и «Ozon Банка». Проблемы возникали при переводах и онлайн- и офлайн-платежах, а также при снятии денег в банкоматах.