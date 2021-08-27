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Маша Цепелева

Минцифры усложнит включение в реестр российского ПО: компании должны подтвердить квалификацию программистов в штате Статьи редакции

Внештатников нужно будет оформлять в штат — это увеличит затраты компаний, считают участники рынка.

  • Для включения своих продуктов в реестр отечественного ПО компании обязаны будут подтвердить наличие в штате квалифицированных программистов, проект поправок к закону опубликовало Минцифры.
  • В реестр смогут попасть программы российских компаний, имеющих головной офис за рубежом. Главное условие — компании контролируют российские граждане, юрлица или госорганы. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что под такое определение попадает «Яндекс» или Mail.ru Group.
  • Как будет проверяться наличие у правообладателя в штате специалистов, их квалификация и количество — не ясно, прокомментировали «Ъ» в «Ростелекоме». Требование о специалистах в штате приведёт к «дополнительным необоснованным затратам», считают в компании.
  • Если поправки примут, они вступят в силу 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.
  • В феврале 2021 года Минцифры добавило ещё одно требование: исходный код продукта должен быть в России.
  • Программы из реестра обязаны выбирать госкомпании и госструктуры. В реестре больше 11 тысяч программ.

#новость

1193 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Митя Мурасов

4

Адекватное требование к по: эффективное и рациональное
Требования властей : ну главное чтоб российское было

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ЯжПрограммист

Митя
7

В том чтобы в той же оборонке были только вычислительные системы с собственным железом и ПО нет ничего плохого на самом деле, пусть и не такие нанометровые и модные, зато с полностью известным количеством аппаратных и программных закладок. Так что желание правильное, другое дело что большинство принимающих решения в этой области имеют как раз обратный интерес, так как не хотят чтобы ракеты таки могли гарантированно долететь до мест где живут их семьи и хранятся честно отмытые доходы. Там о гражданском обороте речи особо не идёт.

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Денис Демидов

ЯжПрограммист
2

Но ведь это распространяется не только на оборонку, но и на все госкомпании, считай на большую часть экономики, значит этот праздник патриотизма оплачивает все население. Нужно это понимать когда приходя в магазин видите подросшие цены. Из таких мелочей и складывается наше экономическое отставание. 

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ЯжПрограммист

Денис
1

Согласен, проблема комплексная. Но если госкомпании закупают по завышенным цена майкрософт офис, то поверьте население его тоже оплачивает по полной программе. Но при этом всегда есть риск, что софт с закладкой может в нужный момент отказаться работать, и всё, приехали. 

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Денис Демидов

ЯжПрогр…
0

Тут бы понимать что такое дороже дешевле, если местный софт будет хоть чуть-чуть работать хуже, занимать больше человеко-часов по всей системе, то на выходе он выйдет дороже.
Проблема в том, что это все подсчитать объективно не просто, почти не возможно без учета заинтересованных лиц, это решается лишь сокращением госкомпаний как явления, но в нашей совковой стране это непопулярно. 

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Образовательный

Денис
0

С каких пор отечественный софт дороже зарубежного, даже с учетом издержек на регистрацию в реестре? 

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Денис Демидов

Образов…
0

Есть условная газель, которая дешевле мерседеса спринтер, но через несколько лет владения, мерседес выходит дешевле, иногда кратно, как за счет меньшего простоя, так и большей надежности.
Теперь представим, что условный мерседес нельзя купить, только газель, станет ли после этого она надежнее и как следствие дешевле владение? 

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Образовательный

Денис
0

Какой смысл представлять. Покажите данные по сравнению надежности и простоев, у меня таких нет.

Ответить

Денис Демидов

Образов…
0

Рынку доверия нет, частник выбирает похуже и подороже? 

Ответить

Образовате

Денис
0

Думаю, частник выбирает по привычке и сарафану.

Но конечно я готов оплачивать из своего кармана развитие отрасли, если с этим не справились мои предки в свое время.

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Образовательный файл

Митя
0

Сообщение удалено

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mnktlux

4

Следующие требование, писать код на русском языке

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Денис Демидов

mnktlux
0

1C выписал вам два чая

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Vlad Zloy

1

Замысловато.
Кто-то придумал бизнес по аттестации программистов. Раз в пол года за хорошие деньги - нормально получится.

Ответить

ЯжПрограммист

Vlad
4

Проверять будут на количество патриотизма в крови, чтобы не падал ниже необходимого уровня. 

Ответить

Денис Демидов

ЯжПрограммист
0

Такие тесты опасно вводить, а то вдруг выяснится, что большая часть элиты его не пройдет.

Ответить

Иван Иванов

0

Привет тендерам, когда люди набирают за гешефт носителей PMI, которые в проекте участвуют ноль минут и ноль секунд.

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Bublikov Anton

Иван
1

Привет тендерам, куда допускаются только профессиональные тендровики-прокладки, а реальные разрабы вынуждены оплачивать их услуги

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Руслан Каранов

0

Хм... Двоякое чувство. Но что-то подсказывает что в этот раз работа действительно усложнится🤔

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Закиров Нияз

0

!

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Амбиент Музыкантов

0

Действительно, зачем упрощать, когда можно усложнить? И вот всё у них так.

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Комментарий удален

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