Таня Боброва
Сервисы

«2ГИС» добавил возможность поделиться списком избранных мест

Например, можно отправить подборку кофеен или спланировать совместную поездку.

Источник: «2ГИС»
  • «Избранное», в котором можно создавать списки, находится на главной странице приложения, в боковом меню или профиле. Для каждого списка можно настроить доступ: только для автора, для тех, кто есть в «Друзьях на карте», или для всех, рассказал сервис.
  • Уровень доступа можно изменить в любое время в настройках списка.
  • Поделиться «Избранным» можно с помощью ссылки (кнопка «Поделиться» в карточке списка) или в публичном профиле в «Друзьях на карте» в «2ГИС» (раздел «Приватность», «Контент в профиле», затем — «Виден всем», в настройках самого списка — «Для всех»).
  • Когда пользователь получает ссылку на список «Избранного», он видит его страницу с указанием автора и описанием подборки и описанием мест, если они есть. Список можно посмотреть или сохранить.
  • Функция доступна пользователям в России на iOS и Android в версии 7.21 и выше, а также в веб‑версии. Делиться списками мест также могут пользователи «Яндекс Карт» и Google Maps.

