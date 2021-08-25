Как знакомая моих родителей навязчиво втягивает других людей в финансовую пирамиду Ai.Marketing

Со слов родителей эта подруга привлекла в пирамиду довольно большое количество людей (около 100 человек). Среди приглашенных есть её друзья, родственники, собственные дети и подписчики из Instragram. Мне стало любопытно как же она будет оправдываться и смотреть людям в глаза, которые потеряют свои вложения с её помощью.