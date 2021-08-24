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Маша Цепелева

Депутат Горелкин рассказал про несколько жалоб в Роспотребнадзор о неработающей предустановке приложений на iPhone Статьи редакции

При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российский поисковик по умолчанию.

  • «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём Telegram-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
  • Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
  • В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.

  • «Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.

  • Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
  • Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
  • В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.

#новость #apple

10 485 просмотров
129 129 комментариев
37
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129 комментариев
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Половый волк

1

Зачем антивирусное приложение на iPhone?

Ответить

Митя Мурасов

216

Ну поставьте сами, прям сразу такие начали эти пользователи ныть и побежали в правильно установленной форме по образцу именно в Роспотребнадзор жаловаться, ну да , ага

Ответить

Arester 1703

Митя
123

Вы неправильно поняли) Не пользователи, а пользователь, и не жаловались, а жалуется. И пользователь не человек, а депутат. Депутат Антон Горелкин.
Ему что, зря заносили!?

Ответить

Митя Мурасов

Arester
6

Ну видимо да, раз не работает

Ответить

Mr Yellow

Arester
–34

Сударь. Вам присвоено звание комментарий года ))) возьмите ваш приз в каламбурошной))

Ответить

Arester 1703

Mr
9

Спасибо) После работы заберу)

Ответить

Alexander Star

Митя
16

Маша Бутина пожаловалась. Или кто-то из семейства мизуллиных-яровых, кто там их них в лиге безопасного блять интернета...

Ответить

Thomas Gephard

Alexander
0

Этим прошмандовкам вообще надо выдать телефон на "Эльбрусе" и тележку с батарейками для него. Там кроме рашкинских херандексов вообще ничего не будет.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Митя
–12

Может быть удивитесь, но жалобы и заявления можно писать практически в произвольной форме, требования минимальны. А писать в организации, где есть форма на сайте - ещё проще, тупо нужные поля заполнил и всë

Ответить

Владислав Егоров

Ренат
28

никто не будет это делать, я уверен что ровно 0 пользователей айфона вообще согласились в этом окне на установку каких либо приложений,  а уж блять жалобу писать идти на эту хуйню это вообще за гранью пропагандонства 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Владисл…
–4

Ну как минимум сотрудников яши, мейла и Касперского уже больше 20 тыс человек, причем они такие же граждане РФ. 

Ответить

Andrew Freez

Ренат
17

сотрудник не равно долбоеб

Ответить

Владислав Егоров

Ренат
7

Если человек сотрудник это не значит что он пользуется этой хуйней это раз. для нужд разработки и тестирования приложения ставятся по другому и на предназначенные для этого девайсы это два. большинство юзеров айфона не новые а перешедшие со старых моделей, а это значит им вообще нихуя не нужно устанавливать, все содержимое переезжает со старого телефона на новый автоматом, это три. Никто кроме не будет писать по этому поводу жалоб кроме аффилированных лиц, это четыре

Ответить

Ренат Зайдуллин

Владисл…
–7

Если человек сотрудник это не значит что он пользуется этой хуйней это раз.

Вы обосрались на первом же пункте. Гляньте хоть список ПО для предустановки на смартфоны, прежде чем нести этот бред.

Ответить

Владислав Егоров

Ренат
9

Вижу, ну расскажи и какой же долбоеб на айфоне будет пользоваться Яндекс браузером а не сафари, моим офисом блять, антивирус на телефон вообще за гранью добра и зла. Из кала от мейлсру вообще кроме контакта никому нахуй ничего не нужно. Ну некоторые яндексовые сервисы еще мооооожет быть типа карт и поисковика, ну и госуслуги там да, полезны будут.

Ответить

Деревенски

Владисл…
4

Ага, антивирус на айфон 😂

Ответить

Митя Мурасов

Ренат
12

Да, только зачем?

Ответить

Socolik

Ренат
–1

несколько наивно так рассуждать не попробовав. а попробовав поймете, что в случае РПН все отнюдь не так просто

Ответить

Алексей Никитенко

Митя
0

Так говорят эксперты. 

Ответить

Ранний татарин

119

Сотрудники яндекса, мы вас раскрыли!

