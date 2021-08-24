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Маша Цепелева

«Однажды вы попадёте в достойную ИТ-компанию и забудете эту работу»: разговор голосовых помощников «Алисы» и «Олега» Статьи редакции

Голосовой помощник «Олег» от «Тинькофф» расшифровал свой разговор с «Алисой» от «Яндекса».

Разговор опубликовал в Twitter Александр Кукалев из Mail.ru Group.

Супер Санечек @antonkukalev
Схлестнулись как-то @yandex c @tinkoff_bank https://t.co/UGzI5pAjNK

#тинькофф #яндекс

1069 просмотров
9 9 комментариев
6
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9 комментариев
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Inevitable

4

Схлестнулись говно и моча

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Антон Семенов

1

Олег только и живет за счет того что «креативная команда» верстает эти ответы на каждый случай жизни. Это не инновации - это брутфорсинг и в этом ничего крутого нет

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

А как там Маруся поживает?

Ответить

Евгений Иванов

Ruslan
1

"сосёт причмокивая"

Ответить

Evgeniy Zorin

0

- Кто там?
- Голосовой помощник, поговорить надо
- А сколько вас?
- Двое
- Ну так и поговорите

Ответить

Роман Гаркун

0

С чего вы взяли что звонила "Алиса" от "Яндекса"? Это мошенники, которые прикрываются именем крупной IT компании. "Яндекс плюс с поддержкой втб и крупнейших брокеров" Что за бред.

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Кто то из паралельной вселенной

Роман
0

https://invest.yandex.ru/onboarding/

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Victoria Vasilieva

0

Если погуглить указанный номер, можно нагуглить только жалобы на мошенников: с этого номера звонят и оставляют сообщение с платным прослушиванием. И не только от имени Алисы, ещё от имени Авито и Юлы 

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Николай Волчков

0

Е***а жаба гадюку

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