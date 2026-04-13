«Яндекс» запустил сервис «Игромир» с облачным геймингом, магазином игровых товаров и пополнением аккаунтов

Он работает на базе «Плюс Гейминга», который компания запустила для тестирования технологий весной 2024 года. Источник: «Яндекс» Сервис стал частью бизнес-группы «Фантех», рассказали в «Яндексе». Он объединил платформу облачного гейминга и витрину цифровых товаров.«Игромир» позволяет играть через браузер в требовательные к производительности видеоигры — они запускаются в облаке, а изображение выводится на экран пользователя. На платформе доступны больше 150 игр из библиотек Steam, Epic Games и «Леста Игры».Оплата — почасовая. Для подписчиков «Плюса» час игры стоит 50 рублей в ночное время и 75 рублей в дневное. Для пользователей без подписки — 70 рублей и 90 рублей соотвественно.Сервис позволяет приобретать цифровые товары для Fortnite, Minecraft, Genshin Impact, League of Legends и других игр. Пользователям доступно в том числе пополнение кошельков Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo, Battle.net, а также Apple ID (за исключением российского региона), Spotify и Netflix.В апреле 2024 года «Яндекс» начал тестировать сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг». На старте он был доступен для компьютеров на Windows. Позже добавили поддержку macOS.