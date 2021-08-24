Депутат Горелкин рассказал про несколько жалоб в Роспотребнадзор о неработающей предустановке приложений на iPhone Статьи редакции
При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российский поисковик по умолчанию.
- «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём Telegram-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
- Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
- В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.
«Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.
- Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
- Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
- В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.
Ну поставьте сами, прям сразу такие начали эти пользователи ныть и побежали в правильно установленной форме по образцу именно в Роспотребнадзор жаловаться, ну да , ага
Вы неправильно поняли) Не пользователи, а пользователь, и не жаловались, а жалуется. И пользователь не человек, а депутат. Депутат Антон Горелкин.
Ему что, зря заносили!?
Маша Бутина пожаловалась. Или кто-то из семейства мизуллиных-яровых, кто там их них в лиге безопасного блять интернета...
Этим прошмандовкам вообще надо выдать телефон на "Эльбрусе" и тележку с батарейками для него. Там кроме рашкинских херандексов вообще ничего не будет.
Может быть удивитесь, но жалобы и заявления можно писать практически в произвольной форме, требования минимальны. А писать в организации, где есть форма на сайте - ещё проще, тупо нужные поля заполнил и всë
никто не будет это делать, я уверен что ровно 0 пользователей айфона вообще согласились в этом окне на установку каких либо приложений, а уж блять жалобу писать идти на эту хуйню это вообще за гранью пропагандонства
Ну как минимум сотрудников яши, мейла и Касперского уже больше 20 тыс человек, причем они такие же граждане РФ.
Если человек сотрудник это не значит что он пользуется этой хуйней это раз. для нужд разработки и тестирования приложения ставятся по другому и на предназначенные для этого девайсы это два. большинство юзеров айфона не новые а перешедшие со старых моделей, а это значит им вообще нихуя не нужно устанавливать, все содержимое переезжает со старого телефона на новый автоматом, это три. Никто кроме не будет писать по этому поводу жалоб кроме аффилированных лиц, это четыре
Если человек сотрудник это не значит что он пользуется этой хуйней это раз.
Вы обосрались на первом же пункте. Гляньте хоть список ПО для предустановки на смартфоны, прежде чем нести этот бред.
Вижу, ну расскажи и какой же долбоеб на айфоне будет пользоваться Яндекс браузером а не сафари, моим офисом блять, антивирус на телефон вообще за гранью добра и зла. Из кала от мейлсру вообще кроме контакта никому нахуй ничего не нужно. Ну некоторые яндексовые сервисы еще мооооожет быть типа карт и поисковика, ну и госуслуги там да, полезны будут.
Интересно, кто эти люди?
Молодая гвардия )
при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора
О боже мой, нам дают право выбора! Срочно запретить!
Мда, "товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным".
Было бы здорово, если бы кто-то качественные программы для предустановки предоставил.
Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно, а не в том чтобы государство решало за тебя , что нужно и чем лучше пользоваться.
Создают образ видимости будто это неотложная и важная фича, без которой россиянин ну никак не притронется к смартфону
Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно
Если со всеми приложениями так - то ок, никто бы не возражал. Но смартфоны шли с кучей предустановленного софта задолго до этой инициативы
Ребят как думаете как долго ждать чтобы приняли меры в отношении ипхонов? Срочно хочу скрепные приложения, не могу уже
ничего не предпримут алло, эпл основная техника большинства депутатов, никто не будет свои же устройства руинить
«никто не будет свои же устройства руинить», думаю вы недооцениваете их
В нашей стране любая жесть всегда делается по просьбам трудящихся. Помним, проходили. В Советском Союзе даже цены на мясо и нормы выработки повышали, идя навстречу пожеланиям трудовых коллективов.
Да-да. Вот такими письмами кишела пресса молодого Ссср
Вы не поверите, но повышение норм выработки позволяло трудовым коллективам получать больше денег.