Ответить

Саша Казначеев

Ранний
0

Точно))

Ответить

Саша Казначеев

37

Интересно, кто эти люди?

Ответить

Сергей Янзин

Саша
109
Ответить

A.A. Rayskiy

Сергей
4

Молодая гвардия )

Ответить

Большой жёлтый

A.A.
4

Молодая была немолода, ага

Ответить

Сергей Янзин

A.A.
1

Яровая и Мизулина

Ответить

Alexey Sikorskii

Саша
27

Чуваки с неправильным паролем от apple id

Ответить

Dmitrii K

Саша
10

Мазохисты

Ответить

Андрей Усов

49

 при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора

О боже мой, нам дают право выбора! Срочно запретить!

Ответить

My-Board Is-Mortdogged

28

Мда, "товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным".
Было бы здорово, если бы кто-то качественные программы для предустановки предоставил.

Ответить

Митя Мурасов

My-Board
43

Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно, а не в том чтобы государство решало за тебя , что нужно и чем лучше пользоваться.
Создают образ видимости будто это неотложная и важная фича, без которой россиянин ну никак не притронется к смартфону

Ответить

Евгений Дроздов

Митя
12

При том, что в списке полно сомнительного ПО.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Митя
–8

Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно

Если со всеми приложениями так - то ок, никто бы не возражал. Но смартфоны шли с кучей предустановленного софта задолго до этой инициативы

Ответить

Митя Мурасов

Ренат
9

И чё? Сам бы и удалил его. Депутат , разлогиньтесь .

Ответить

Игорь Кузнецов

27

Ребят как думаете как долго ждать чтобы приняли меры в отношении ипхонов? Срочно хочу скрепные приложения, не могу уже 

Ответить

Владислав Егоров

Игорь
1

ничего не предпримут алло, эпл основная техника большинства депутатов, никто не будет свои же устройства руинить

Ответить

Candy Blue

Владислав
0

«никто не будет свои же устройства руинить»,  думаю вы недооцениваете их

Ответить

Павел Евграфович

23

В нашей стране любая жесть всегда делается по просьбам трудящихся. Помним, проходили. В Советском Союзе даже цены на мясо и нормы выработки повышали, идя навстречу пожеланиям трудовых коллективов. 

Ответить

Дима Анонимный

Павел
13

Да-да. Вот такими письмами кишела пресса молодого Ссср

Ответить

KSA

Дима
8

Хорошее письмо, полностью поддерживаю.

Ответить

Andy Lenty

Дима
1

На двушечку тянет...

Ответить

Рекорд Надоев

Павел
0

Вы не поверите, но повышение норм выработки позволяло трудовым коллективам получать больше денег.
Чтобы было что перевести в Фонд Мира, конечно, но тем не менее.

Ответить

Andrew Lobzanoff

Рекорд
0

Повышение норм выработки подразумевало требование бОльшей производительности при внезапно ТОЙ ЖЕ зарплате. Так что не гоните пургу и "не спорьте о вкусе ананасов с теми кто их ел". Развелось школоты, которые учат советской власти тех, кто при ней жил и работал

Ответить

Mr Auster

21

Чем дольше живу на этой планете, тем больше удивляюсь поведению местных жителей.

Ответить

Daniil Gladchenko

Mr
–2

Планета в порядке, это Рашке пиздец

Ответить

mmanual.biz

Daniil
0

Как там на украшке? Говорят у вас последний самолёт в афгане отняли люди с оружием. "Чтоб они не делали не идут дела..." И, да - Крым не ваш, но вы держитесь;-) Скоро последний транзит потеряете, но пиздец Рашке))

Ответить

Valery Oficerov

17

Видимо, Яндексу и мейл ру свои отстойные приложения стало скучно распространять спамным образом, решили пролоббировать закон. А тут ишь, не хотят их гуано ставить, негодяи

Ответить

Андрей Верижников

Valery
1

Акции мейл.ру летят вниз который месяц, срочно надо что-то делать.

Ответить

Anton Oz

16

«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших "Рамблера" или "Яндекса"»,— приводит Антон Горелкин цитату из одного из писем.
Горелкину не хватает поиска от Рамблера. Рамблеру тоже не хватает поиска. Они действительно такие некомпетентные или притворяются?

