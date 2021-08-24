ЦБ предложил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции
Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.
- Ограничение может коснуться приложений и онлайн-сервисов, указано в проекте положения Центробанка.
- Положение устанавливает требования к операционной надежности банков — способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.
- Два часа могут быть недоступны сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии. Если активы банка больше 500 млрд рублей, на восстановление работы и обновление биометрических и персональных данных в Единой системе даётся полчаса.
Если сбой продолжается дольше, нужно будет сообщить об этом ЦБ и рассказать о принятых мерах. Также банки должны будут отчитываться о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений о сбоях.
- Банки с активами более чем на 500 млрд рублей будут обязаны моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.
- Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года. Проект положения находится на стадии публичного обсуждения.
Крайне вредная инициатива. Затормозит развитие отрасли, приведёт к неэффективному расходованию средств и оверинжинирингу на ровном месте.
У банков и так нет умысла на затягивание решения возникшей аварийной ситуации. По сути, ЦБ предлагает запретить случаться авариям.
Не вредная, а просто непонятная
В любом банке есть стандартные SLA, и они теряют деньги от простоев. Критический сбой дольше 2 часов - большая редкость, все банки и так стремятся их быстро устранить
Короче для понимания новости нужно понимать как работают банки
Мой банк имеет тупую привычку каждое воскресенье на всю ночь отключать систему на доработку. При этом во-первых через раз заявленное время увеличивается вдвое, а во-вторых, ночь это только по московскому времени, оказавшись в месте с +7 к москве я оценил все неудобство такого подхода.
Я это к тому, что вообще тут видится не запрет аварий, а запрет таких вот "перерывов на обед" длиной в полдня. Аварии бывают не так часто, и за них и отчитаться можно, а вот плановые отключения нормально работающей системы на 5-6 часов и запретить не вредно.
> нет умысла на затягивание решения
> приведёт к неэффективному расходованию средств
Крайне не согласен.
Думаю, никто реально ничего контролировать нормально не будет, но пока для начала составлять список сбоев (ответственности никакой нет пока, а требования по регламенту и объёму сбору метрик надёжности — есть).
Мне видится, что цель документа — сбор +- объективных метрик доступности и фактов недоступности, на этом похоже всё. Слова "должны" и "обязаны" как обычно будут трактованы весьма вольно.
Как необходимость считать доступность и отчитываться о сбоях влияет на "оверинженеринг".
Если банки пытаются в 2к21 ехать на системах, сделанный в девяностых под требования девяностых, то это явно ненормально и нужны однозначные сигналы.
Скорее всего ЦБ так или иначе опубликует эти данные по операционной надёжности и риск публично обосраться будет действовать лучше любых "должны"/"обязаны" от ЦБ.
Или вы предлагаете продолжать делать системы, для которых несколько раз падать на 2 часа (в день) — норма ? продолжать маскировать проблемы с ликвидностью под сбои?
Небольшие банки любят просто отключать систему которая отправляет межбанки/БЭСП так как местечковый банк не хочет взять десяток млн в овернайт на выходные.
Да и большие тоже.
К примеру, писать мне в ответе на претензию "где мой возврат, вот слип что ваш процессинг его принял" ответ в духе "возврат занял 45 дней в связи с техническими работами в подсистеме возврата средств" — сбер ,
"мы не можем сегодня планово закрыть ваш вклад по сроку действия в связи с техническими работами, попробуйте завтра или идите ногами" — втб, это вообще ненормально. И такое происходит стабильно каждый раз когда втб выпускает однодневные облигации (т.е. ему немного не хватает денег).
Два часа я подождать готов, даже четыре, ну 12, ок. Но не идти в любой офис в Москве, когда я нахожусь в сочи.
Сразу вижу лазейку : у нас было несколько сбоев продолжительностью 1 час 59 минут подряд
Это уже трактование закона. ЦБ может наложить штраф истолковывая закон как есть, банк может уклониться, но чтобы доказать правоту придется идти в суд.
