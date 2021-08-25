Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» запустила десктопное приложение для видеозвонков Статьи редакции

Присоединиться к звонку можно даже без профиля в соцсети.

  • «Звонки ВКонтакте» доступно для компьютеров с Windows, macOS и Linux. Оно позволит объединять в звонке без ограничения по времени до 2048 человек.
  • По мнению соцсети, приложение позволит проводить массовые мероприятия — встречи, собрания с сотрудниками, форумы.
  • К разговору можно присоединиться анонимно без профиля в соцсети, звонок можно транслировать на личную страницу или в сообщество, а также сохранять запись. Собирать участников можно по ссылке или позвонив человеку из списка друзей или общих чатов.
  • Для приватности звонка в приложении появилась функция «Зал ожидания» — человек присоединится к разговору только после одобрения заявки.
  • В приложении также доступна демонстрации экрана в разрешении 4К, обновленное интеллектуальное шумоподавление. Администраторы смогут выключить микрофоны у всех участников и выбрать, могут ли те включить их обратно.
  • В сентябре 2020 года «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки с AR-фонами, к которым можно присоединиться без регистрации в соцсети.
Интерфейс приложения «ВКонтакте»

#новость #вконтакте

752 просмотров
29 29 комментариев
0
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 29, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 286004, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Aug 2021 14:01:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

MEGAtraXXXer666

10

Бля и нахуя оно нужно, особенно когда внутри уже сидят эшники и товарищи майоры

Ответить

Безумный самолет

MEGAtraXXXer666
–8

Ну пользуй Zoom там в целом тоже самое... А вообще ты чего такой скрытный? :)

Ответить

Степан Разин

8

Удобно, всегда знаешь, что в разговоре участвует ещё один скрытый гарант

Ответить

Митя Мурасов

5

Пожалуй, можно похвалить

Ответить

Mircurt

Митя
0

Тех кто распилил бюджет на бесполезную прогу?

Ответить

Безумный самолет

Mircurt
0

Почему бесполезную? Мы когда за пять лет до ВКонтакта делали социалку тоже так думали, а сейчас посмотри сколько школьников вчерашних там :)

Ответить

Mircurt

Безумный
1

Слишком много аналогов, не взлетит

Ответить

Безумный самолет

Mircurt
0

Взлетело набрало даже почти десять тысячь, а потом нам надоело херней страдать.

Ответить

ЯжПрограммист

3

Опоздали на пару лет. Сейчас вот не очень понятно с кем и зачем по нему созваниваться если у всех давно zoom для этого.

Ответить

Assalut Wolf

ЯжПрограммист
3

Телега*

Ответить

ЯжПрограммист

Assalut
2

Что телега? Телега релизнула этот функционал на всех летом прошлого года, хотя все уже плотно сидели на изоляции почти пол года. Вместо этого тупого онанизма с блокчейном могли бы сделать и пораньше. 

Ответить

Безумный самолет

ЯжПрогр…
1

Ну не все могут трезво мыслить ...

Ответить

Ruslan Umarkhanov

2

ДеКС - это круто😀😉

Ответить

Марат Демченко

1

Хоть все и привыкли к ВК скептически относиться, включая меня, но в последнее время они приятно удивляют. По крайней мере, не сидят сложа руки. 

Ответить

Ольга Холодова

1

Это здорово, прогресс всегда нужен)

Ответить

Павел Белоглазов

0

Коллеги, может в зуме?

Ответить

Изя Слоу

Павел
2

- У нас Тимс
- А у нас Гугол
- Давайте в Вацапе
- Может Телега?
- Что насчет Скайпа?
- А может лучше ВК?
- Нет, не лучше.

Ответить

Безумный самолет

Изя
2

Напрашиваеться обзорчик качества видео звонков во всем этом моакобесии...

Ответить

Марат Демченко

Безумный
1

Кстати сравнительный обзор в каком-нибудь техноблоге действительно не помешал бы. Не только в плане качества, но и в плане стоимости, например. В том же зуме, если хочешь больше 30 или 40 минут говорить (не помню точно) - плати. 

Ответить

Изя Слоу

Безумный
0

Практика показывает, что всё упирается в качество соединения каждого конкретного спикера. В остальном в среднем одинаковое качество. Хотя ВК я не пробовал, грешен.

Ответить

Безумный самолет

Изя
0

Это в теории, а на практике (если копнуть в детали), то уйма всего всплывает. Кодеки звука, кодеки видео, смесители звука (а знаете, что они бывают 3D), а потом скорость отправки пакетов и частота ключевого кадра и все не так уже и просто... Впрочем да для потребителя основной характеристикой являються лаги и работа в скромных сетевых условиях (ну может еще адаптивность) и поддержка мультихома.

