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Евгения Евсеева

Google Play изменит систему рейтинга приложений — пользователи будут видеть только оценки из своей страны Статьи редакции

С ноября 2021 года система начнёт работать на смартфонах, а с 2022 года пользователи смогут увидеть оценки в зависимости от типа устройства.

  • По мнению Google, порой оценки в одном регионе несправедливо влияют на рейтинг — например, из-за ошибки в одной стране, пишет компания в официальном блоге для Android-разработчиков.
  • С ноября 2021 года пользователи смартфонов будут видеть в магазине приложений только оценки, привязанные к региону, в котором зарегистрирован аккаунт.
  • С начала 2022 года пользователи других устройств — например, планшетов или носимых устройств — будут видеть рейтинги и обзоры, относящиеся к устройству, которым они пользуются.
  • Также компания свяжется с разработчиками, чей рейтинг изменится больше, чем на 0,2 звезды, чтобы дать возможность оптимизировать приложение.
  • Google с ноября добавит новую систему отслеживания рейтинга за определённый период — за день, неделю или 28 дней.

#новость #googleplay #google #android

717 просмотров
11 11 комментариев
3
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11 комментариев
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Евгений Недосекин

3

Теперь все платные приложения будут иметь рейтинг в лучшем случае 2.
Поскольку большинство русскоязычных отзывов, что я видел на платных приложениях - это однозвездные "почему платное" или "слишком дорого"

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Артур

Евгений
1

Вроде нельзя оставить отзыв без покупки

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Евгений Недосекин

Артур
2

Ну так покупают, делают отзыв и рефандят.
Или покупают приложение за 10$ и считают, что слишком дорого, поскольку к нему не шел пентхаус в подарок.

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Yaroslav

Евгений
2

Учитывая что чаще всего 10 баксов разработчик требует ща приложение с функцией фонарика, и то глючной и поломанной - правильно ставят рейтинг

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Владислав Пасека

Евгений
0

Таких гениев не так много в общей массе

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Елена Кучерявенко

Артур
0

Как правило, все равно какая-то триалка есть хотя бы на сутки

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sardelkin

Евгений
0

бывает перед использованием не понятно когда и за что платить, часто указывают просто "попкупки в приложении" и потом внезапно в самый неподходящий момент требуют оплату, в таких случаях всегда 1 ставлю, нормальные разработчики пишут что-то вроде разблокируйте такие-то pro-функции или бесплатный только первый этап обучения

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Grant Petrosyan

4

Бедные китайские сервисы по накрутке отзывов и скачиваний...

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Никита Аврутин

Grant
0

ахахахах, в точку!

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Елена Кучерявенко

2

эээ, т.е. если популярное приложение локализовалось и вышло на новый рынок - оно идет с нулевым рейтингом?? ... Логично было бы сделать "Рейтинг в вашей стране" и "Рейтинг в других странах". 

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Комментарий удален

Александр Медведев

0

Среднестатистический отрицательный отзыв в гугл плее 

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