А вот в суде такие шалости могут не прокатить…
Но возможность имеется и она пока никак не закрыта
Если банк адекватный, то он в спор не полезет. Он для него в 100% случаев будет проигрышным…
Скорее всего будет не "два часа", а "общей продолжительностью два часа в течение 24 часов" (или типа того)
Поймал себя на мысли, что это очень плавное медленное движение в сторону плановой экономики, когда каждый чих зарегулирован и требует внимания боярина
Похоже на подмену понятий - плановая экономика регулирует объём производства, к этому вроде никто не идет и в мире экономика РФ считается рыночной.
Регулирование качества оказываемых услуг - это как раз прямая обязанность регулирующих органов и она в разных странах в разных отраслях или легче, чем в РФ, или серьезнее. Тут просто разные концепции берут верх - либертарианцы за отсутствие регулирования и «рынок все порешает», а условные социалисты за четкие гарантии, прописанные регламенты и опеку над участниками услуг.
Ура-а-а! Может хоть сейчас платежи по картам Альфа-Банка перестанут рушиться в самый неподходящий момент и вставать обратно непойми когда!
Здесь полезнее начать со страховых компаний, удаленный сервис покупки ОСАГО без пинка не работает (. А вот банки на мой взгляд сегодня- не критично.
Каждый год приходится менять страховую, потому что новый полис ОСАГО оформляется без проблем, а продление существующего предлагает обратиться в офис. Делать мне больше нечего, кроме как по офисам страховых шататься
в этом смысле вам поможет любая безофисная страховая. Я поменял на такую, и год на год не приходится. три года всё было нормально, но в этот пришлось написать в поддержку,+-оперативно починили.
Ну и перевыпуск полиса по замене прав не автоматизирован, но сделали по скану новых прав и заявлению.
Не ради рекламы, но Тинькофф? Ни разу с ними не было проблем при оформлении.
Мне они почему-то ОСАГО втрое дороже конкурентов посчитали. Не понравилось.
Ну никто не говорит что все будут падать стабильно на 2 часа в день.
В целом это нормальный такой риск при оплате картами. по крайней мере частые сбои лет 7-10 назад приучили носить с собой мало того что нал(за последний год даже чаще стал нужен) , так ещё и карты альтернативных банков.
Ну это понятно ... теперь уже. Когда тебя держат в заложниках в кафе, что так надо делать. Просто банковская система существует не один год, а вспомнили про это только вчера.
На самом деле риск отсутствия интернета или плохого сигнала сотовой связи от которой работает терминал намного более вероятен, чем падение процессинга банка или эквайера.
А ещё есть риск что кафешке тупо нужен нал.
С недоступностью процессинга банка я сталкивался раза два за последние пять лет, а вот проблемы в торговой точке(чаще просто нежелание) раз в месяц стабильно.
Христов корабль
Ну это понятно, что сомнительная кафешка. Другое дело, что кафешки открывают и закрывают и рейтинг по всем не составить одному человеку и все равно рано или поздно можно на такое нарваться.
у меня есть одна такая, там самое вкусное хачапури по аджарски.
Там я готов платить хоть налом. Я там походу примелькался, один раз был без всего, только 1 карта в кармане(терминал не работал, я не смог даже "на сбербанк") и меня покормили в долг.
Так что отдельно "сомнительная кафешка" отдельно "не работает терминал"
Это проблема кафешки и они ищут решение (ставят Wi-Fi или меняют терминал). А я сейчас про сторону покупателя когда из-за криворукости банка смотришь на экран в смартфоне, а там написано плановое обновление сервисов банка до 01:05 ожидайте.
> ставят Wi-Fi или меняют
я в целом про разовые истории — перегружена или отключена ближайшая вышка опсоса(в такой ситуации кстати может прилететь и вам c GPAY).
С одной стороны GPAY вроде как умеет в оффлайн авторизации(хз применяется это или нет), физические карты с оффлайн-пин тоже умеют работать без интренета на терминале (у меня была пара таких карт и я местами удивлял официантов).
> а там написано плановое обновление сервисов банка до 01:05
И часто у вашего банка такое?
Если часто — смело пишите название!
Кроме сбоя в банке сбоят и приложения, сбоит google/apple pay. Я уже давно просто между чехлом и телефоном засунул пять тысяч, и живу приблизительно спокойно.
Осуждаю, какие-то багфиксы уровня взлома из «Пароль Рыба-Меч», в следующей редакции все эти два часа еще будет мужик с плеткой стоять?
Немного напоминает ГОСТ на ямы на дороге
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