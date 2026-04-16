Владельцы каналов связи между Россией и Европой подписали мораторий на их расширение, чтобы ограничить рост использования VPN — РБК

Когда существующие полосы пропуска зарубежного трафика заполнятся, операторам придётся блокировать часть соединений или повышать плату за доступ к иностранным ресурсам, поясняют собеседники издания. Фото ТАССМораторий подписали около 20 компаний, которые владеют каналами связи между Россией и Европой, рассказали РБК четыре источника на телеком-рынке. В их числе крупнейшие операторы — МТС, «Билайн», «Т2», а также «Транстелеком», «Уфанет», «Раском» и другие.По словам одного из источников, подписание состоялось на одном из совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвящённом борьбе с VPN. Логику «регулятора» он объясняет так: запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост передачи данных приведет к их заполнению.В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр».собеседник РБКВласти также полагают, что мораторий на расширение трансграничных каналов связи вынудит зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, размещать свои сервисы внутри страны, добавил источник.Срок действия моратория операторам не назвали, отметил он. Минцифры якобы пообещало «выпустить документ» по итогам совещания.Формально процедура должна выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает.источник РБКПо версии другого собеседника издания, Минцифры провело несколько совещаний, на которых «убедило» операторов согласиться с тем, что все расширения каналов «в западном направлении» должны проходить по согласованию с министерством.Кроме того, участники рынка будут ежемесячно передавать отчёты о трансграничном трафике — его объёме, ресурсах, с которых он шёл, и узлах связи, через которые проходил. Кому будут направлять эти данные, источник РБК не уточнил.Ещё один собеседник заявил, что сейчас операторы согласовывают расширение зарубежных каналов связи с Роскомнадзором, а речь идёт о введении дополнительного согласования с Минцифры. Но чтобы решение имело законную силу, министерству нужно получить полномочия через поправки в закон или постановление правительства, отметил он. В Минцифры не ответили на вопросы РБК. Представители, «Билайна», МТС и «Т2» отказались от комментариев.Артур Мартыгин30 марта 2026 года источники Forbes сообщили, что Минцифры попросило операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц.После этого РБК рассказало, что Минцифры «предложило» крупнейшим компаниям до 15 апреля 2026 года ограничить доступ к их платформам с включённым VPN. В противном случае их могут исключить из «белых списков» сайтов, доступных при отключениях интернета, а также лишить ИТ-аккредитации. В начале апреля министерство разослало крупнейшим российским ИТ-компаниям «методические рекомендации» по выявлению VPN на устройствах пользователей.С 15 апреля о уведомления с рекомендациями отключить VPN россиянам начали присылать операторы связи, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры и другие площадки. Среди тех, кто полностью блокирует доступ через VPN — Ozon, Wildberries, «Иви», «Кинопоиск», «Яндекс Пэй», «Яндекс Погода», «Авито» и другие. МТС, «Мегафон», «Билайн», T2 и «Т-Мобайл» лишь предупреждают, что без VPN их сервисы будут работать лучше. Отключить VPN также предлагает «VK Видео».