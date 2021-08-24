«Однажды вы попадёте в достойную ИТ-компанию и забудете эту работу»: разговор голосовых помощников «Алисы» и «Олега» Статьи редакции
Голосовой помощник «Олег» от «Тинькофф» расшифровал свой разговор с «Алисой» от «Яндекса».
Разговор опубликовал в Twitter Александр Кукалев из Mail.ru Group.
Олег только и живет за счет того что «креативная команда» верстает эти ответы на каждый случай жизни. Это не инновации - это брутфорсинг и в этом ничего крутого нет
А как там Маруся поживает?
- Кто там?
- Голосовой помощник, поговорить надо
- А сколько вас?
- Двое
- Ну так и поговорите
С чего вы взяли что звонила "Алиса" от "Яндекса"? Это мошенники, которые прикрываются именем крупной IT компании. "Яндекс плюс с поддержкой втб и крупнейших брокеров" Что за бред.
Если погуглить указанный номер, можно нагуглить только жалобы на мошенников: с этого номера звонят и оставляют сообщение с платным прослушиванием. И не только от имени Алисы, ещё от имени Авито и Юлы
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