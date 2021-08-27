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Сервисы
Маша Цепелева

Минцифры предложило ввести льготное кредитование и субсидии для разработчиков сервисов с открытым кодом Статьи редакции

Проект мер представят 1 октября.

Минцифры вместе с АНО «Цифровая экономика» разработали проект мер поддержки открытого программного обеспечения и открытой архитектуры (OS и OA), сообщает РБК со ссылкой на участника рынка. Среди предложений:

  • Приравнять решения OS и OA к отечественному софту и микроэлектронике и внести в реестр. Госкомпании и госорганы должны выбирать софт из этого списка.
  • Выпустить директиву для госкомпаний по использованию сервисов с открытым кодом, для других компаний — ввести гранты.
  • Обязать размещать в открытом доступе заказное ПО, которое создавалось с привлечением госсредств. Его смогут использовать все.
  • Ввести льготное кредитование разработчиков программ с OS и OA.

Государственная корпорация ВЭБ.рф предлагает:

  • Ввести субсидии разработчикам и покупателям сервисов, которые зарегистрированы в реестре отечественного ПО и микроэлектроники.
  • Создать независимый коммерческий Фонд поддержки и развития свободного ПО с бюджетом до 500 млн рублей на технологии и около 150 млн рублей — на организацию.
  • Стимулировать вклад российских компаний в международные открытые проекты и привлекать зарубежных программистов при разработке платформ с открытым кодом.

Экспертное сообщество действительно ведёт разработку стратегии развития проектов с открытым кодом, подтвердил РБК замминистра Максим Паршин. Проект стратегии представят 1 октября на финале международного чемпионата мира по программированию ICPC.

#новость #opensource

541 просмотров
16 16 комментариев
6
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16 комментариев
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ivan bagrov

–1

разработчикам льготы, а другим работникам сферы (дизайнерам, рекламщикам, IT-support) шиш в повидле? логическое мышление ценится денежней эстетического видения/умения работать с людьми? как там поется, все профессии важны или одни "ровней других выходят"? job-изм посоны или чо я не понел.

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Александр Харитонов

ivan
4

Наверное, подразумеваются не только и не столько индивидуальные разработчики, сколько компании, разрабатывающие подобное ПО. А внутри неё хоть десять дизайнеров и сотрудников поддержки держи.

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Валерий Крокус

Александр
0

Конечно, ведь "около 150 млн рублей — на организацию.".
Кто-то удачно что-то проталкивает!

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Макс Лакостов

ivan
2

А нафига UI если кнопки не работают)) 

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greg chudnoff

ivan
2

Айтишники - высшая раса, если что. Минцифры подтверждает.

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greg chudnoff

ivan
1

Что-то физики в почете,
что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом законе,
дело в правильном расчете.

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Макс Лакостов

1

А разве open source не подразумевает, что софтом могут пользоваться все? 

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Валерий Крокус

Макс
0

В статье так и написано, цитирую: "Его смогут использовать все."

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Макс Лакостов

Валерий
0

Его И ТАК смогут пользовать все, без обязанности ставить в реестр отечественного ПО, я об этом) 

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Валерий Крокус

Макс
0

Да тут как-то вообще непонятно - с чего вдруг, и какая от этого польза России? Такое ощущение, что кому-то очень понадобились деньги, упавшие с неба.

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greg chudnoff

Валерий
1

Никогда такого не было, и вот опять.

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Дархан

Валерий
0

Почему на этом сайте всегда идет поиск говна. Казалось бы хорошая инициатива, но нет опять ноют. Что надо сделать чтобы тут не ныли?

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Валерий Крокус

Дархан
0

А что хорошего в этой инициативе? Деньги, которые могли бы пойти на что-то нужное, уйдут на не нужное. Вы  много видели коммерческих, подчеркну: коммерческих, пишущих открытый код в России? Если да, то приведите примеры, пожалуйста. Кто ж откажется от 150 миллионов на организацию...
И второе, что надо сделать: есть, как минимум два варианта - уйти на другой сайт, где не ноют или сделать свой, без нытиков, чистый, светлый и радостный.

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evilnw

Макс
0

Не обязательно. У open source есть разные типы лицензий. Например, когда вы можете использовать софт в коммерческих целях без всяких ограничений и до обязательной покупки лицензии. Всё зависит от того, что выберет разработчик.

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Шизоидная обезьяна

0

Эльбрус и Байкал есть, а софта нет.

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Sarge Serge

0

Прочитав заголовок - обрадовался. Даже представил себе радужную картинку: законтрибутил пару строк в какой-нибудь another-best-html-parser на гитхабе, распечатал скриншот, отнес к нотариусу и готово! Где там в очередь за льготными кредитосубсидиями принимают?
Прочитал первые два абзаца и расстроился, что халявы не будет. Волею судеб я сейчас столкнулся с сертификацией во ФСТЭК. Если размер усилий на регистрацию своего открытого софта сравним с таким же для отечественного, то до нафиг такие льготные кредиты за свои нервы покупать.

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