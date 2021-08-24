Пользователи пожаловались в Роспотребнадзор, что на iPhone не работает предустановка приложений Статьи редакции
При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.
- «Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит закон об обязательной предустановке отечественных приложений», рассказал в своём Telegram-канале депутат Антон Горелкин. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в августе поступило несколько обращений от потребителей по этой проблеме, сообщает «Коммерсантъ».
- Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора, в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик, рассказали пользователи.
- В Роспотребнадзоре напомнили, что товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным, его можно заменить, попросить устранить недостатки или вернуть деньги за покупку.
«Технические проблемы на платформе iOS проработаны компанией и с ближайшим обновлением будут устранены», — заверили «Ъ» в Минцифры.
- Закон о предустановке начал действовать 1 апреля 2021 года. В списке — приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и другие.
- Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона. Штраф за отсутсвие программ — до 200 тысяч рублей.
- В марте Samsung начала устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы «Яндекса», это вызвало недовольство пользователей.
Ну поставьте сами, прям сразу такие начали эти пользователи ныть и побежали в правильно установленной форме по образцу именно в Роспотребнадзор жаловаться, ну да , ага
Вы неправильно поняли) Не пользователи, а пользователь, и не жаловались, а жалуется. И пользователь не человек, а депутат. Депутат Антон Горелкин.
Ему что, зря заносили!?
Может быть удивитесь, но жалобы и заявления можно писать практически в произвольной форме, требования минимальны. А писать в организации, где есть форма на сайте - ещё проще, тупо нужные поля заполнил и всë
Интересно, кто эти люди?
при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора
О боже мой, нам дают право выбора! Срочно запретить!
Мда, "товар без предустановленных российских программ может быть признан некачественным".
Было бы здорово, если бы кто-то качественные программы для предустановки предоставил.
Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно, а не в том чтобы государство решало за тебя , что нужно и чем лучше пользоваться.
Создают образ видимости будто это неотложная и важная фича, без которой россиянин ну никак не притронется к смартфону
Вроде бы сам смысл магазина приложений в том чтобы ты зашёл и сам поставил что тебе нужно
Если со всеми приложениями так - то ок, никто бы не возражал. Но смартфоны шли с кучей предустановленного софта задолго до этой инициативы
Чем дольше живу на этой планете, тем больше удивляюсь поведению местных жителей.
Ребят как думаете как долго ждать чтобы приняли меры в отношении ипхонов? Срочно хочу скрепные приложения, не могу уже
Видимо, Яндексу и мейл ру свои отстойные приложения стало скучно распространять спамным образом, решили пролоббировать закон. А тут ишь, не хотят их гуано ставить, негодяи
В нашей стране любая жесть всегда делается по просьбам трудящихся. Помним, проходили. В Советском Союзе даже цены на мясо и нормы выработки повышали, идя навстречу пожеланиям трудовых коллективов.
А что не так с тем, что можно пропустить окно выбора??
У вас не должно быть право выбора, это закон и вы должны его исполнять!
Возможность закрыть окно установки или удалить приложение не считается нарушением закона.
«Apple ID выдает ошибку в окне выбора российских приложений, при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора» - ничего не понял, но судя по последнему эти негодяи недовольны и тем, что можно пропустить окно выбора?
Они там совсем ох₽₽₽ли?
Че за бред) стоит Яндекс по умолчанию в сафари
Мне даром не нужно все это .
Хочешь иметь российские сервисы ?
Приложение ставь и Яндекс сам по себе и браузер и почта Mail. Да если пользователь ( юзер) не умеет ставить это руками , то что и будет уже предустановленное , что не будет - разница для него нет 👎.
Полнейший прикол какой то .
Сам пользуюсь Apple 🍏, есть все , хоть браузер Tor ставь , хоть Рут делай , проблем нет никаких 👌
Было бы интересно от Эпла комментарий увидеть, типа мы выбор сделали, а что софт кривой и не ставится сами разбирайтесь))
Сири!
Где Алиса?
Алиса ищет свой миелофон!
Если этих двух соединят, то это будет Судный День человечества. А если к ним еще «Марусю» примотать, то если и есть на Марсе марсиане, им лучше будет улипётывать
Так и пишите, что депутатики и им подобные начали жаловаться. Обычным гражданам не сдались эти предустановленные приложения.
«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших "Рамблера" или "Яндекса"»,— приводит Антон Горелкин цитату из одного из писем.
Горелкину не хватает поиска от Рамблера. Рамблеру тоже не хватает поиска. Они действительно такие некомпетентные или притворяются?
Комментарий удален
Так, депутат сказал что пользователи начали жаловаться на то что не могут поставить отечественные, скрепоносные приложения. - seems legit. Вот так и вижу толпы жалующихся.
Комментарий удален
Хм…
Очень сомневаюсь что это не ангажированные люди! А пользователю выбрать какой поисковой системой пользоваться, не большая проблема. На крайний случай помогает молодое поколение.
а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию
Какой ещё российски поисковик? Спутник чтоли?
Да в том же Samsung это дошло до маразма с обновой прилетело куча этого софта и удалить его нельзя.
До сих пор не обновляю смарт из за этого, думаю перепрошить на чистый андроид.
Особенного смаку ситуации придает то, что весь «отечественный софт» исходит от компаний, не то чтобы являющихся Российскими…
Причем Яндекс в это же время «притворяет инновации в жизнь» где бы вы думали? В США!
Просто вдумайтесь - государство говорящее о злобных планах США и противостоящее ему, заставляет граждан увеличивать выручку компании, которая потратит это на инновации в США!
IVI Originals и студия Bazelevs приступили к съёмкам продолжения самой популярной российской кинофраншизы.
Компания хочет выйти на азиатский финансовый рынок.
Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.
При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.
Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.
Модульбанк и сервис «Ясно» запустили серию совместных воркшопов. На них предприниматели могут получить психологическую поддержку онлайн от специалистов сервиса психологических видеоконсультаций «Ясно».
Они должны устранить нарушения до 31 августа.
Развивать стартап в сфере, которая для многих является табу — сложно, но невероятно интересно. Хочу рассказать о том, как нам удалось создать профессиональный инструмент для рынка предсказаний криптовалют, с какими сложностями столкнулись и ответить на вопрос: можно ли на этом зарабатывать?