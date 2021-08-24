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Сервисы
Маша Цепелева

ЦБ предложил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции

Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.

  • Ограничение может коснуться приложений и онлайн-сервисов, указано в проекте положения Центробанка.
  • Положение устанавливает требования к операционной надежности банков — способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.
  • Два часа могут быть недоступны сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии. Если активы банка больше 500 млрд рублей, на восстановление работы и обновление биометрических и персональных данных в Единой системе даётся полчаса.

  • Если сбой продолжается дольше, нужно будет сообщить об этом ЦБ и рассказать о принятых мерах. Также банки должны будут отчитываться о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений о сбоях.

  • Банки с активами более чем на 500 млрд рублей будут обязаны моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.
  • Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года. Проект положения находится на стадии публичного обсуждения.

#новость #центробанк

2008 просмотров
31 31 комментарий
9
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31 комментарий
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Сергей Крашевич

24

Крайне вредная инициатива. Затормозит развитие отрасли, приведёт к неэффективному расходованию средств и оверинжинирингу на ровном месте.
У банков и так нет умысла на затягивание решения возникшей аварийной ситуации. По сути, ЦБ предлагает запретить случаться авариям.

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Семен Смирнов

Сергей
4

Не вредная, а просто непонятная
В любом банке есть стандартные SLA, и они теряют деньги от простоев. Критический сбой дольше 2 часов - большая редкость, все банки и так стремятся их быстро устранить

Короче для понимания новости нужно понимать как работают банки

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Ven Nigell

Сергей
2

Мой банк имеет тупую привычку каждое воскресенье на всю ночь отключать систему на доработку. При этом во-первых через раз заявленное время увеличивается вдвое, а во-вторых, ночь это только по московскому времени, оказавшись в месте с +7 к москве я оценил все неудобство такого подхода.

Я это к тому, что вообще тут видится не запрет аварий, а запрет таких вот "перерывов на обед" длиной в полдня. Аварии бывают не так часто, и за них и отчитаться можно, а вот плановые отключения нормально работающей системы на 5-6 часов и запретить не вредно.

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L A

Сергей
1

> нет умысла на затягивание решения

> приведёт к неэффективному расходованию средств

Крайне не согласен.

Думаю, никто реально ничего контролировать нормально не будет, но пока для начала составлять список сбоев (ответственности никакой нет пока, а требования по  регламенту и объёму сбору метрик надёжности — есть).

Мне видится, что цель документа — сбор +- объективных метрик доступности и фактов недоступности, на этом похоже всё. Слова "должны" и  "обязаны" как обычно  будут трактованы весьма вольно.
 
Как необходимость считать доступность и отчитываться о сбоях влияет на "оверинженеринг".
Если банки пытаются в 2к21 ехать на системах, сделанный в девяностых под требования девяностых, то это явно ненормально и нужны однозначные сигналы.
Скорее всего ЦБ так или иначе опубликует эти данные по операционной надёжности  и риск публично обосраться будет действовать лучше любых  "должны"/"обязаны" от ЦБ.

Или вы предлагаете продолжать делать системы, для которых несколько раз падать на 2 часа (в день) — норма ?  продолжать маскировать проблемы с ликвидностью под сбои?
Небольшие банки любят просто отключать систему которая отправляет межбанки/БЭСП так как местечковый банк не хочет взять десяток млн в овернайт на выходные.
Да и большие тоже.
К примеру,  писать мне в ответе на претензию "где мой возврат, вот слип что ваш процессинг его принял" ответ в духе "возврат занял 45 дней в связи с техническими работами в подсистеме возврата средств" — сбер ,
"мы не можем сегодня планово закрыть ваш вклад по сроку действия в связи с техническими работами, попробуйте завтра или идите ногами" — втб, это вообще ненормально. И такое происходит стабильно каждый раз когда втб выпускает однодневные облигации (т.е. ему немного не хватает денег).
Два часа я подождать готов, даже четыре, ну 12, ок. Но не идти в любой офис в Москве, когда я нахожусь в  сочи.

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Митя Мурасов

8

Сразу вижу лазейку : у нас было несколько сбоев продолжительностью 1 час 59 минут подряд

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Arester 1703

Митя
4

Это уже трактование закона. ЦБ может наложить штраф истолковывая закон как есть, банк может уклониться, но чтобы доказать правоту придется идти в суд.
А вот в суде такие шалости могут не прокатить…

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Митя Мурасов

Arester
1

Но возможность имеется и она пока никак не закрыта

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Arester 1703

Митя
4

Если банк адекватный, то он в спор не полезет. Он для него в 100% случаев будет проигрышным…

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Митя
1

Скорее всего будет не "два часа", а "общей продолжительностью два часа в течение 24 часов" (или типа того)

Ответить

Для закладок

5

Поймал себя на мысли, что это очень плавное медленное движение в сторону плановой экономики, когда каждый чих зарегулирован и требует внимания боярина

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Alex Konin

Для
2

Похоже на подмену понятий - плановая экономика регулирует объём производства, к этому вроде никто не идет и в мире экономика РФ считается рыночной.
Регулирование качества оказываемых услуг - это как раз прямая обязанность регулирующих органов и она в разных странах в разных отраслях или легче, чем в РФ, или серьезнее. Тут просто разные концепции берут верх - либертарианцы за отсутствие регулирования и «рынок все порешает», а условные социалисты за четкие гарантии, прописанные регламенты и опеку над участниками услуг.

