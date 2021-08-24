Google Play изменит систему рейтинга приложений — пользователи будут видеть только оценки из своей страны Статьи редакции
С ноября 2021 года система начнёт работать на смартфонах, а с 2022 года пользователи смогут увидеть оценки в зависимости от типа устройства.
- По мнению Google, порой оценки в одном регионе несправедливо влияют на рейтинг — например, из-за ошибки в одной стране, пишет компания в официальном блоге для Android-разработчиков.
- С ноября 2021 года пользователи смартфонов будут видеть в магазине приложений только оценки, привязанные к региону, в котором зарегистрирован аккаунт.
- С начала 2022 года пользователи других устройств — например, планшетов или носимых устройств — будут видеть рейтинги и обзоры, относящиеся к устройству, которым они пользуются.
- Также компания свяжется с разработчиками, чей рейтинг изменится больше, чем на 0,2 звезды, чтобы дать возможность оптимизировать приложение.
- Google с ноября добавит новую систему отслеживания рейтинга за определённый период — за день, неделю или 28 дней.
Теперь все платные приложения будут иметь рейтинг в лучшем случае 2.
Поскольку большинство русскоязычных отзывов, что я видел на платных приложениях - это однозвездные "почему платное" или "слишком дорого"
Ну так покупают, делают отзыв и рефандят.
Или покупают приложение за 10$ и считают, что слишком дорого, поскольку к нему не шел пентхаус в подарок.
бывает перед использованием не понятно когда и за что платить, часто указывают просто "попкупки в приложении" и потом внезапно в самый неподходящий момент требуют оплату, в таких случаях всегда 1 ставлю, нормальные разработчики пишут что-то вроде разблокируйте такие-то pro-функции или бесплатный только первый этап обучения
Бедные китайские сервисы по накрутке отзывов и скачиваний...
эээ, т.е. если популярное приложение локализовалось и вышло на новый рынок - оно идет с нулевым рейтингом?? ... Логично было бы сделать "Рейтинг в вашей стране" и "Рейтинг в других странах".
Комментарий удален
Меня зовут Александр Зайцев, и я сооснователь компании Dasha.ai — это неотличимый от человека ИИ для разработчиков и бизнеса. С помощью платформы можно создавать умные голосовые модели для колл-центра, сайта или мобильного приложения.
Представляем Вашему вниманию видеопрезентацию о договоре конвертируемого займа. Актуальный для венчурных инвестиций законопроект был принят Госдумой в третьем чтении в июне 2021 г. Он позволяет автоматически конвертировать займы в акции АО или доли ООО по российскому праву, при этом, на наш взгляд, в законопроекте есть ряд подводных камней.
Европейские компании доставляют еду дронами, превращают эмбрионов петухов в куриц, разрабатывают квантовые компьютеры и не только. Список наиболее перспективных — в пересказе Wired.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно консультировала клиента по проекту юридической обвязки инвестиционного робота советника по консультированию клиентов по операциям на фондовом рынке.
Если сбой продолжится дольше, банки должны будут отчитаться о проблемах.
Размер вознаграждения за работу — главный мотивирующий и демотивирующий фактор для 93% российских работников. На втором месте — бонусы за выполнение KPI. Основатель агентства веб-разработки Outside Digital Иван Пипченко рассказывает, как правильно построить денежную систему мотивации, сократить дебиторские долги и не потерять ценные кадры.
В этом тексте мы рассмотрим, как Spotify превратился из популярной бесплатной программы для компьютеров в мобильное приложение, за которое пользователи стали платить. Это вторая статья из серии «Spotify: История продукта», первую вы можете прочитать здесь.
В сфере инфографики получить награду Malofiej Awards — всё равно что стать обладателем Пулитцеровской премии. Конкурс престижный, а работы победителей можно считать эталонными и брать за образец. В статье мы разобрали пять работ и придумали, как использовать идеи из них в коммерческой сфере.
Директор по развитию экосистемы МегаФона о том, почему компании не подошёл ни один из существующих подходов и она изобрела свой.
Менеджеры по продажам часто не воспринимают мессенджеры всерьез и теряют клиентов, которым, по разным причинам неудобно общаться с ними по телефону. Как решить эту проблему, разбирался Александр Серебряков — основатель компании TextBack.