Ответить

Сергей Егоров

12

Хм…

Ответить

Верующий Илья

Сергей
12

Спасибо, поменял на Google )

Ответить

Виктор Овчаров

Верующий
0

Держите в курсе

Ответить

33_rublya

Сергей
0

Вроде писали, что там рандом

Ответить

Arester 1703

14

«Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора» - ничего не понял, но судя по последнему эти негодяи недовольны и тем, что можно пропустить окно выбора?
Они там совсем ох₽₽₽ли?

Ответить

Alexander Carter

10

Так и пишите, что депутатики и им подобные начали жаловаться. Обычным гражданам не сдались эти предустановленные приложения.

Ответить

Саша Архипов

Alexander
2

Даже немного иронично, что депутаты требуют исполнения законодательства, в отличии от обычных граждан...

Ответить

Alexander Carter

Саша
0

А в чем ирония?

Ответить

Koxae Sun

Саша
0

Может, потому что некоторые положения законодательства вызывают у граждан сомнения в адекватности законодателей, да и вообще в соответствии последних занимаемой должности?

Ответить

Denis Kosov

10

Скрепно

Ответить

Екатерина

6

А что не так с тем, что можно пропустить окно выбора?? 

Ответить

Евгений Старых

Екатерина
7

У вас не должно быть право выбора, это закон и вы должны его исполнять!

Ответить

Ренат Зайдуллин

Евгений
1

Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона.

Ответить

Roman Kuznetsov

8

Было бы интересно от Эпла комментарий увидеть, типа мы выбор сделали, а что софт кривой и не ставится сами разбирайтесь))

Ответить

Gedevan

6

а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию

Какой ещё российски поисковик? Спутник чтоли?

Ответить

Андрей Семенов

Gedevan
4

О не думал что про эту помойку помнят люди. Российский поиск из Нидерландов наверно так они хотели сказать!

Ответить

33_rublya

5

Т.е., значит, покупаю я, такой, Айфон, включаю его, и мне прямо позарез нужно на него установить российские приложения, а он, гад, ошибку выдаёт и окно выбора позволяет пропустить, вот же твари!! это что же за плевок в лицо такой, это надо в потребнадзор писать, пусть они их прищучат!!1 ахаха, ну да, ну да

Ответить

Ekaterina Padalkina

4

Че за бред) стоит Яндекс по умолчанию в сафари

Ответить

Константин Мурчиков

Ekaterina
2

Аналогично

Ответить

Сергей Александрович

3

Мне даром не нужно все это .
Хочешь иметь российские сервисы ?
Приложение ставь и Яндекс сам по себе и браузер и почта Mail. Да если пользователь ( юзер) не умеет ставить это руками , то что и будет уже предустановленное , что не будет - разница для него нет 👎.
Полнейший прикол какой то .
Сам пользуюсь Apple 🍏, есть все , хоть браузер Tor ставь , хоть Рут делай , проблем нет никаких 👌

Ответить

Stanislav Perfilov

Сергей
2

А что с root-ом делать?

Ответить

Сергей Щукин

Stanislav
2

Beer

Ответить

Nikolay Kenig

3

Сири!
Где Алиса?
Алиса ищет свой миелофон!

Ответить

Andrew Muralov

Nikolay
3

Маруся за неё. 

Ответить

KSA

Andrew
3

Маруся на сеновале с трактористом.

Ответить

Arester 1703

Nikolay
0

Если этих двух соединят, то это будет Судный День человечества. А если к ним еще «Марусю» примотать, то если и есть на Марсе марсиане, им лучше будет улипётывать

Ответить

Павел

Arester
0

Ну в приложении Google Ассистента уже можно его подвязать к Сири через Команды. Задаёте ту команду, которая вам более удобна, и с её помощью вызываете Ассистента через Сири. Яндекс может сделать так же, если будет желание.

Google Assistant just got much better and more…
"Hey Siri. OK Google."
www.theverge.com
Ответить

Путачок

4

Хорошо бы ещё при подключении нового провайдера предлагали выбор интернета, суверенный или нормальный.

