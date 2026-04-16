YouTube добавил функцию для «отключения» Shorts — можно установить лимит просмотра в «ноль минут»

Она будет доступна для всех пользователей. Источник: The VergeНулевой лимит времени на просмотр Shorts «фактически» убирает короткие видео из приложения на iOS и Android, пишет The Verge. Shorts также не отображаются на главной странице YouTube, проверило издание.С января 2026 года минимальное ограничение времени на просмотр Shorts составляло 15 минут — его могли установить родители на аккаунтах своих детей. Теперь функция отключения коротких видео будет доступна для всех пользователей, включая аккаунты взрослых.Чтобы выставить лимит, нужно зайти в раздел «Тайм-менеджмент» в настройках YouTube, затем выбрать вкладку «Дневные ограничения» и «Ограничения для Shorts».#новости #youtube