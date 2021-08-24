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Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи «Яндекс Go» пожаловались на сбой в работе сервиса: не отображается цена заказа, поиск машин и другое Статьи редакции

В «Яндексе» работают над восстановлением работы.

19 19 комментариев
1162 просмотров

«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекс Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей», — прокомментировали vc.ru в компании.

Пользователи сообщили, что не работает поиск машин, определение геолокации и отображение цены поездки.

Anna @_LaSonrisa_
Ээээ яндекс такси, это что??!! Почему именно когда я ужасно спешу?😭 https://t.co/vut8QAmGvH
🌼Лисья Морда🌼 @_stitch_3
@yandex что происходит с вашим приложением с такси?? Была единственная Надежда не опоздать, но в приложении неизвестная ошибка и ничего не вызывается
m @jookyunist
яндекс такси решили умереть в самый классный момент а ситимобил стоит 400 рублей за 10 минут езды 🤣👍
БДЫЩЕР @rainarchon
Щас бы сервера Яндекс такси рухнули, чтоб такси вообще нельзя было заказать!!1!1!1
DankQ @_danamak
Какой смысл того что Яндекс скупили все такси если они 20 минут не могут найти мне машину из центра города ?…причём в разных тарифах

В Telegram-канале «Русский маркетинг» пользователи пишут, что приложение не работает в Москве, Петербурге, Казани, Калиниграде, Саранске, Минске и других городах. Есть проблемы с работой приложения Uber.

Дополнено в 10:46 Сервисы работают в штатном режиме, пояснили vc.ru в «Яндексе»

#новость #яндекс

19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Сладкий Бубалех

11

Так яндексу и надо, пусть за свой вечно «повышенный спрос» потеряют несколько млн $

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?????? ???????

4

И спрос после починки взлетел, таким темпом можно было за те же 900р на ситимобил уехать и не опоздать))

Ответить

Nurym Zolanski

0

В Казахстане все ок

Ответить

Dennis Gooddeni

Nurym
7

А в Петропавловске-камчатском ПОЛНОЧЬ!

Ответить

Большой жёлтый робот

Dennis
1

Опять?! 

Ответить

Андрей Гуртовой

Dennis
0

Ностальгия! :))

Ответить

Roman Khegay

Nurym
0

Зато Kaspi бизнес отъехал :)

Ответить

Марина Бондаренко

3

В трамвае всегда один тариф и приезжает вовремя! Как тебе такое Яндекс? 😂

Ответить

Максим Першин

2

Скачать клиент другого агрегатора и уехать - нет
Написать в Твиттер о том, что ты опаздываешь, Яндекс помоги -да

Ответить

A V

0

Ну выкатили кривой релиз, с кем не бывает 😀Откатят и все заработает.

Ответить

A V

A
1

Вот уже все и заработало

Ответить

Alex Mont

0

Очень странно. При чем тут убер, если глючит яндекс? 😳

Ответить

Andrew van de Kamp

Alex
2

При том, что в России Убера глобального давно уже нет, работает только приложение Uber Russia, который на самом деле яндекс

Ответить

Alex Mont

Andrew
0

О как? Те даже конкуренции между ними по сути нет? Не знал

Ответить

Станислав

Alex
0

Uber всегда дешевле на 5-10%, хоть и приезжают такси в оклейке Яндекс.

Ответить

Екатерина

Станисл…
0

У них абсолютно одинаковая стоимость и те же машины. 

Ответить

Станислав

Екатери…
0

Может... у меня всегда убер дешевле. Возможно это какая-то программа лояльности. 

Ответить

Андрей Браиловский

–1

Убер полетел вслед за яндексом. Остальные по старой доброй традиции задрали ценник раза в 3

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Иван Орлов

Андрей
0

ну в России, на сколько знаю Яндекс.Такси и Uber это сводные братья

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