Ответить

Рекорд Надоев

Путачок
0

И кнопка "далее" при выборе варианта "нормальный" остаётся неактивной.

Ответить

Thomas Gephard

Рекорд
0

При выборе " нормальный" сразу выезжает росгвардия.

Ответить

Александр Сорокин

4

предлагаю признать apple - инагентом и запретить на территории РФ

Ответить

Arester 1703

1

Особенного смаку ситуации придает то, что весь «отечественный софт» исходит от компаний, не то чтобы являющихся Российскими…
Причем Яндекс в это же время «притворяет инновации в жизнь» где бы вы думали? В США!
Просто вдумайтесь - государство говорящее о злобных планах США и противостоящее ему, заставляет граждан увеличивать выручку компании, которая потратит это на инновации в США!

Ответить

Andrey

Arester
0

Яндекс инкорпорирован в Нидерландах. 
А насчет инновационной деятельности - она как и научная не имеет границ, обмен опытом и знаниями и умами - только помогает прогрессу. 

Ответить

Arester 1703

Andrey
3

Я с вами согласен на 99,99999% Но в других странах разве принуждают налогоплательщиков пользоваться сервисами, которые потом тратят средства на НИОКР в стране, которая правительственной пропагандой признается чуть ли не главным врагом?

Ответить

Андрей Семенов

Arester
–2

Надо национализировать российское достояние Яндекс да и всего делов.

Ответить

xxx xxx

3

В следующей серии выяснится, что скрепный софт из списка, даже если удалось установить, вдруг самоудаляется, ждём обновлений.

Ответить

Владислав Григорьев

3

Ну да, люди начали жаловаться что вместо гугла не могут поставить вонючий и глючный Яндекс и мейл груп. Кто в это поверит 😂

Ответить

Саша Казначеев

2

Вроде бы бабушки с лавочек iPhone не пользуются

Ответить

Мудрый клуб

2

 а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию

Ну это пиздёж. Яндекс отлично стоит поиском по умолчанию в сафари: на мобиле, и на компе.

Ответить

Maksim Georgiev

2

Не нужен весь этот Хлам на iPhone!

Ответить

Андрей Семенов

0

Яндекс если что это нидерландский государственный поиск. 

P.S. Это был сарказм если кто то не в курсе то юр лицо что владеет находится в Амстердаме.

Ответить

Andrey

Андрей
1

Находится

Ответить

Андрей Семенов

Andrey
0

Спасибо!

Ответить

Andrey

Андрей
1

https://tsya.ru/mnemonic.html :) 

Ответить

Андрей Семенов

Andrey
–1

Комментарий был удален.

Ответить

Eugene Yashin

1

Хотят бабло срубить с яблока.

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Радоваться надо, странные типы

Ответить

KSA

1

Настоящим пользователям этот мусор не нужен. Опять мелкий чиновник решил выслужиться

Ответить

Philip Poteryahin

1

А можно пожаловаться на то что куча народа какой то хренью занимается?

Ответить

Andrey

1

Жалуются наверное те же пользователи кто и на журналистов доносы «ин.агентские» пишет. 

Ответить

Evgeniy Zorin

1

Покупатели iPhone начали жаловаться

это видимо те же мифические - Люди, люди! Простые люди об этом просили просто! (с) Терешкова

Ответить

Юрий

1

Каким надо быть идиотом, чтобы пожаловаться на это в Роспотребнадзор *facepalm*

Ответить

Роман Онищенко

1

Кто эти пользователи? 100 лет бы не видел русских приложений и роспотребнадзора вмести с ними.

Ответить

Luca V.

1

По поводу поисковика в Safari:
Настройки - Safari - Поисковая машина - Яндекс - всё.

Ответить

Eduard Luckyman

–1

Смешно читать это. Заказная статья.

Ответить

Максим Никишин

0

Да в том же Samsung это дошло до маразма с обновой прилетело куча этого софта и удалить его нельзя.

Ответить

Для закладок

Максим
1

До сих пор не обновляю смарт из за этого, думаю перепрошить на чистый андроид.

