Евгения Евсеева
Разработчики ПО предложили правительству создать орган по вопросам блокировки VPN и «выработать взвешенную политику» ограничений

Для этого они готовы выделить «лучших технических специалистов».

Источник: Shutterstock
  • Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний — разработчиков ПО, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского», «Базальт СПО», «Тензор») предложила создать согласительный орган для выработки «взвешенной политики блокировок» VPN.
  • Это следует из письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина и главы администрации президента Антона Вайно, которое есть в распоряжении РБК.

ИТ-сообщество умеет бороться с негативными явлениями интернета (вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам) достаточно эффективно, и эти компетенции можно и нужно использовать.

из письма
  • По словам Натальи Касперской, которая подписала письмо, ассоциация готова выделить «лучших технических специалистов» в такой согласительный орган, продумать и предложить «взвешенные меры по суверенизации информационного пространства России без разрушения инфраструктуры рунета».
  • «Отечественный софт» охарактеризовал «белые списки» разрешённых VPN как «неэффективную меру», поскольку она «вынуждает ИТ-компании ходить за рубеж через фиксированный набор белых сервисов», и это «помогает в реализации зарубежных санкций».

Изначально государством провозглашалось оправданное и обоснованное желание увеличить контроль и влияние на происходящее в информационном пространстве России. Но в качестве технического решения для реализации данной задачи была выбрана полная блокировка нежелательных цифровых платформ.

Это было связано с изобилием враждебного контента на этих платформах, с невозможностью блокировать отдельные страницы и видео, а также с отказом их владельцев сотрудничать с российским регулятором и выполнять законы России.

из письма
  • Ассоциация заявила о прямой зависимости между увеличением числа блокировок и снижением их эффективности. Решением Минцифры стала блокировка сервисов и протоколов VPN, которые «не учли технологические и социальные реалии того, как устроен интернет».
  • Разработчики напомнили, что нет точного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика, как и нет технической возможности отличить «разрешённые» VPN от «неразрешённых». В итоге блокировки фактически популяризовали VPN среди населения, а это может «подстегнуть противников России ускорить разработки изощрённых технологий обхода».
  • По данным ассоциации, блокировки VPN затрудняют работу российских разработчиков ПО, так как open-source библиотеки находятся на зарубежных сайтах, а программисты используют VPN, чтобы не показывать российский IP-адрес. Также отечественные ИТ-компании используют труд зарубежных разработчиков, и блокировки затрудняют взаимодействие с ними.