Ответить

Andrew

0

У меня в универе чат был в вк,тогда эти звонки здорово бы пригодились

Ответить

Superposition

0

Давайте созвонимся давайте трубку снимем
Не дожидаясь повода возьмем и позвоним
Давайте созвонимся дела все отодвинем
За долгое молчание друг друга извиним

Ответить

John K

0

Уже ожидаю типичное нытье ВЦшников. Что ни новость, то скулеж.

Ответить

Виктор Веснов

0

Ну кстати что много участников можно делать круто. Если по работе нужно всех подключить то удобно. Но как в таком количестве разговаривать непонятно. Для этого видно сделали отключение звука)

Ответить

Сергей Кашин

0

Килл фича была бы беслпатная трансляция на ютюб или fb  сейчас приходится платить в зум

Ответить

Vladislav Nikolaevich

0

Как классно работать UI-дизайнером в VK, сидишь, обводишь другие приложения в фигме

Ответить

Kostya Orlov

–1

Зачем если есть vk messanger, там и видео звонок вроде был. Ладно почитал описание, тогда это скорее Трансляции ВК.

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Kostya
0

Неплохо бы писать комментарии после прочтения статьи. Да и трансляции не = групповые видеозвонки

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Карьера
ВКонтакте
Шесть историй Агентов Поддержки ВКонтакте — об ответе, который довёл до свадьбы, борьбе с буллингом и жизни у океана

Ко дню рождения мы собрали шесть историй Агентов Поддержки ВКонтакте. Они рассказали о самых интересных случаях из работы, своём необычном прошлом и ежедневной рутине.

0 Обсудить
12
Ясно
Playrix и «Ясно»: о психологической поддержке в gamedev в период пандемии
0 Обсудить
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
Состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1200% за год до $13 млрд — она самая богатая женщина России по версии Forbes Статьи редакции

По росту состояния основательница и гендиректор Wildberries — на втором месте среди всех миллиардеров мира в рейтингах Forbes.

Татьяна Бакальчук Instagram
187 187 комментариев
37
Личный опыт
Проект Ошибатор
Коллекция основных ошибок начинающих предпринимателей. Часть 1

За много лет работы в арендном бизнесе, сталкиваясь с крупными и мелкими предпринимателями, увлекся таким интересным хобби — коллекционировать их ошибки, которые иной раз бывают настолько банальными, но в то же время самыми распространенными среди начинающих предпринимателей.

13 13 комментариев
36
Финансы
Максим Ильин
Как знакомая моих родителей навязчиво втягивает других людей в финансовую пирамиду Ai.Marketing

Со слов родителей эта подруга привлекла в пирамиду довольно большое количество людей (около 100 человек). Среди приглашенных есть её друзья, родственники, собственные дети и подписчики из Instragram. Мне стало любопытно как же она будет оправдываться и смотреть людям в глаза, которые потеряют свои вложения с её помощью.

17 17 комментариев
21
Личный опыт
Amal Usmanov
Тайско-камбоджийские фишеры iCloud или история об iPhone, который украли дважды

Чуть больше года назад я работал в той самой компании, которая помогает найти дешевые авиабилеты, и жил на Пхукете.

41 41 комментарий
141
DiDi
Год назад сервис по заказу такси DiDi пришел в Россию. 10 фактов о том, как это было

В августе 2020 года в Россию пришел международный сервис по заказу поездок такси DiDi. Почему все началось с регионов, сколько пользователей собрал сервис за год и почему водители стали выбирать DiDi — в подборке из десяти фактов о работе сервиса в России.

2 2 комментария
3
Дизайн
Логомашина
«Логомашина» делает бесплатные логотипы за комментарий на vc.ru

Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», сегодня бесплатно делаем логосы для читателей vc.ru.

244 244 комментария
39
Офлайн
Lamoda
12 Storeez: как вырасти из аккаунта в Instagram до партнерства со стратегическими инвесторами

Как завоевывать внимание инвесторов, продавать на зарубежных рынках и учитывать особенности мужской одежды рассказывает сооснователь и CEO 12 Storeez Иван Хохлов в рамках проекта Lamoda об успешных российских брендах.

Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов
0 Обсудить
Работа.ру
Сервис Работа.ру запустил первую премию о цифровых достижениях в HR-индустрии HR Galaxy Awards
0 Обсудить
0
ВТБ
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

С его помощью индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учёт в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход».

13 13 комментариев
7
Больше статей
null