Ответить

Arester 1703

Для
0

Мой вариант избавиться от этого кала таков) Сразу про эффективность - две недели назад прилетело, сделал и уже забыл о них.
На главной делаем папку - говно(ну, я лично так назвал)). В неё суем все, что установилось. После этого папку прячем в са-а-амый последний экран. Я лично еще создал несколько и в самый последний спрятал.
Идем в приложения, все отключаем полностью, не просто останавливаем приложение, а вместо кнопки «Удалить» у них будет «Остановить».
Готово) Больше их нету на вашем смарте)

Ответить

andr oid

Arester
4

Мой вариант избавиться от этого кала таков

Иными словами, тебя трахнули в жопу и кончили внутрь. Ты это молча принял, нащупал в толстой кишке полость и просто соскреб всю сперму со стенок толстой кишки в эту полость.  И притворяешься сам себе что этого не было и никакой спермы в жопе нет.
Даже не пытаясь предъявлять тем, кто это сделал с тобой.

Ответить

Arester 1703

andr
0

Иным словами?) По-моему иными словами не означает накропать из своей больной головы какое-то больную историю и пытаться приписать её моим действиям)
Но это увы меня не задело, и с действительностью имеет мало общего) Так что я тебя лучше поставлю в Игнор. А-то читать продолжения полоумных историй про сперму на внутренних органах потому что я убрал приложения от Яндекса это такое себе..)

Ответить

andr oid

Arester
1

Но это увы меня не задело

Ну да ну да ))

Ответить

Максим Никишин

Arester
0

Вариант рабочий. Но сам софт  остаётся и занимает место.

Ответить

Andy Lenty

Максим
0

Можно поменять/прошить на другой регион и не увидите этого кала.

Ответить

Максим Никишин

Andy
0

Да как вариант думаю про это. 
Нужно уточнит слетит ли гарантия. 

Ответить

Комментарий удален

Every Jenkins

0

Так, депутат сказал что пользователи начали жаловаться на то что не могут поставить отечественные, скрепоносные приложения. - seems legit. Вот так и вижу толпы жалующихся.

Ответить

Евгений Старых

0

Вот сволочи, вредители, паразиты! Кто спалил контору?

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Kiselev

0

Ясно-понятно, ну штош - теперь точно обновляться не буду

Ответить

Иван Орлов

0

Очень сомневаюсь что это не ангажированные люди! А пользователю выбрать какой поисковой системой пользоваться, не большая проблема. На крайний случай помогает молодое поколение. 

Ответить

Алексей Любимов

0

Все правильно. Пусть исправляют баги.

Ответить

Комментарий удален

Ivan Volkov

0

клоуны

Ответить

Официальный звук

0

Эм, хоть яндекс ставь, хоть бинг, но надо для начала в настройки зайти

Ответить

Антон Антонов

Официальный
0

Сложна.

Ответить

Вадим Осадчий

0

А что вообще за закон, обязывающий одну частную компанию устанавливать софт другой частой компании? Если я завтра запилю "российское" приложение, его тоже предустановят? *ушел пилить аппку*

Ответить

Milon Lemon

0

хм

Ответить

Комментарий удален

Антон Антонов

0

У меня вопрос от обратного. Считаю, что телефон должен быть девственно чист и на нем должно быть только стандартное по без которого он не сможет нормально функционировать. Остальное это гребанное навязывание услуг, не важно с какой стороны эпл или наших.

А вопрос. Почему я должен покупать телефон с тем, что мне не нужно?

Ответить

Деревенский паук например

0

Неделю назад новый активировал, все там работает.  Ставить, конечно же, я ничего не стал.

Ответить

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A. Bigkkuzin

0

Грядет очередная эпоха чемоданных ввозов продукции Apple. Ну, пока белый список IMEI не введут.

Ответить

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hgfhfhfh

0

https://sites.google.com/view/livestream2020824/%E0%A6%B9%E0%A6%AE

~!@LIVESTREAM!!東京パラリンピック2020開会式ライブ年8月24日
東京2020パラリンピック開会式直前スペシャル 放送決定…
sites.google.com
Ответить

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El Negro

0

" в августе поступило несколько обращений от потребителей"
🤦

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John K

–7

Эппл зарабатывает миллиарды в России, но не хочет выполнять условия пользования. Таким мукором он потеряет весь рынок.

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