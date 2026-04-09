«2ГИС» запустил режим навигации, который работает при нестабильном сигнале GPS

Он включится сам, если приложение зафиксирует проблемы с определением местоположения. Источник здесь и далее: «2ГИС»Режим называется «Шаг за шагом», он помогает продолжить движение по маршруту, когда пользователь находится в месте с нестабильной геолокацией, сообщила компания.Если сигнал плохой, приложение само предложит включить новый режим — в нём маршрут показывается как последовательность отдельных шагов.Если приложение заметит, что сигнал спутников нестабилен и текущее местоположение определяется неточно, оно предложит пользователю указать, где он находится.На каждом шаге пользователь видит ключевую информацию о следующем участке пути: направление движения, расстояние до ближайшего манёвра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута. После того как участок пройден и манёвр выполнен, можно вручную перейти к следующему шагу.Режим доступен в автонавигаторе, грузовом навигаторе и навигаторе для пешеходов.