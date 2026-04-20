Евгения Евсеева
«2ГИС» начал показывать на карте актуальные сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

Это третий город, где работает функция — после Москвы и Новосибирска.

Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • Она доступна в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах, сообщила компания. В «ближайшее» время функция заработает во всём городе.
  • Навигатор отобразит актуальный сигнал светофора и таймер его смены во время поездки — «актуальный» для маршрута. В «2ГИС» считают, что онлайн-сигналы помогут лучше ориентироваться в городе — например, в ситуации, когда реальный светофор не видно из-за машин.
  • Данные для показа предоставляет Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.
  • В будущем сигнал можно будет посмотреть и на заблокированном экране: через Live Activity и Dynamic Island на устройствах Apple.
  • Актуальные сигналы светофоров в части районов Москвы «2ГИС» начал показывать в апреле 2025 года. Тогда же «Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора. В декабре «2ГИС» запустил функцию в Новосибирске.

