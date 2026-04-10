Артур Томилко
Сервисы

«Самый мощный вызов за последние годы»: как меры против VPN повлияют на бизнес и пользователей

Некоторые сервисы уже не работают при включённом VPN, но другие опасаются «серьёзного» падения трафика, пишет «Ъ».

Фото РБК 
  • В конце марта 2026 года Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. После этого глава министерства Максут Шадаев заявил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN россиянами.
  • 2 апреля РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам пользователям с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета, а также лишить ИТ-аккредитации, писали СМИ.
  • 6 апреля РБК сообщило, что Минцифры разослало 20 крупнейшим российским ИТ-компаниям «методические рекомендации» по выявлению VPN-подключений. Они среди прочего должны будут проверять использование средств обхода блокировок на устройствах пользователей с помощью «собственных приложений».

Как меры отразятся на ИТ-бизнесе и пользователях

  • «Главная задача», которая будет стоять перед ИТ-компаниями, — «максимально прозрачно» донести до клиента, что включённый VPN не позволит ему пользоваться всеми функциями сервиса, говорит источник «Ъ» на ИТ-рынке.
  • Опрошенные газетой госкомпании и крупные платформы сообщили, что технически требования Минцифры «выполнимы» и не потребуют радикальной перестройки продуктов. Некоторые сервисы уже ограничивают доступ пользователям с VPN. В числе примеров приводят Госуслуги, РЖД и приложения банков.
  • Компаниям придётся найти дополнительные мощности, чтобы классифицировать трафик, и доработать сервисы под новые правила. По оценке источника газеты на ИТ-рынке, расходы из-за этого вырастут на 20%.
  • В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, «М.Видео», Avito и другие) опасаются «серьёзного падения трафика». В организации называют ограничения «самым мощным вызовом» для компаний и «барьером» для пользователей: «Если проводить аналогию с традиционной розницей и её инфраструктурой, то, по сути, это запреты на вход в помещение магазина и на покупки».
  • Однако предыдущий опыт показывает, что VPN-сервисы и их пользователи «быстро адаптируются» к изменениям, отмечает собеседник «Ъ», близкий к крупным компаниям. По данным опросов, которые приводят в Strategy Partners, от трети до половины россиян используют VPN регулярно.
  • Представители ИТ-отрасли признаются, что пока не понимают, как будут работать ограничения. Чёткого механизма передачи данных в Роскомнадзор нет, как и законодательных оснований. До этого регулятор относил IP-адреса к персональным данным, которые не подлежат передаче без согласия клиента.
  • Кроме того, вопрос ответственности компаний за несоблюдение требований с бизнесом не обсуждается, рассказал один из собеседников «Ъ».

99 комментариев