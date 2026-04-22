Участники ИТ-рынка предложили включать в «белые списки» сайты небольших компаний и самозанятых

А также не ограничивать доступ к интернету абонентам, чьи номера подтверждены через Госуслуги. Письмо с предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направили председатель правления «Руссофта» Сергей Вотяков, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, аналитик в сфере телекоммуникаций Эльдар Муртазин и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. С его текстом ознакомилось ТАСС.Авторы призвали расширить «белые списки» — включать в них, помимо крупных платформ, сайты малого бизнеса и самозанятых, которые ведут деятельность исключительно через интернет.Письмо также содержит предложение «включить в белые списки пользователей», чьи номера телефонов связаны с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах, и не ограничивать для них доступ в интернет.Ещё одно предложение — предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к ключевым инструментам разработки, включая зарубежные библиотеки и репозитории. Это позволит сохранить темпы развития отечественного ПО и «оперативно адаптировать цифровые решения под новые задачи, укрепляя технологический суверенитет страны», говорится в письме. Кроме того, нужно разграничить понятия VPN-сервисов и VPN-протоколов, отмечают авторы. Без последних «не может работать ни один крупный бизнес и ни одна государственная система». Поэтому важно сформировать также «белый список» протоколов, считает Гусев.В начале апреля 2026 года глава «Вымпелкома» Сергей Анохин предложил выборочно вводить «белые списки» — только для «сомнительных» абонентов.Артур Мартыгин