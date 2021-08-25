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DTF

OnlyFans решила не запрещать на сайте контент сексуального характера — компания смогла договориться с банками Статьи редакции

В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.

О пересмотре своих правил представители OnlyFans объявили 25 августа. По их словам, они получили необходимые гарантии того, что смогут дальше поддерживать контент от разных авторов на своём сайте.

OnlyFans @OnlyFans
Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.
Спасибо всем за то, что ваши голоса были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики.

Таким образом, платформа уточнила, что не станет запрещать контент сексуального характера — эти изменения должны были вступить в силу 1 октября.

Ранее основатель OnlyFans заявил, что такое решение они приняли после давления со стороны нескольких банков, и у них не было другого выбора.

#новость #onlyfans

1444 просмотров
13 13 комментариев
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13 комментариев
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Михаил Арнаутов

11

Бесплатным доступом к любому контенту для топ менеджмента банков?

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Denis Kiselev

Михаил
2

Конечно! Они лично будут контролировать комплайенс. В таких чувствительных вопросах нужен личный контроль!

Ответить

Хозяин

Denis
0

не покладая рук

Ответить

Кирилл Далинин

1

Мир не безнадёжен.

Ответить

Denis Kiselev

Кирилл
4

Вы про карту?)

Ответить

Кирилл Далинин

Denis
1

... нет.)

Ответить

Дмитрий

2

Ну всё, Tyga теперь может закрывать свой проект

Ответить

Назир Юсифов

Дмитрий
0

А шо за проект у него был?

Ответить

Герман Воронов

2

А такой шанс для Мира намечался, эх!

Ответить

Alexander Burtsev

1

Вот это пиар! Возможно изначально это был четко продуманный ход, банки возможно вообще ничего не говорили им, платят и ладно.

Ответить

David Shaner

0

Какой тикер?

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Сергей Поляков

0

А я под это дело купил токенов naftyfans и еще пары аналогичных проектов на 200 баксов, думал сейчас 100 иксов быстренько нарисуется, а тут такая подстава (((

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Superposition

0

Бля

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15 15 комментариев
40
Сервисы
DTF
OnlyFans решила не запрещать на сайте контент сексуального характера — компания смогла договориться с банками Статьи редакции

В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.

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