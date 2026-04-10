«Самый мощный вызов за последние годы»: как меры против VPN повлияют на бизнес и пользователей

Некоторые сервисы уже не работают при включённом VPN, но другие опасаются «серьёзного» падения трафика, пишет «Ъ».Фото РБК В конце марта 2026 года Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. После этого глава министерства Максут Шадаев заявил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN россиянами.2 апреля РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам пользователям с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета, а также лишить ИТ-аккредитации, писали СМИ.6 апреля РБК сообщило, что Минцифры разослало 20 крупнейшим российским ИТ-компаниям «методические рекомендации» по выявлению VPN-подключений. Они среди прочего должны будут проверять использование средств обхода блокировок на устройствах пользователей с помощью «собственных приложений».Как меры отразятся на ИТ-бизнесе и пользователях«Главная задача», которая будет стоять перед ИТ-компаниями, — «максимально прозрачно» донести до клиента, что включённый VPN не позволит ему пользоваться всеми функциями сервиса, говорит источник «Ъ» на ИТ-рынке.Опрошенные газетой госкомпании и крупные платформы сообщили, что технически требования Минцифры «выполнимы» и не потребуют радикальной перестройки продуктов. Некоторые сервисы уже ограничивают доступ пользователям с VPN. В числе примеров приводят Госуслуги, РЖД и приложения банков.Компаниям придётся найти дополнительные мощности, чтобы классифицировать трафик, и доработать сервисы под новые правила. По оценке источника газеты на ИТ-рынке, расходы из-за этого вырастут на 20%.В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, «М.Видео», Avito и другие) опасаются «серьёзного падения трафика». В организации называют ограничения «самым мощным вызовом» для компаний и «барьером» для пользователей: «Если проводить аналогию с традиционной розницей и её инфраструктурой, то, по сути, это запреты на вход в помещение магазина и на покупки».Однако предыдущий опыт показывает, что VPN-сервисы и их пользователи «быстро адаптируются» к изменениям, отмечает собеседник «Ъ», близкий к крупным компаниям. По данным опросов, которые приводят в Strategy Partners, от трети до половины россиян используют VPN регулярно.Представители ИТ-отрасли признаются, что пока не понимают, как будут работать ограничения. Чёткого механизма передачи данных в Роскомнадзор нет, как и законодательных оснований. До этого регулятор относил IP-адреса к персональным данным, которые не подлежат передаче без согласия клиента.Кроме того, вопрос ответственности компаний за несоблюдение требований с бизнесом не обсуждается, рассказал один из собеседников «Ъ».