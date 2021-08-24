Пользователи «Яндекс Go» пожаловались на сбой в работе сервиса: не отображается цена заказа, поиск машин и другое Статьи редакции
В «Яндексе» работают над восстановлением работы.
«У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекс Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей», — прокомментировали vc.ru в компании.
Пользователи сообщили, что не работает поиск машин, определение геолокации и отображение цены поездки.
В Telegram-канале «Русский маркетинг» пользователи пишут, что приложение не работает в Москве, Петербурге, Казани, Калиниграде, Саранске, Минске и других городах. Есть проблемы с работой приложения Uber.
Так яндексу и надо, пусть за свой вечно «повышенный спрос» потеряют несколько млн $
И спрос после починки взлетел, таким темпом можно было за те же 900р на ситимобил уехать и не опоздать))
В Казахстане все ок
А в Петропавловске-камчатском ПОЛНОЧЬ!
В трамвае всегда один тариф и приезжает вовремя! Как тебе такое Яндекс? 😂
Скачать клиент другого агрегатора и уехать - нет
Написать в Твиттер о том, что ты опаздываешь, Яндекс помоги -да
Ну выкатили кривой релиз, с кем не бывает 😀Откатят и все заработает.
Очень странно. При чем тут убер, если глючит яндекс? 😳
При том, что в России Убера глобального давно уже нет, работает только приложение Uber Russia, который на самом деле яндекс
Убер полетел вслед за яндексом. Остальные по старой доброй традиции задрали ценник раза в 3
Если вы читали про партнерский маркетинг, но почему-то еще не работаете с этим маркетинговым каналом, мы расскажем вам историю успеха бренда Socolor, который за квартал увеличил продажи по CPA в 6 раз.
В «Яндексе» работают над восстановлением работы.
Агентство Repina branding рассказывает, какие бывают фирменные персонажи, каким брендам подходят и как с помощью маскота оживить коммуникацию компании или продукта.
Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.
Модульбанк и сервис «Ясно» запустили серию совместных воркшопов. На них предприниматели могут получить психологическую поддержку онлайн от специалистов сервиса психологических видеоконсультаций «Ясно».
Меня зовут Александр Зайцев, и я сооснователь компании Dasha.ai — это неотличимый от человека ИИ для разработчиков и бизнеса. С помощью платформы можно создавать умные голосовые модели для колл-центра, сайта или мобильного приложения.
При выборе приложений система показывает ошибку, а в браузере Safari нельзя выбрать российских поисковик по умолчанию.
Они должны устранить нарушения до 31 августа.