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Маша Цепелева

Пользователи пожаловались в Роспотребнадзор, что на iPhone не работает предустановка приложений Статьи редакции

При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.

  • «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём Telegram-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
  • Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
  • В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.

  • «Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.

  • Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
  • Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
  • В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.

#новость #apple

4209 просмотров
55 55 комментариев
10
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55 комментариев
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Митя Мурасов

81

Ну поставьте сами, прям сразу такие начали эти пользователи ныть и побежали в правильно установленной форме по образцу именно в Роспотребнадзор жаловаться, ну да , ага

Ответить

Arester 1703

Митя
21

Вы неправильно поняли) Не пользователи, а пользователь, и не жаловались, а жалуется. И пользователь не человек, а депутат. Депутат Антон Горелкин.
Ему что, зря заносили!?

Ответить

Митя Мурасов

Arester
3

Ну видимо да, раз не работает

Ответить

Mr Yellow

Arester
0

Сударь. Вам присвоено звание комментарий года ))) возьмите ваш приз в каламбурошной))

Ответить

Ренат Зайдуллин

Митя
–2

Может быть удивитесь, но жалобы и заявления можно писать практически в произвольной форме, требования минимальны. А писать в организации, где есть форма на сайте - ещё проще, тупо нужные поля заполнил и всë

Ответить

Митя Мурасов

Ренат
2

Да, только зачем?

Ответить

Ранний татарин

73

Сотрудники яндекса, мы вас раскрыли!

Ответить

Саша Казначеев

Ранний
0

Точно))

Ответить

Саша Казначеев

18

Интересно, кто эти люди?

Ответить

Сергей Янзин

Саша
47
Ответить

Alexey Sikorskii

Саша
14

Чуваки с неправильным паролем от apple id

Ответить

Dmitrii K

Саша
8

Мазохисты

Ответить

Андрей Усов

26

 при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора

О боже мой, нам дают право выбора! Срочно запретить!

Ответить

My-Board Is-Mortdogged

11

Мда, "товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным".
Было бы здорово, если бы кто-то качественные программы для предустановки предоставил.

Ответить

Митя Мурасов

My-Board
22

Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно, а не в том чтобы государство решало за тебя , что нужно и чем лучше пользоваться.
Создают образ видимости будто это неотложная и важная фича, без которой россиянин ну никак не притронется к смартфону

Ответить

Евгений Дроздов

Митя
4

При том, что в списке полно сомнительного ПО.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Митя
–1

Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно

Если со всеми приложениями так - то ок, никто бы не возражал. Но смартфоны шли с кучей предустановленного софта задолго до этой инициативы

Ответить

Митя Мурасов

Ренат
1

И чё? Сам бы и удалил его. Депутат , разлогиньтесь .

Ответить

Mr Auster

13

Чем дольше живу на этой планете, тем больше удивляюсь поведению местных жителей.

Ответить

Игорь Кузнецов

11

Ребят как думаете как долго ждать чтобы приняли меры в отношении ипхонов? Срочно хочу скрепные приложения, не могу уже 

Ответить

Valery Oficerov

8

Видимо, Яндексу и мейл ру свои отстойные приложения стало скучно распространять спамным образом, решили пролоббировать закон. А тут ишь, не хотят их гуано ставить, негодяи

Ответить

Павел Евграфович

7

В нашей стране любая жесть всегда делается по просьбам трудящихся. Помним, проходили. В Советском Союзе даже цены на мясо и нормы выработки повышали, идя навстречу пожеланиям трудовых коллективов. 

Ответить

Дима Анонимный

Павел
3

Да-да. Вот такими письмами кишела пресса молодого Ссср

Ответить

Denis Kosov

6

Скрепно

Ответить

Екатерина

4

А что не так с тем, что можно пропустить окно выбора?? 

Ответить

Евгений Старых

Екатерина
2

У вас не должно быть право выбора, это закон и вы должны его исполнять!

Ответить

Ренат Зайдуллин

Евгений
1

Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона.

Ответить

Arester 1703

4

«Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора» - ничего не понял, но судя по последнему эти негодяи недовольны и тем, что можно пропустить окно выбора?
Они там совсем ох₽₽₽ли?