Чтобы было что перевести в Фонд Мира, конечно, но тем не менее.
Повышение норм выработки подразумевало требование бОльшей производительности при внезапно ТОЙ ЖЕ зарплате. Так что не гоните пургу и "не спорьте о вкусе ананасов с теми кто их ел". Развелось школоты, которые учат советской власти тех, кто при ней жил и работал
Чем дольше живу на этой планете, тем больше удивляюсь поведению местных жителей.
Планета в порядке, это Рашке пиздец
Как там на украшке? Говорят у вас последний самолёт в афгане отняли люди с оружием. "Чтоб они не делали не идут дела..." И, да - Крым не ваш, но вы держитесь;-) Скоро последний транзит потеряете, но пиздец Рашке))
Видимо, Яндексу и мейл ру свои отстойные приложения стало скучно распространять спамным образом, решили пролоббировать закон. А тут ишь, не хотят их гуано ставить, негодяи
Акции мейл.ру летят вниз который месяц, срочно надо что-то делать.
«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших "Рамблера" или "Яндекса"»,— приводит Антон Горелкин цитату из одного из писем.
Горелкину не хватает поиска от Рамблера. Рамблеру тоже не хватает поиска. Они действительно такие некомпетентные или притворяются?
Хм…
Верующий Илья
Спасибо, поменял на Google )
«Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора» - ничего не понял, но судя по последнему эти негодяи недовольны и тем, что можно пропустить окно выбора?
Они там совсем ох₽₽₽ли?
Так и пишите, что депутатики и им подобные начали жаловаться. Обычным гражданам не сдались эти предустановленные приложения.
Даже немного иронично, что депутаты требуют исполнения законодательства, в отличии от обычных граждан...
А что не так с тем, что можно пропустить окно выбора??
У вас не должно быть право выбора, это закон и вы должны его исполнять!
Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона.
Было бы интересно от Эпла комментарий увидеть, типа мы выбор сделали, а что софт кривой и не ставится сами разбирайтесь))
а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию
Какой ещё российски поисковик? Спутник чтоли?
О не думал что про эту помойку помнят люди. Российский поиск из Нидерландов наверно так они хотели сказать!
Т.е., значит, покупаю я, такой, Айфон, включаю его, и мне прямо позарез нужно на него установить российские приложения, а он, гад, ошибку выдаёт и окно выбора позволяет пропустить, вот же твари!! это что же за плевок в лицо такой, это надо в потребнадзор писать, пусть они их прищучат!!1 ахаха, ну да, ну да
Че за бред) стоит Яндекс по умолчанию в сафари
Мне даром не нужно все это .
Хочешь иметь российские сервисы ?
Приложение ставь и Яндекс сам по себе и браузер и почта Mail. Да если пользователь ( юзер) не умеет ставить это руками , то что и будет уже предустановленное , что не будет - разница для него нет 👎.
Полнейший прикол какой то .
Сам пользуюсь Apple 🍏, есть все , хоть браузер Tor ставь , хоть Рут делай , проблем нет никаких 👌
Сири!
Где Алиса?
Алиса ищет свой миелофон!
Маруся за неё.
Если этих двух соединят, то это будет Судный День человечества. А если к ним еще «Марусю» примотать, то если и есть на Марсе марсиане, им лучше будет улипётывать
Ну в приложении Google Ассистента уже можно его подвязать к Сири через Команды. Задаёте ту команду, которая вам более удобна, и с её помощью вызываете Ассистента через Сири. Яндекс может сделать так же, если будет желание.
Хорошо бы ещё при подключении нового провайдера предлагали выбор интернета, суверенный или нормальный.
И кнопка "далее" при выборе варианта "нормальный" остаётся неактивной.
Особенного смаку ситуации придает то, что весь «отечественный софт» исходит от компаний, не то чтобы являющихся Российскими…
Причем Яндекс в это же время «притворяет инновации в жизнь» где бы вы думали? В США!
