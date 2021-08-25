OnlyFans решила не запрещать на сайте контент сексуального характера — компания смогла договориться с банками Статьи редакции
В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.
О пересмотре своих правил представители OnlyFans объявили 25 августа. По их словам, они получили необходимые гарантии того, что смогут дальше поддерживать контент от разных авторов на своём сайте.
Таким образом, платформа уточнила, что не станет запрещать контент сексуального характера — эти изменения должны были вступить в силу 1 октября.
Ранее основатель OnlyFans заявил, что такое решение они приняли после давления со стороны нескольких банков, и у них не было другого выбора.
Бесплатным доступом к любому контенту для топ менеджмента банков?
Конечно! Они лично будут контролировать комплайенс. В таких чувствительных вопросах нужен личный контроль!
Мир не безнадёжен.
Ну всё, Tyga теперь может закрывать свой проект
Вот это пиар! Возможно изначально это был четко продуманный ход, банки возможно вообще ничего не говорили им, платят и ладно.
А я под это дело купил токенов naftyfans и еще пары аналогичных проектов на 200 баксов, думал сейчас 100 иксов быстренько нарисуется, а тут такая подстава (((
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В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.
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