Ответить

Ekaterina Padalkina

3

Че за бред) стоит Яндекс по умолчанию в сафари

Ответить

Константин Мурчиков

Ekaterina
2

Аналогично

Ответить

Сергей Александрович

3

Мне даром не нужно все это .
Хочешь иметь российские сервисы ?
Приложение ставь и Яндекс сам по себе и браузер и почта Mail. Да если пользователь ( юзер) не умеет ставить это руками , то что и будет уже предустановленное , что не будет - разница для него нет 👎.
Полнейший прикол какой то .
Сам пользуюсь Apple 🍏, есть все , хоть браузер Tor ставь , хоть Рут делай , проблем нет никаких 👌

Ответить

Stanislav Perfilov

Сергей
0

А что с root-ом делать?

Ответить

Сергей Щукин

Stanislav
1

Beer

Ответить

Roman Kuznetsov

3

Было бы интересно от Эпла комментарий увидеть, типа мы выбор сделали, а что софт кривой и не ставится сами разбирайтесь))

Ответить

Nikolay Kenig

2

Сири!
Где Алиса?
Алиса ищет свой миелофон!

Ответить

Andrew Muralov

Nikolay
1

Маруся за неё. 

Ответить

Arester 1703

Nikolay
0

Если этих двух соединят, то это будет Судный День человечества. А если к ним еще «Марусю» примотать, то если и есть на Марсе марсиане, им лучше будет улипётывать

Ответить

Alexander Carter

2

Так и пишите, что депутатики и им подобные начали жаловаться. Обычным гражданам не сдались эти предустановленные приложения.

Ответить

Anton Oz

2

«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших "Рамблера" или "Яндекса"»,— приводит Антон Горелкин цитату из одного из писем.
Горелкину не хватает поиска от Рамблера. Рамблеру тоже не хватает поиска. Они действительно такие некомпетентные или притворяются?

Ответить

Саша Казначеев

1

Вроде бы бабушки с лавочек iPhone не пользуются

Ответить

Eugene Yashin

1

Хотят бабло срубить с яблока.

Ответить

Комментарий удален

Every Jenkins

0

Так, депутат сказал что пользователи начали жаловаться на то что не могут поставить отечественные, скрепоносные приложения. - seems legit. Вот так и вижу толпы жалующихся.

Ответить

Евгений Старых

0

Вот сволочи, вредители, паразиты! Кто спалил контору?

Ответить

Комментарий удален

Мудрый клуб

0

 а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию

Ну это пиздёж. Яндекс отлично стоит поиском по умолчанию в сафари: на мобиле, и на компе.

Ответить

Eduard Luckyman

0

Смешно читать это. Заказная статья.

Ответить

Сергей Егоров

0

Хм…

Ответить

Верующий Илья

Сергей
0

Спасибо, поменял на Google )

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Ясно-понятно, ну штош - теперь точно обновляться не буду

Ответить

Maksim Georgiev

0

Не нужен весь этот Хлам на iPhone!

Ответить

Иван Орлов

0

Очень сомневаюсь что это не ангажированные люди! А пользователю выбрать какой поисковой системой пользоваться, не большая проблема. На крайний случай помогает молодое поколение. 

Ответить

Gedevan

0

а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию

Какой ещё российски поисковик? Спутник чтоли?

Ответить

Максим Никишин

0

Да в том же Samsung это дошло до маразма с обновой прилетело куча этого софта и удалить его нельзя.

Ответить

Для закладок

Максим
0

До сих пор не обновляю смарт из за этого, думаю перепрошить на чистый андроид.

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Радоваться надо, странные типы

Ответить

Arester 1703

–1

Особенного смаку ситуации придает то, что весь «отечественный софт» исходит от компаний, не то чтобы являющихся Российскими…
Причем Яндекс в это же время «притворяет инновации в жизнь» где бы вы думали? В США!
Просто вдумайтесь - государство говорящее о злобных планах США и противостоящее ему, заставляет граждан увеличивать выручку компании, которая потратит это на инновации в США!

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