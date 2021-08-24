Value Network: Меняем рынок предсказаний с помощью Blockchain

Развивать стартап в сфере, которая для многих является табу — сложно, но невероятно интересно. Хочу рассказать о том, как нам удалось создать профессиональный инструмент для рынка предсказаний криптовалют, с какими сложностями столкнулись и ответить на вопрос: можно ли на этом зарабатывать?