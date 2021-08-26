«Яндекс» отменит с 15 сентября скидку в 10% на «Такси» для всех пользователей и заменит кэшбеком баллами «Плюса» Статьи редакции
От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.
«Яндекс» начал предупреждать пользователей об отключении скидок на «Такси» с 15 сентября 2021 года. Вместо него компания предлагает аналогичный скидке кэшбек баллами «Плюса», который можно потратить в других сервисах.
В «Яндексе» подтвердили, что скидки в 10% больше не будет — её заменит кэшбэк в 10% баллами «Плюса» на поездки классах «Комфорт» и выше. Баллами можно расплатиться почти во всех сервисах «Яндекса», в том числе «Еде», «Лавке», «Заправках».
Кэшбек запустили в 2020 году, как часть подписки «Яндекс Плюс». Он автоматически включался в «Такси», «Драйве» и «Афише» у новых подписчиков.
Скидка продолжала действовать только у пользователей «Такси», которые подключали «Плюс» до 12 августа 2020 года и не переходили на кэшбек самостоятельно, рассказали vc.ru в компании.
Ну да, а все поездки дороже на сумму кэшбека. Всегда знал, что подписка Яндекс.Плюс — это развод. Что и требовалось доказать.
Соответственно нужен новый сервис, который продает имитацию новых пользователей для всех экосистем с такой политикой.
Разве? Моя большая станция нормально с Кинопоиском сконнектилась и включает там что нужно
Ни в коем случае не защищаю Яндекс, но Кинопоиск и Музыка прайс плюса отрабатывают на все 100. А остальные их услуги можно заменить конкурентами.
Не в коем случае не хочу с вами спорить, но даже не понимаю, зачем вообще хоть что-то платить за Яндекс.Музыку.
Христианский Валера
Не в коем случае не хочу с вами спорить, но даже не понимаю, зачем не платить за Яндекс Музыку
Ни в коем случае не хочу показаться умнее, чем вы, но это называется бритвой Оккама - зачем платить за то, за что можно не платить?
Бритвой Оккама называется совсем другое, и Вам совсем не грозит опасность.
Добрый день.
С завтрашнего дня будьте добрый платить мне за воздух которым дышите.
С уважением, Раскаяние и Мармелад.
Ну если на вкус и цвет…
То, да за эти деньги достойно, у меня Яндекс плюс всё забываю отключить его
Но музыку слушаю на спотифай за ₽
Кино на нетфликс за ₽
Почему так?))
Так у них все так. В Кинопоиске фильм стоит 445 рублей,если заходишь через браузер,то уже цена 335(как пример)
Это комиссия apple/google - надо на сайте покупать чтобы ее избежать.
Начало конца
Предвещая кучу комментариев "Яндекс сдох" и тп - эта скидка была у тех, кто из старого Плюса не перешел на баллы, а таких думаю, единицы.
И еще один ОГРОМНЫЙ минус этой скидки - она была за счёт таксиста, а не Яндекса!!! Именно поэтому на "плюсовых" таксисты смотрели как на прокажённых...
"Спасибо" Яндексу за это. И таксиста нагревали, и своих любимых кастомеров подставляли.
В первом же предложении обманывают :)
"Увы, скидки больше не будет. Но с кэшбэком ездить еще выгоднее, ведь его можно использовать не только на поездки.
Ага, кэшбэк на сервисы яндекса выгоднее денег, которые можно потратить ВЕЗДЕ ))))
На каких не очень умных людей вообще это все рассчитано? ))
У меня ощущение, что люди проснулись в 2021.
Весь маркет отменял скидки начиная с 2010ых годов, потому что выгоднее крутить эти деньги внутри своего бизнеса.
В итоге с десяток сетевых магазинов вместо % скидок стали начислять нае-баллы, начиная от всяких придомовых прачечных и заканчивая перекрёстками.
Так что вопрос времени, когда ВСЕ кто имеет возможность, перейдут на "балльные" системы.
Яндекс спасибо, сегодня заработал на шаурму
У тебя шорты порвались. Пора экономить на шаурме и собирать на шорты.
Пускай все думают, модник я или бедный? Или бедный? Или очень бедный
Специально не переходил. Мда.
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Ну и ок, скидон в несколько рублей почти никогда не ощутим в отличие от кэшбэка, который на лавочку слить можно
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От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.
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