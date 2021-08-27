Минцифры усложнит включение в реестр российского ПО: компании должны подтвердить квалификацию программистов в штате Статьи редакции
Внештатников нужно будет оформлять в штат — это увеличит затраты компаний, считают участники рынка.
- Для включения своих продуктов в реестр отечественного ПО компании обязаны будут подтвердить наличие в штате квалифицированных программистов, проект поправок к закону опубликовало Минцифры.
- В реестр смогут попасть программы российских компаний, имеющих головной офис за рубежом. Главное условие — компании контролируют российские граждане, юрлица или госорганы. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что под такое определение попадает «Яндекс» или Mail.ru Group.
- Как будет проверяться наличие у правообладателя в штате специалистов, их квалификация и количество — не ясно, прокомментировали «Ъ» в «Ростелекоме». Требование о специалистах в штате приведёт к «дополнительным необоснованным затратам», считают в компании.
- Если поправки примут, они вступят в силу 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года.
- В феврале 2021 года Минцифры добавило ещё одно требование: исходный код продукта должен быть в России.
- Программы из реестра обязаны выбирать госкомпании и госструктуры. В реестре больше 11 тысяч программ.
Адекватное требование к по: эффективное и рациональное
Требования властей : ну главное чтоб российское было
В том чтобы в той же оборонке были только вычислительные системы с собственным железом и ПО нет ничего плохого на самом деле, пусть и не такие нанометровые и модные, зато с полностью известным количеством аппаратных и программных закладок. Так что желание правильное, другое дело что большинство принимающих решения в этой области имеют как раз обратный интерес, так как не хотят чтобы ракеты таки могли гарантированно долететь до мест где живут их семьи и хранятся честно отмытые доходы. Там о гражданском обороте речи особо не идёт.
Но ведь это распространяется не только на оборонку, но и на все госкомпании, считай на большую часть экономики, значит этот праздник патриотизма оплачивает все население. Нужно это понимать когда приходя в магазин видите подросшие цены. Из таких мелочей и складывается наше экономическое отставание.
Согласен, проблема комплексная. Но если госкомпании закупают по завышенным цена майкрософт офис, то поверьте население его тоже оплачивает по полной программе. Но при этом всегда есть риск, что софт с закладкой может в нужный момент отказаться работать, и всё, приехали.
Тут бы понимать что такое дороже дешевле, если местный софт будет хоть чуть-чуть работать хуже, занимать больше человеко-часов по всей системе, то на выходе он выйдет дороже.
Проблема в том, что это все подсчитать объективно не просто, почти не возможно без учета заинтересованных лиц, это решается лишь сокращением госкомпаний как явления, но в нашей совковой стране это непопулярно.
С каких пор отечественный софт дороже зарубежного, даже с учетом издержек на регистрацию в реестре?
Есть условная газель, которая дешевле мерседеса спринтер, но через несколько лет владения, мерседес выходит дешевле, иногда кратно, как за счет меньшего простоя, так и большей надежности.
Теперь представим, что условный мерседес нельзя купить, только газель, станет ли после этого она надежнее и как следствие дешевле владение?
Какой смысл представлять. Покажите данные по сравнению надежности и простоев, у меня таких нет.
Рынку доверия нет, частник выбирает похуже и подороже?
Образовате
Думаю, частник выбирает по привычке и сарафану.
Но конечно я готов оплачивать из своего кармана развитие отрасли, если с этим не справились мои предки в свое время.
Следующие требование, писать код на русском языке
Замысловато.
Кто-то придумал бизнес по аттестации программистов. Раз в пол года за хорошие деньги - нормально получится.
Проверять будут на количество патриотизма в крови, чтобы не падал ниже необходимого уровня.
Такие тесты опасно вводить, а то вдруг выяснится, что большая часть элиты его не пройдет.
Привет тендерам, когда люди набирают за гешефт носителей PMI, которые в проекте участвуют ноль минут и ноль секунд.
Привет тендерам, куда допускаются только профессиональные тендровики-прокладки, а реальные разрабы вынуждены оплачивать их услуги
Хм... Двоякое чувство. Но что-то подсказывает что в этот раз работа действительно усложнится🤔
Действительно, зачем упрощать, когда можно усложнить? И вот всё у них так.
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