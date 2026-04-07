Работу последних двух ограничивает Роскомнадзор (РКН).Скриншот vc.ruBiP — бесплатный мессенджер одного из ведущих операторов связи в Турции Turkcell. Сама компания работает с 1994 года.В марте 2026 года он уже попадал в топ бесплатных соцсетей российского App Store. На 7 апреля занимает второе место, уступая только Max. В пятёрку также входят мессенджер Imo (запущен американской PageBites, соучреждённой китайской компанией LinkSure) и южнокорейский KakaoTalk.В общем топе бесплатных приложений BiP занимает 19 место. Из мессенджеров и соцсетей в двадцатке, кроме него, числится лишь Max. В тридцатке есть ещё Imo.BiP можно скачать для iOS, Android и HarmonyOS. Есть браузерная и десктопная версии для Windows и MacOS. Он поддерживает номера 232 стран, в том числе России, Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана. Функции стандартные: текстовые и голосовые сообщения, в том числе исчезающие, аудио- и видеозвонки, реакции, каналы, мини-игры, «истории».В отличие от Imo и KakaoTalk, турецкий сервис не внесён в реестр организаторов распространения информации, поэтому не обязан хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу.Валерия Ильина