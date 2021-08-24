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Сервисы
Маша Цепелева

ЦБ решил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов Статьи редакции

Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.

  • Ограничение может коснуться приложений и онлайн-сервисов, указано в проекте положения Центробанка.
  • Положение устанавливает требования к операционной надежности банков — способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.
  • Два часа могут быть недоступны сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии. Если активы банка больше 500 млрд рублей, на восстановление работы и обновление биометрических и персональных данных в Единой системе даётся полчаса.

  • Если сбой продолжается дольше, нужно будет сообщить об этом ЦБ и рассказать о принятых мерах. Также банки должны будут отчитываться о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сообщений о сбоях.

  • Банки с активами более чем на 500 млрд рублей будут обязаны моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.
  • Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года. Проект положения находится на стадии публичного обсуждения.

#новость #центробанк

818 просмотров
9 9 комментариев
2
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Митя Мурасов

4

Сразу вижу лазейку : у нас было несколько сбоев продолжительностью 1 час 59 минут подряд

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Arester 1703

Митя
2

Это уже трактование закона. ЦБ может наложить штраф истолковывая закон как есть, банк может уклониться, но чтобы доказать правоту придется идти в суд.
А вот в суде такие шалости могут не прокатить…

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Митя Мурасов

Arester
0

Но возможность имеется и она пока никак не закрыта

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Arester 1703

Митя
1

Если банк адекватный, то он в спор не полезет. Он для него в 100% случаев будет проигрышным…

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Сергей Крашевич

1

Крайне вредная инициатива. Затормозит развитие отрасли, приведёт к неэффективному расходованию средств и оверинжинирингу на ровном месте.
У банков и так нет умысла на затягивание решения возникшей аварийной ситуации. По сути, ЦБ предлагает запретить случаться авариям.

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Arester 1703

0

Ура-а-а! Может хоть сейчас платежи по картам Альфа-Банка перестанут рушиться в самый неподходящий момент и вставать обратно непойми когда!

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Make Luv

0

Отличная новость.

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Andre Macareno

0

Осуждаю, какие-то багфиксы уровня взлома из «Пароль Рыба-Меч», в следующей редакции все эти два часа еще будет мужик с плеткой стоять?

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Для закладок

0

Поймал себя на мысли, что это очень плавное медленное движение в сторону плановой экономики, когда каждый чих зарегулирован и требует внимания боярина

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