Ответить

Arester 1703

2

Ура-а-а! Может хоть сейчас платежи по картам Альфа-Банка перестанут рушиться в самый неподходящий момент и вставать обратно непойми когда!

Ответить

Denis Kulbatov

2

Здесь полезнее начать со страховых компаний, удаленный сервис покупки ОСАГО без пинка не работает (. А вот банки на мой взгляд сегодня- не критично.

Ответить

Andrey Kulakov

Denis
0

Каждый год приходится менять страховую, потому что новый полис ОСАГО оформляется без проблем, а продление существующего предлагает обратиться в офис. Делать мне больше нечего, кроме как по офисам страховых шататься

Ответить

L A

Andrey
0

в этом смысле вам поможет любая безофисная страховая. Я поменял на такую, и год на год не приходится. три года всё было нормально, но в этот пришлось написать в поддержку,+-оперативно починили.
Ну и перевыпуск полиса по замене прав не автоматизирован, но сделали по скану новых прав и заявлению.

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Andrey
0

Не ради рекламы, но Тинькофф? Ни разу с ними не было проблем при оформлении.

Ответить

Alexander Ivanov

Valeryi
0

Мне они почему-то ОСАГО втрое дороже конкурентов посчитали. Не понравилось.

Ответить

Христов корабль

0

Правильно я понимаю, что все эти два часа человек будет находиться в ожидании решения проблемы. Я помню отказ по оплате в кафе (что сидеть два часа ждать).

Ответить

L A

Христов
0

Ну никто не говорит что все будут падать стабильно на 2 часа в день.

В целом это нормальный такой  риск при оплате картами. по крайней мере частые сбои лет 7-10 назад приучили носить с собой мало того что нал(за последний год даже чаще стал нужен) , так ещё и карты альтернативных банков.

Ответить

Христов корабль

L
0

Ну это понятно ... теперь уже. Когда тебя держат в заложниках в кафе, что так надо делать. Просто банковская система существует не один год, а вспомнили про это только вчера.

Ответить

L A

Христов
2

На самом деле риск отсутствия интернета или плохого сигнала сотовой связи  от которой работает терминал намного более вероятен, чем падение процессинга банка или эквайера.
А ещё есть риск что кафешке тупо нужен нал.

С недоступностью процессинга банка я сталкивался раза два за последние пять лет, а вот проблемы в торговой точке(чаще просто нежелание) раз в месяц стабильно.

Ответить

Александр

L
1

Лично я в таком случае не хожу в такую кафешку больше.

Ответить

Христов корабль

Алексан…
0

Ну это понятно, что сомнительная кафешка. Другое дело, что кафешки открывают и закрывают и рейтинг по всем не составить одному человеку и все равно рано или поздно можно на такое нарваться.

Ответить

L A

Христов
0

у меня есть одна такая, там самое вкусное хачапури по аджарски.
Там я готов платить хоть налом. Я там походу примелькался, один раз был без всего, только 1 карта в кармане(терминал не работал, я не смог даже "на сбербанк") и меня покормили в долг.

Так что отдельно "сомнительная кафешка"   отдельно "не работает терминал"

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Христов корабль

L
0

Это проблема кафешки и они ищут решение (ставят Wi-Fi или меняют терминал). А я сейчас про сторону покупателя когда из-за криворукости банка смотришь на экран в смартфоне, а там написано плановое обновление сервисов банка до 01:05 ожидайте.

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L A

Христов
0

> ставят Wi-Fi или меняют

я в целом про разовые истории — перегружена или отключена ближайшая вышка опсоса(в такой ситуации кстати может прилететь и вам c GPAY).
С одной стороны GPAY вроде как умеет в оффлайн авторизации(хз применяется это или нет),  физические карты с оффлайн-пин тоже умеют работать без интренета на терминале (у меня была пара таких карт и я местами удивлял официантов).

> а там написано плановое обновление сервисов банка до 01:05

И часто у вашего банка такое?
Если часто — смело пишите название!

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Arester 1703

Христов
1

Кроме сбоя в банке сбоят и приложения, сбоит google/apple pay. Я уже давно просто между чехлом и телефоном засунул пять тысяч, и живу приблизительно спокойно.

Ответить

Make Luv

0

Отличная новость.

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Andre Macareno

0

Осуждаю, какие-то багфиксы уровня взлома из «Пароль Рыба-Меч», в следующей редакции все эти два часа еще будет мужик с плеткой стоять?

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Denis Kiselev

0

Немного напоминает ГОСТ на ямы на дороге

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Алиса Селиверстова

Denis
0

планы по смертности и рождаемости

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