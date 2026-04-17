Специалист по кибербезопасности заявил, что «за две минуты» взломал представленное властями ЕС приложение для проверки возраста пользователей

По его словам, обнаруженные уязвимости создают риск масштабных утечек данных.Источник: XЕврокомиссия представила единое приложение для проверки возраста пользователей 15 апреля 2026 года. Платформу разработали, чтобы координировать требования к проверке возраста во всех странах ЕС.Глава европейского правительства Урсула Фон дер Ляйен заявила, что приложение использует открытый исходный код и соответствует «самым высоким стандартам конфиденциальности».16 апреля специалист по кибербезопасности Пол Мур заявил, что взломал приложение Еврокомиссии «за две минуты». В частности, он рассказал, что PIN‑код пользователя для входа в сервис хранится на устройстве в зашифрованном виде, но файл с его конфигурацией можно просто удалить — тогда при перезапуске приложения можно задать новый PIN, при этом доступ к уже загруженным идентификационным данным сохранится.Кроме того, ограничение числа попыток ввода PIN реализовано как счётчик в редактируемом файле: если задать ноль, система «забудет», сколько попыток уже было совершено. А функция биометрической аутентификации отключается изменением параметра с true на false в одном из конфигурационных файлов. Некоторые пользователи в соцсетях также обратили внимание на наличие «срока действия» для загруженных в приложение данных, пишет Cybernews. «Почему у документа, подтверждающего возраст, есть срок действия? Как только мне исполнится 18, мне всегда будет больше 18. Я не стану моложе», — отметил один из комментаторов. #новости