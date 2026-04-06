РБК: Минцифры разослало крупным ИТ-компаниям «методичку» по выявлению VPN на устройствах пользователей — и признало, что на iPhone эти возможности «существенно ограничены»

До этого министерство «предложило» ограничить доступ к российским платформам с включённым VPN. Фото РБК«Методические рекомендации» от Минцифры получили около 20 крупнейших российских ИТ-компаний, пишет РБК со ссылкой на копию документа и источники в отрасли. В их числе «Сбер», VK, «Яндекс», Wildberries, Ozon, «Авито», X5 и другие.Ведомство предлагает платформам проверять, включен ли у пользователя VPN, «в три этапа». Сначала определять IP-адрес устройства и сравнивать с его теми адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором адресов. Затем проверять использование средств обхода блокировок на устройстве «с собственного приложения» (если оно установлено). После этого проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, macOS) — каким образом, не уточняется.Если IP-адрес пользователя не совпадёт с российскими или проверка выявит частую смену региона, это будет признаком для блокировки. Но этот признак «всегда будет требовать» подтверждения через второй или третий этапы, уточняет РБК.Поскольку «больше половины» устройств пользователей работают на Android и iOS и на них установлено 80% приложений, с помощью которых можно выявлять VPN, то проверки «следует начинать» именно с них, говорится в «методичке».При этом Минцифры отмечает, что второй этап проверки на iOS осуществить «сложно»: в отличие от Android, политика безопасности Apple изолирует приложения и не даёт им считывать сетевые параметры других программ.В документе также перечислены случаи, в которых провести проверку на использование VPN «затруднительно или невозможно». Среди них — VPN на роутерах или виртуальных машинах, прокси серверы с IP‑адресами «обычных провайдеров», а также раздельное туннелирование (когда VPN используется только для выбранных сервисов и сайтов).В «методичке» также содержится рекомендация не вести непрерывный мониторинг работы VPN на устройствах пользователей: «Это будет негативно влиять на расход трафика и потребление заряда батареи».Для корпоративных VPN, которые бизнес использует для удалённого доступа сотрудников к рабочим ресурсам, планируют создать «белый список», чтобы избежать случайных блокировок. С марта 2024 года Роскомнадзор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN, Tor и других сервисов и методов.С 1 сентября 2025 года запрещена реклама VPN — продвижение продуктов, направленное на привлечение пользователей. Просто использовать VPN и обсуждать такие сервисы в блогах и соцсетях не запрещено, заверял в июле того же года зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.30 марта 2026 года источники Forbes сообщили, что ведомство попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц.После этого РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета.По данным «Ъ», за неисполнение «предложения», власти также планируют лишать компании ИТ-аккредитации и исключать из перечня сервисов для обязательной предустановки на продаваемые в России устройства.Артур Томилко«Мы понимаем последствия, но другие варианты сильно хуже»: глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство «обязано» снизить уровень использования VPN в России. При этом он отметил, что выступает против введения административной ответственности за использование VPN.