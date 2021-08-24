Кейс Socolor: как увеличить объем продаж по CPA с помощью безопасного трафика

Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.