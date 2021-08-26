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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» отменит с 15 сентября скидку в 10% на «Такси» для всех пользователей и заменит кэшбеком баллами «Плюса» Статьи редакции

От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.

36 36 комментариев
1764 просмотров

«Яндекс» начал предупреждать пользователей об отключении скидок на «Такси» с 15 сентября 2021 года. Вместо него компания предлагает аналогичный скидке кэшбек баллами «Плюса», который можно потратить в других сервисах.

В «Яндексе» подтвердили, что скидки в 10% больше не будет — её заменит кэшбэк в 10% баллами «Плюса» на поездки классах «Комфорт» и выше. Баллами можно расплатиться почти во всех сервисах «Яндекса», в том числе «Еде», «Лавке», «Заправках».

Кэшбек запустили в 2020 году, как часть подписки «Яндекс Плюс». Он автоматически включался в «Такси», «Драйве» и «Афише» у новых подписчиков.

Скидка продолжала действовать только у пользователей «Такси», которые подключали «Плюс» до 12 августа 2020 года и не переходили на кэшбек самостоятельно, рассказали vc.ru в компании.

#новость #яндекс

36 36 комментариев
7
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selecadm

22

Ну да, а все поездки дороже на сумму кэшбека. Всегда знал, что подписка Яндекс.Плюс — это развод. Что и требовалось доказать.

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colorless

selecadm
5

Ну так а толку подмасливать тех, кто уже на игле. Новых надо на иглу сажать, 199р в месяц сами себя не заплатят.

И так во всём, все профиты достаются не активным потребителям, а потенциальным.

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Николай Кузнецов

colorless
1

Соответственно нужен  новый сервис, который продает имитацию новых пользователей для всех  экосистем с такой политикой.

Ответить

colorless

Николай
0

Ну DiDi сейчас демпингует, но в регионах. В Мск/Питере всё попилено и яндекс почти монополист.

Ответить

Alex Mont

selecadm
0

я ее подключил только ради кинопоиска с алисой, но и то выяснилось, что в связке это не работает. А так досталась вместе с колонкой.

Ответить

Valeria Natorina

Alex
0

Разве? Моя большая станция нормально с Кинопоиском сконнектилась и включает там что нужно

Ответить

Роман Аванесов

13

Ни в коем случае не защищаю Яндекс, но Кинопоиск и Музыка прайс плюса отрабатывают на все 100. А остальные их услуги можно заменить конкурентами. 

Ответить

Vladimir Petrov

Роман
5

Не в коем случае не хочу с вами спорить, но даже не понимаю, зачем вообще хоть что-то платить за Яндекс.Музыку.

Ответить

Христианский Валера

Vladimir
3

Не в коем случае не хочу с вами спорить, но даже не понимаю, зачем не платить за Яндекс Музыку

Ответить

Vladimir Petrov

Христиа…
3

Ни в коем случае не хочу показаться умнее, чем вы, но это называется бритвой Оккама - зачем платить за то, за что можно не платить?

Ответить

Руслан Сабитов

Vladimir
2

Бритвой Оккама называется совсем другое, и Вам совсем не грозит опасность.

Ответить

Христианский

Vladimir
0

Если вы про бесплатную версию – она обрезана. 

Ответить

Раскаяние и

Христиа…
1

Добрый день.
С завтрашнего дня будьте добрый платить мне за воздух которым дышите. 

С уважением, Раскаяние и Мармелад.

Ответить

Сергей Иванов

Vladimir
0

Есть же ряд ограничений в бесплатной версии

Ответить

Dennis Gooddeni

Роман
1

Ну если на вкус и цвет…
То, да за эти деньги достойно, у меня Яндекс плюс всё забываю отключить его
Но музыку слушаю на спотифай за ₽
Кино на нетфликс за ₽
Почему так?))

Ответить

colorless

Роман
0

А если есть еще Яндекс.Карта от тинька или альфы, которая компенсируют 169р в месяц, то до недавнего времени Плюс был бесплатным, а у тех кто брал плюс по полугодовому/годовому тарифу так вообще в плюс (масло масляное, хехе)...

Ответить

Corbyan

Роман
0

можно

нужно!

Ответить

Роман Вяткин

4

Так у них все так. В Кинопоиске фильм стоит 445 рублей,если заходишь через браузер,то уже цена 335(как пример)

Ответить

Евгений Дроздов

Роман
5

Это комиссия apple/google - надо на сайте покупать чтобы ее избежать.

Ответить

Рекорд Надоев

Евгений
0

И тут бы кинопоиску взять и повторить подвиг вайлдберриз, да?

Ответить

Николай Кузнецов

Роман
0

Это во всех приложениях андроида онлайн-кинотеатров так. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

3

Начало конца

Ответить

colorless

Andrei
0

Вряд ли, они активно диверсифицируют бизнес, лавки в Европе не просто так открываются, плюс развиваются актуальные технологии в беспилотной отрасли.

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Комментарий удален

colorless

Евгений
0

КФ+ или бизнес, в регионах никак.

Ответить

colorless

2

Предвещая кучу комментариев "Яндекс сдох" и тп - эта скидка была у тех, кто из старого Плюса не перешел на баллы, а таких думаю, единицы.

И еще один ОГРОМНЫЙ минус этой скидки - она была за счёт таксиста, а не Яндекса!!! Именно поэтому на "плюсовых" таксисты смотрели как на прокажённых...

"Спасибо" Яндексу за это. И таксиста нагревали, и своих любимых кастомеров подставляли.

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Andrey Tsyganok

2

В первом же предложении обманывают :)

"Увы, скидки больше не будет. Но с кэшбэком ездить еще выгоднее, ведь его можно использовать не только на поездки.

Ага, кэшбэк на сервисы яндекса выгоднее денег, которые можно потратить ВЕЗДЕ ))))

На каких не очень умных людей вообще это все рассчитано? ))

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colorless

Andrey
0

У меня ощущение, что люди проснулись в 2021.

Весь маркет отменял скидки начиная с 2010ых годов, потому что выгоднее крутить эти деньги внутри своего бизнеса.

В итоге с десяток сетевых магазинов вместо % скидок стали начислять нае-баллы, начиная от всяких придомовых прачечных и заканчивая перекрёстками.

Так что вопрос времени, когда ВСЕ кто имеет возможность, перейдут на "балльные" системы.

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Азиатский Таксист

1

Яндекс спасибо, сегодня заработал на шаурму

Ответить

Александр Медведь

Азиатский
1

У тебя шорты порвались. Пора экономить на шаурме и собирать на шорты.

Ответить

Азиатский Таксист

Александр
0

Пускай все думают, модник я или бедный? Или бедный? Или очень бедный

Ответить

Александр

Азиатск…
2

Все видя тебя понимают, что ты Яндекс.Таксист зажравшийся)))

Ответить

Азиатский

Алексан…
1

Они понимают это, когда садятся в эконом, а я с кондиционером.
Просто пусть знают, что я очень богат.

Ответить

Arthur N

1

Специально не переходил. Мда.

Ответить

colorless

Arthur
0

Почему? Разницы же нет для пользователя с Плюсом. На то же такси в след раз и тратится. Ну и водила не получает -10% свои.

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Комментарий удален

Леонид Цветков

0

Ну и ок, скидон в несколько рублей почти никогда не ощутим в отличие от кэшбэка, который на лавочку слить можно

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vmp

0

А не являются ли эти баллы Яндекса денежным суррогатом?

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