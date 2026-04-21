Метеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket

В апреле 2026 года французская метеорологическая служба зафиксировала несколько аномальных скачков температуры в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, пишет BFMTV. В Météo France считают, что данные могли исказить намеренно — для получения выплат от Polymarket.На платформе есть рынки, на которых делают ставки на максимальную температуру за сутки в разных городах. Чтобы определить победителей среди тех, кто пытался «предсказать» погоду в Париже, Polymarket использует данные о температуре с датчиков в аэропорту Шарль-де-Голль.Вечером 6 апреля 2026 года датчики в аэропорту зафиксировали резкий рост температуры — с 18°C до 21°C. Это позволило одному из пользователей Polymarket «заработать» около $14 тысяч, поставив всего «несколько десятков долларов». При этом аккаунт был создан за два дня до ставки.Другой аналогичный случай произошёл 15 апреля 2026-го — пользователь выиграл более $20 тысяч, успешно предсказав повышение температуры в Париже на несколько градусов.В Météo France заявили, что подобные колебания температуры выглядят «крайне маловероятными». Служба подала жалобу в полицию, подозревая, что кто-то намеренно вмешивался в работу датчиков.