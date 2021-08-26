От кэшбека можно отказаться, но скидка не вернётся.

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«Яндекс» начал предупреждать пользователей об отключении скидок на «Такси» с 15 сентября 2021 года. Вместо него компания предлагает аналогичный скидке кэшбек баллами «Плюса», который можно потратить в других сервисах.

В «Яндексе» подтвердили, что скидки в 10% больше не будет — её заменит кэшбэк в 10% баллами «Плюса» на поездки классах «Комфорт» и выше. Баллами можно расплатиться почти во всех сервисах «Яндекса», в том числе «Еде», «Лавке», «Заправках».

Кэшбек запустили в 2020 году, как часть подписки «Яндекс Плюс». Он автоматически включался в «Такси», «Драйве» и «Афише» у новых подписчиков.