Полина Лааксо
Сервисы

Турецкий мессенджер BiP поднялся на второе место в топе соцсетей российского App Store — WhatsApp* лишь замыкает десятку, а Telegram идёт за ним

Работу последних двух ограничивает Роскомнадзор (РКН).

  • BiP — бесплатный мессенджер одного из ведущих операторов связи в Турции Turkcell. Сама компания работает с 1994 года.
  • В марте 2026 года он уже попадал в топ бесплатных соцсетей российского App Store. На 7 апреля занимает второе место, уступая только Max. В пятёрку также входят мессенджер Imo (запущен американской PageBites, соучреждённой китайской компанией LinkSure) и южнокорейский KakaoTalk.
  • В общем топе бесплатных приложений BiP занимает 19 место. Из мессенджеров и соцсетей в двадцатке, кроме него, числится лишь Max. В тридцатке есть ещё Imo.
  • BiP можно скачать для iOS, Android и HarmonyOS. Есть браузерная и десктопная версии для Windows и MacOS. Он поддерживает номера 232 стран, в том числе России, Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана. Функции стандартные: текстовые и голосовые сообщения, в том числе исчезающие, аудио- и видеозвонки, реакции, каналы, мини-игры, «истории».
  • В отличие от Imo и KakaoTalk, турецкий сервис не внесён в реестр организаторов распространения информации, поэтому не обязан хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу.
BiP: бесплатный мессенджер, который работает в России без ограничений

В марте 2026 года он вошёл в топ-5 по скачиваниям в российском App Store.

54 комментария