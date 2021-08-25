«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков Статьи редакции
Присоединиться к звонку можно даже без профиля в соцсети.
- «Звонки ВКонтакте» доступно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Оно позволит объединять в звонке без ограничения по времени до 2048 человек.
- По мнению соцсети, приложение позволит проводить массовые мероприятия — встречи, собрания с сотрудниками, форумы.
- К разговору можно присоединиться анонимно без профиля в соцсети, звонок можно транслировать на личную страницу или в сообщество, а также сохранять запись. Собирать участников можно по ссылке или позвонив человеку из списка друзей или общих чатов.
- Для приватности звонка в приложении появилась функция «Зал ожидания» — человек присоединится к разговору только после одобрения заявки.
- В приложении также доступна демонстрации экрана в разрешении 4К, обновленное интеллектуальное шумоподавление. Администраторы смогут выключить микрофоны у всех участников и выбрать, могут ли те включить их обратно.
- В сентябре 2020 года «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с AR-фонами, к которым можно присоединиться без регистрации в соцсети.
Бля и нахуя оно нужно, особенно когда внутри уже сидят эшники и товарищи майоры
Безумный самолет
Ну пользуй Zoom там в целом тоже самое... А вообще ты чего такой скрытный? :)
Пожалуй, можно похвалить
Почему бесполезную? Мы когда за пять лет до ВКонтакта делали социалку тоже так думали, а сейчас посмотри сколько школьников вчерашних там :)
Опоздали на пару лет. Сейчас вот не очень понятно с кем и зачем по нему созваниваться если у всех давно zoom для этого.
Телега*
Что телега? Телега релизнула этот функционал на всех летом прошлого года, хотя все уже плотно сидели на изоляции почти пол года. Вместо этого тупого онанизма с блокчейном могли бы сделать и пораньше.
Хоть все и привыкли к ВК скептически относиться, включая меня, но в последнее время они приятно удивляют. По крайней мере, не сидят сложа руки.
Коллеги, может в зуме?
Напрашиваеться обзорчик качества видео звонков во всем этом моакобесии...
Кстати сравнительный обзор в каком-нибудь техноблоге действительно не помешал бы. Не только в плане качества, но и в плане стоимости, например. В том же зуме, если хочешь больше 30 или 40 минут говорить (не помню точно) - плати.
Это в теории, а на практике (если копнуть в детали), то уйма всего всплывает. Кодеки звука, кодеки видео, смесители звука (а знаете, что они бывают 3D), а потом скорость отправки пакетов и частота ключевого кадра и все не так уже и просто... Впрочем да для потребителя основной характеристикой являються лаги и работа в скромных сетевых условиях (ну может еще адаптивность) и поддержка мультихома.
Давайте созвонимся давайте трубку снимем
Не дожидаясь повода возьмем и позвоним
Давайте созвонимся дела все отодвинем
За долгое молчание друг друга извиним
Ну кстати что много участников можно делать круто. Если по работе нужно всех подключить то удобно. Но как в таком количестве разговаривать непонятно. Для этого видно сделали отключение звука)
Килл фича была бы беслпатная трансляция на ютюб или fb сейчас приходится платить в зум
Как классно работать UI-дизайнером в VK, сидишь, обводишь другие приложения в фигме
Зачем если есть vk messanger, там и видео звонок вроде был. Ладно почитал описание, тогда это скорее Трансляции ВК.
Неплохо бы писать комментарии после прочтения статьи. Да и трансляции не = групповые видеозвонки
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