ЦБ решил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции
Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.
- Ограничение может коснуться приложений и онлайн-сервисов, указано в проекте положения Центробанка.
- Положение устанавливает требования к операционной надежности банков — способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.
- Два часа могут быть недоступны сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии. Если активы банка больше 500 млрд рублей, на восстановление работы и обновление биометрических и персональных данных в Единой системе даётся полчаса.
Если сбой продолжается дольше, нужно будет сообщить об этом ЦБ и рассказать о принятых мерах. Также банки должны будут отчитываться о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений о сбоях.
- Банки с активами более чем на 500 млрд рублей будут обязаны моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.
- Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года. Проект положения находится на стадии публичного обсуждения.
Сразу вижу лазейку : у нас было несколько сбоев продолжительностью 1 час 59 минут подряд
Это уже трактование закона. ЦБ может наложить штраф истолковывая закон как есть, банк может уклониться, но чтобы доказать правоту придется идти в суд.
А вот в суде такие шалости могут не прокатить…
Но возможность имеется и она пока никак не закрыта
Если банк адекватный, то он в спор не полезет. Он для него в 100% случаев будет проигрышным…
Крайне вредная инициатива. Затормозит развитие отрасли, приведёт к неэффективному расходованию средств и оверинжинирингу на ровном месте.
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Ура-а-а! Может хоть сейчас платежи по картам Альфа-Банка перестанут рушиться в самый неподходящий момент и вставать обратно непойми когда!
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