Просто вдумайтесь - государство говорящее о злобных планах США и противостоящее ему, заставляет граждан увеличивать выручку компании, которая потратит это на инновации в США!
Я с вами согласен на 99,99999% Но в других странах разве принуждают налогоплательщиков пользоваться сервисами, которые потом тратят средства на НИОКР в стране, которая правительственной пропагандой признается чуть ли не главным врагом?
Надо национализировать российское достояние Яндекс да и всего делов.
В следующей серии выяснится, что скрепный софт из списка, даже если удалось установить, вдруг самоудаляется, ждём обновлений.
Ну да, люди начали жаловаться что вместо гугла не могут поставить вонючий и глючный Яндекс и мейл груп. Кто в это поверит 😂
Яндекс если что это нидерландский государственный поиск.
P.S. Это был сарказм если кто то не в курсе то юр лицо что владеет находится в Амстердаме.
Спасибо!
Жалуются наверное те же пользователи кто и на журналистов доносы «ин.агентские» пишет.
Покупатели iPhone начали жаловаться
это видимо те же мифические - Люди, люди! Простые люди об этом просили просто! (с) Терешкова
Кто эти пользователи? 100 лет бы не видел русских приложений и роспотребнадзора вмести с ними.
По поводу поисковика в Safari:
Настройки - Safari - Поисковая машина - Яндекс - всё.
Да в том же Samsung это дошло до маразма с обновой прилетело куча этого софта и удалить его нельзя.
До сих пор не обновляю смарт из за этого, думаю перепрошить на чистый андроид.
Мой вариант избавиться от этого кала таков) Сразу про эффективность - две недели назад прилетело, сделал и уже забыл о них.
На главной делаем папку - говно(ну, я лично так назвал)). В неё суем все, что установилось. После этого папку прячем в са-а-амый последний экран. Я лично еще создал несколько и в самый последний спрятал.
Идем в приложения, все отключаем полностью, не просто останавливаем приложение, а вместо кнопки «Удалить» у них будет «Остановить».
Готово) Больше их нету на вашем смарте)
Мой вариант избавиться от этого кала таков
Иными словами, тебя трахнули в жопу и кончили внутрь. Ты это молча принял, нащупал в толстой кишке полость и просто соскреб всю сперму со стенок толстой кишки в эту полость. И притворяешься сам себе что этого не было и никакой спермы в жопе нет.
Даже не пытаясь предъявлять тем, кто это сделал с тобой.
Иным словами?) По-моему иными словами не означает накропать из своей больной головы какое-то больную историю и пытаться приписать её моим действиям)
Но это увы меня не задело, и с действительностью имеет мало общего) Так что я тебя лучше поставлю в Игнор. А-то читать продолжения полоумных историй про сперму на внутренних органах потому что я убрал приложения от Яндекса это такое себе..)
Можно поменять/прошить на другой регион и не увидите этого кала.
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Так, депутат сказал что пользователи начали жаловаться на то что не могут поставить отечественные, скрепоносные приложения. - seems legit. Вот так и вижу толпы жалующихся.
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Очень сомневаюсь что это не ангажированные люди! А пользователю выбрать какой поисковой системой пользоваться, не большая проблема. На крайний случай помогает молодое поколение.
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А что вообще за закон, обязывающий одну частную компанию устанавливать софт другой частой компании? Если я завтра запилю "российское" приложение, его тоже предустановят? *ушел пилить аппку*
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У меня вопрос от обратного. Считаю, что телефон должен быть девственно чист и на нем должно быть только стандартное по без которого он не сможет нормально функционировать. Остальное это гребанное навязывание услуг, не важно с какой стороны эпл или наших.
А вопрос. Почему я должен покупать телефон с тем, что мне не нужно?
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Грядет очередная эпоха чемоданных ввозов продукции Apple. Ну, пока белый список IMEI не введут.
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