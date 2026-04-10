В Южной Корее предложили гарантировать гражданам доступ к мобильному интернету — им можно будет пользоваться бесплатно, но с ограничением скорости в 400 Кбит/с

Власти также планируют добиться снижения тарифов мобильных операторов.Источник: BloombergМинистерство образования и технологий Южной Кореи собирается обязать трёх крупнейших мобильных операторов страны предоставлять пользователям безлимитный доступ к мобильному интернету — даже после исчерпания пакета трафика, пишет The Elec.При этом скорость интернета в таких случаях будет ограничена до 400 Кбит/с. В ведомстве считают, что этого достаточно для «базовых сервисов» — например, мессенджеров и карт.Инициатива также предусматривает льготы, среди них — бесплатные звонки и SMS для пенсионеров. Кроме того, операторов планируют обязать снизить стоимость базовых тарифов с 5G до 20 тысяч вон (около 1040 рублей по курсу ЦБ на 10 апреля 2026 года) — сейчас цены на них начинаются от 30 тысяч вон (примерно 1560 рублей).Вице-премьер страны Бэ Кёнхун заявил, что операторы должны внести свой вклад в «общественное благо» на фоне масштабной утечки данных в 2025 году, затронувшей около 27 млн абонентов в Южной Корее. Нововведения должны вступить в силу в первой половине 2026 года, отмечает издание.